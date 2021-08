Remodelar baño y cocina ahora es barato en dólares: ¿cuánto cuesta renovarlos?

Quienes tengan dólares en la mano pueden aprovechar la cotización del blue para hacer refacciones importantes por un costo muy bajo

Los costos para realizar una refacción de baño o cocina están hoy en mínimos históricos si se consideran en dólares a cotización blue.

Actualmente, para remodelar ambos espacios de la casa hay que invertir alrededor de 7.720 dólares, mientras que a comienzos del 2018 se necesitaban u$s17.070 para realizar los mismos trabajos, según detalla un informe de la consultora Reporte Inmobiliario.

Estos valores se refieren a la cotización del dólar blue a inicios de julio ($180,5). "Si comparamos al valor actual con el correspondiente a un trimestre hacia atrás, se deben invertir 1.280 dólares menos que es ese momento", explica el informe.

Si se compara con el pico de enero del 2018, en la actualidad el costo de remodelar ambos ambientes se encuentra un 55,09% por debajo de dicho periodo, siempre considerando los costos en dólares blue.

"Los costos para remodelar un baño o cocina a partir de las últimas devaluaciones son nuevamente muy atractivos para el tenedor de dólares billetes desde que se lleva la serie adelante, a pesar de que los incrementos de materiales y mano de obra en pesos fueron importantes en los últimos años", agrega el informe.

Refacción de cocina

Reporte inmobiliario estima un costo total para la remodelación de una cocina de 5,6 m2 de $740.284, que equivalen a u$s4.101. Este valor incluye:

Griferías, artefactos, cerámicas,mesada, muebles: $412.333

Instalación sanitaria con materiales: $86.010

Colocación mesada y muebles: $27.955

Mano de obra - colocación revestimientos: $96.025

Instalación eléctrica con materiales: $39.780

Instalación de gas con materiales: $41.280

Pintura: $36.900

Refacción de baño

El costo de remodelar un baño de 3,75 m2 se estima en $653.250 (u$s3.620 a cotización blue). Incluye lo siguiente:

Artefactos, grifería, sanitarios, cerámica: $336.961

Instalación sanitaria (con materiales): $149.721

Mano de obra (colocación revestimientos): $100.419

Instalación eléctrica con materiales: $33.585

Pintura: $32.565

El costo de remodelar un baño, es hoy bajo en dólar blue.

¿Con el blue alto, es buen momento para construir?

El costo de la construcción crece mes a mes. Después de haber tocado su récord histórico a la baja, en plena ola de restricciones por la pandemia, su tendencia alcista parece no tener freno. En los primeros cinco meses del año, los materiales de obra acumulan un alza del 21,1%, según el INDEC. Y en los últimos doce meses el incremento llega al 60,1%, de acuerdo con las cifras oficiales. A esto se le suma la suba de más del 10% del dólar paralelo en el último mes, por lo que la pregunta surge sola ¿sigue siendo un buen momento para construir? ¿Cuáles son las claves para lograr ganarle a la inflación?

"Los valores siguen estando más bajos que en la medida histórica e incluso que en gobierno de Mauricio Macri", responde Damián Tabakman presidente de la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos (CEDU).

Lo cierto es que si bien los precios siguen siendo atractivos ya no se presentan como una oportunidad, como ocurrió durante el segundo semestre del año pasado en donde se alcanzaron cifras récord histórica a la baja. Además la falta de incentivos de parte del Gobierno, el clima electoral y la pandemia siguen generando incertidumbre en el mercado.

En ese aspecto desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) le piden al gobierno exceptuar del pago de algunos impuestos a locales comerciales, galerías, estacionamientos y oficinas y hacen hincapié en medidas que vuelvan a incentivar la construcción. "Necesitamos que el blanqueo de capitales que estaba destinado a la construcción tenga una prórroga porque creemos que es una medida sumamente importante para reactivar la economía del país", remarcó Alejandro Ginevra presidente de CAMESI.

Los costos de la construcción suben mes a mes

Precios para construir

El valor de construcción medido en la divisa estadounidense hoy está cerca de u$s1.100 por m2, un año atrás ese número era de poco más de u$s800 por m2 y se llegó a picos de u$s600.

Si bien ese precio se acomoda hacia arriba mes a mes, "estamos aún 30% abajo de la media", resaltó Tabakman.

La ecuación resultaba casi perfecta para el tenedor de dólares el año pasado. En octubre del 2020 se dio una combinación ideal para los inversores que apostaban en tierra y ladrillos, mientras los valores para construir estaban en promedio en u$s700 el m2 el dólar paralelo llegaba a su pico de $195. Es decir que quien ya contaba con sus ahorros en divisa estadounidense al cambiarlo por pesos obtenía una diferencia más que holgada.

"Ese momento fue muy particular y si bien hubo un gran porcentaje de ahorristas que pudieron sacar rédito para construir, hay que pensar que en generar una obra chica de una casa particular demora en promedio entre 9 meses y un año mientras que si hablamos de un edificio en manos de una constructora esos plazos van desde los 3 a 5 años, por lo que la ecuación no se puede reducir sólo a estos momentos excepcionales", resaltó José Rozados de Reporte Inmobiliario.

Con valores todavía bajos en comparación a los precios promedios para construir, los ahorristas parecen apresurase para tomar la decisión y poner manos en la obra. Pero ¿cuáles son las claves para hacer rendir los pesos y respaldarse ante la inflación y la suba de los costos?

Quienes están construyendo o remodelando encontraron en el acopio de materiales una buena opción para congelar los precios. "Es una modalidad muy valorada. El cliente compra y tiene un plazo de un año para retirar o solicitar entregas de manera parcial, sin necesidad de tener un espacio propio para el almacenamiento en su obra, vivienda o empresa", sostiene Martín Carísimo, Gerente Regional de Familia Bercomat.

Los expertos aconsejan comprar los materiales en forma anticipada, pero por fases de construcción

Al pensar en construir, el costo de los materiales puede llegar a superar el 60% del costo total de obra, por eso cada vez más la idea de realizar un acopio de materiales se vuelve una alternativa atractiva en este escenario económico.

"En el caso de una obra nueva, lo ideal es ir comprando los materiales al inicio de obra para poder comenzar con los productos gruesos como cemento, cal y arena. A medida que se tiene ingreso de dinero, comprar aquellos que se requerirán en las siguientes etapas. Siempre recomendamos ir por fases, para tener cubierta cada etapa del proyecto. Quizás no sirva de nada tener comprado el techo si no se adquirieron productos para los cimientos y las paredes", aconseja el especialista.

Lo que viene

Con respecto al futuro cercano, para todos los consultados no hay dudas de que los valores de la construcción seguirán en alza. "El dólar se va a mantener estable hasta las elecciones. Sin embargo no creo que haya un estallido después de las PASO. Al gobierno no le conviene que el dólar tenga un alza" remarca Rozados.

En consonancia el valor de los materiales para construir en pesos seguirán subiendo. "Sin embargo no hay dudas de que hoy es un buen momento para edificar, es mejor que hace 4 años sin dudas", concluye.