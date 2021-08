Se viene un último cuatrimestre en clave electoral: qué inversiones recomiendan los analistas

Presentamos cada uno de los aspectos más importantes que marcan la agenda económica. ¿Qué tenemos que esperar para después de las elecciones?

La urgencia electoral se impone a las cuestiones económicas. El problema es que la mayoría de las nuevas medidas que aparecen profundizan desequilibrios que, tarde o temprano, se terminan ajustando.

"Los ajustes de precios y tarifas se pasan para el año que viene. Toda la represión del precio de la economía se va a tener que sincerar", señala Mariano Otálora, conductor del programa ¿Qué hacemos con los pesos? (A24).

En este sentido, el mercado muestra un comportamiento esperando una devaluación para el primer semestre de 2022.

Se observan récord de operaciones en herramientas financieras que están atadas al dólar como bonos dólar link o Cedears. Otálora afirma que "sabemos que el ritmo de devaluación está muy por debajo de la inflación. En algún momento o se acelera la depreciación del tipo de cambio o, a pedido del Fondo Monetario (FMI), se realiza algún tipo de devaluación".

Para el 2022 se espera un acuerdo con el FMI con un programa de facilidades extendidas.

Según Otálora "el acuerdo con el FMI seguramente buscará un plan de convergencia fiscal, bastante light para que Argentina se pueda encauzar lo que no está asegurado que llegue más plata".

La inflación sigue en el orden del 3% de forma sostenida. "Muchas medidas restrictivas del Gobierno buscan contenerla. Vivimos la consecuencia de la enorme emisión de 2020. Por ahora, la inflación no se dispara, pero al no perforar el 3%, muestra que todas las medidas que producen una distorsión de la economía, no terminan de lograr el efecto deseado", agrega.

Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue interviniendo en los mercados del dólar financiero (CCL y MEP) y del dólar blue, para contener la brecha con el dólar oficial a costa de la pérdida de reservas. Además Mariano Otálora remarca que "el BCRA no sube la tasa de interés, sabiendo que hay muchos pesos en el mercado, y que todas las inversiones tradicionales, no indexadas al dólar, pierden frente a la inflación".

En este contexto, el economista Fausto Spotorno, asegura que "el mercado está descontando un resultado electoral en el que no va a cambiar el panorama político actual".

Esta etapa nos encontrará con la emisión y déficit de 2020 y 2021, sumado a la inflación, a los 4 puntos del PBI destinados a subsidiar las tarifas y el cepo cambiario. Según Spotorno, todos estos desajustes serán centrales en el acuerdo con el FMI, y afirma que lo prioritario es solucionar la brecha cambiaria. "No hay programa económico sino hay un plan para salir del cepo" concluye el economista.

¿Dónde invertir?

Los analistas Juan Salerno, de Compass Group y Soledad López de Rava Bursátil recomiendan papeles locales e internacionales, para arriesgar y para resguardarse

1. Mercado Local – Activos destacados

Loma Negra

La actividad de la construcción tuvo en junio una mejora del 28,6% con respecto al mismo mes del 2020. En el acumulado del primer semestre, la construcción mostró un avance del 61,6% interanual. Así, superó los índices pre pandémicos del 2019. Además hay mucha expectativa ante la reactivación de la obra pública.

Por otro lado, los insumos qué más ventas registraron en el último informe del Indec fueron el asfalto y el hormigón elaborado. Uno de los principales insumos para el hormigón es el cemento. Por esto, el experto analista de mercado Juan Salerno recomienda Loma Negra.

La empresa mostró resultados muy en línea con los esperados y convalidando el gran momento de la construcción. Tuvo ingresos superiores que el trimestre anterior y márgenes EVITDA que se sostienen por arriba del 30%. Aunque la empresa tuvo un revés desde lo impositivo, desde lo operacional está en un gran momento. Para 2022 se estima que recobrará los niveles de pre pandemia. Salerno concluye que "es una compañía que tiene una valoración baja y una muy buena perspectiva de mediano plazo".

Según expertos, Loma Negra tiene buenas perspectivas de cara al mediano plazo

YPF

Es una de las tantas acciones locales que cayeron desde el 2019. Actualmente se encuentra en un precio muy bajo, y el último balance que presentó fue muy auspicioso.

A esto se suma fuerte caída en el precio del petróleo internacional que se dio recientemente. La experta Soledad López de Rava Bursátil señala que "es un buen momento para ingresar en YPF, para quien quiera asumir el riesgo de un papel argentino, a menos de un mes de las PASO".

Para expertos, es un buen momento para entrar e invertir en YPF

2. Mercado Internacional

WalMart y Coca-Cola

El mercado de Wall Street no paró de subir y estamos ante la expectativa de la definición del titular de la Fed, Jerome Powell, en cuanto la suba de tasa y a la posible quita de estímulos.

Por esto, Soledad López recomienda "ante la incertidumbre diversificar en activos de consumo básico y de empresas de primera línea como Coca-cola y WalMart, que ante una posible caída del mercado son papeles que se sostienen".