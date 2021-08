La mejor forma de resguardar ahorros ante la incertidumbre, según un experto del mercado

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment da una idea de la mejor forma de esperar las elecciones de este año y analiza la economía que viene

En un momento clave para el mercado bursátil, Leonardo Chialva se la juega: el socio de Delphos Investment da una idea de la mejor forma de esperar las elecciones de este año, para ya posicionarse en lo que viene.

A continuación, un resúmen del diálogo de iProfesional con Chialva.

-¿Qué les está recomendando a sus clientes en el actual contexto?

-Hoy el espectro de clientes es muy variado, porque están los que tienen que invertir en pesos compulsivamente y los que buscan hacer inversiones 100% en moneda dura. Por ende, los objetivos son bien distintos y uno debe ir atendiendo las distintas necesidades. Aquellos que se animaron a hacer cosas en activos domésticos tuvieron su recompensa con papeles como LOMA y VIST. Creo que ALUAR se agrega ahora a la lista.

En bonos "hard dollar'' nos mantuvimos afuera, pero puede aparecer alguna oportunidad a medida que nos aproximamos al último reseteo de cupones. Pero -hoy por hoy- quedaron como alternativa para clientes avezados al riesgo. Para los amantes de la moneda dura, algunos nombres corporativos de buena calidad, como Tecpetrol, Arcor y PAE, y los Cedears forman parte del menú.

-¿Le cree a Martín Guzmán cuando dice que no habrá una devaluación después de las elecciones?

-Entiendo que el Presupuesto para 2022 hablaría de un dólar de aproximadamente $150 pesos, con lo cual habrá una depreciación de nuestra moneda. La vamos a tener. El tema en todo caso es la cuantía y la forma. Y en esa materia diría que con la debilidad macroeconómica que tiene Argentina poco podemos argumentar, ya que la depreciación será mucha o poco, abrupta u ordenada, según si el contexto global acompaña, o no. El cambio vivido entre el 2017 y el 2018 es un claro ejemplo de ello. Por lo tanto, el peronismo -como siempre hace- intentará que la depreciación cambiaria sea "ordenada", posiblemente acelerándose luego de las elecciones a un ritmo más parecido al de la inflación. Es decir, no podemos seguir "deslizando" el tipo de cambio solamente a un ritmo de la cuarta parte o la tercera parte de la inflación. Entiendo que luego de las elecciones, posiblemente, ese ritmo se elevará al menos hasta 3/4 o 100% de la inflación.

-¿Cuál sería la reacción del mercado en caso de que el Gobierno gane las elecciones? ¿Y si gana la oposición de Juntos por el Cambio?

-No creo que estas elecciones sean comparables a las del 2019. Primero porque son elecciones legislativas; Segundo, porque el oficialismo seguramente tendrá un peor performance producto de la dura realidad económica actual que se debe en parte a la pandemia; Tercero, porque la oposición ya demostró que en caso de volver a ser gobierno no va a poder aplicar las reformas que este país necesita. Entonces, veo que la volatilidad va a adueñarse del mercado en esta época electoral. Las PASO tal vez dejen un sabor positivo a los que quieran leer que el gobierno sale deteriorado de las elecciones, pero nada concluyente como para volver a recuperar los precios de hace dos años.

-¿Usted espera una suba del "blue" o de los dólares "alternativos" de acá hasta las elecciones?

-No sabría decir sobre el denominado dólar "blue". En el caso del dólar denominado "financiero", las variables que más afectan vienen del exterior, con el valor del dólar a nivel global (DXY) a la cabeza y el precio de las materias primas en segundo lugar. Todo lo que haga la FED, el ECB y el PBoC repercute de manera directa en nuestra brecha cambiaria. Pero ahora además debemos agregar el factor de un potencial acuerdo con el FMI, que si viene antes de navidad sería una noticia positiva. Por el contrario, la amenaza de una nueva "Niña" constituye un enorme riesgo a monitorear por las enormes repercusiones monetarias y cambiarias que tendría.

-¿En qué ayudaría un acuerdo con el FMI antes de fin de año?

-Como dije antes, en mucho. Porque lo más importante es si se produce antes del 22 de diciembre de 2021, fecha del segundo pago de capital que hay que realizar. Si es así, la Argentina se ahorra poco más de 1.800 millones de dólares, que quedan en las reservas del Banco Central y por ende sirven para contener al dólar.

-El Gobierno y la oposición se pelean para ver quién le hizo más daño a la economía en los últimos años. ¿Usted qué les aconsejaría concretamente -en materia económica- para dejar atrás tantos años de crisis?

-No existe una receta mágica. Diría que miren a Brasil, lo que viene haciendo desde el 2016 y copiemos todo. Básicamente, es mirar lo que hizo Australia en los años ‘90, que nosotros lamentablemente no pudimos sostener. El camino para salir de la trampa de la pobreza actual no es para nada sencillo, así que primero se requiere transparentar este hecho para que nadie ponga las expectativas en un lugar que no corresponde. De lo contrario, sólo estamos jugados a que nuevamente un cambio de contexto nos dé oxígeno para sobrevivir algunos años más, hasta la próxima crisis. No existe ningún atajo, salvo que la suerte que desperdiciamos en la década del 2000 nos vuelve a tocar y en esta ocasión la usemos para cambiar las cosas de fondo.