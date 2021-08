El campo endurece el reclamo contra el cepo a la exportación de carne: "Habrá cese de comercialización"

El Gobierno advirtió que las exportaciones continuarán restringidas hasta el 31 de octubre, menos la cuota Hilton y los cortes destinados a EE.UU. e Israel

Luego del anuncio que realizó el Gobierno de prorrogar hasta el próximo 31 de octubre las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, los dirigentes de la Mesa de Enlace dieron a conocer una serie de medidas pondrán en marcha en las próximas horas.

En una conferencia de prensa en el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió que "no vamos a mantener una postura negociadora y pasiva. Vamos a una etapa más activa para expresar el malestar".

Y agregó: "Seguramente habrá concentraciones de productores, recorridas por el interior, asambleas, y un cese de comercialización, entre otras acciones. La medida del Gobierno es un error garrafal que destruye a la ganadería. Desde hace un año y medio venimos soportando un escenario de confrontación y no de diálogo que ha propuesto el Gobierno".

"Hoy comienza nuestra lucha para expresar el malestar y rechazo a la medida. No se cuánto tiempo durará todo esto, pero seguramente va a terminar en una medida de fuerza y en un cese de comercialización", señaló Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Sociedad Rural contra restricciones a la exportación

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, criticó la decisión de Gobierno de extender las restricciones a la exportación de carnes, que continuará hasta el 31 de octubre.

"No estamos felices no solo por el sector al que represento; no lo estamos porque las decisiones que toman desde el Gobierno Nacional evidentemente perjudican a todo el país", sostuvo Pino.

"Quieren tapar el sol con las manos y eso es imposible", sostuvo Pino en diálogo con CNN Radio Argentina tras criticar la decisión del Gobierno de prolongar el cepo a la exportación de carne vacuna. "Uno va al supermercado y ve que la carne tuvo subas y luego tendió a estabilizarse", agregó.

En esa línea, opinó que "el Presidente nos había dicho que en cuanto se estabilizaran los precios se abrirían las exportaciones", pero, según remarcó, "aquí estamos con los hechos consumados y la palabra del Presidente no se cumplió". "Más allá del dinero, es una pérdida para el país en general", afirmó.

Pino, luego tuiteó que las entidades rurales integradas en la denominada Comisión de Enlace se reunirán en la provincia de Santa Fe para plantear "un plan de medidas" porque "los productores están muy enojados y muy preocupados, al igual que los industriales".

Las pérdidas

Según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos de la SRA, la cadena de ganados y carnes de vacuno de Argentina acumuló pérdidas por 1.084 millones de dólares desde el pasado 15 de abril, cuando el Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha la serie de medidas para intentar frenar el alza del precio de la carne en el mercado doméstico.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, del total de pérdidas, los productores ganaderos asumieron 411 millones de dólares, mientras que en los frigoríficos las pérdidas alcanzaron los 165 millones y los operarios tuvieron una merma en sus remuneraciones de 59 millones.

La medida

"Prorrógase hasta el 31 de octubre de 2021, las medidas dispuestas por el Artículo 2º del Decreto N° 408 de fecha 22 de junio de 2021 y su modificatorio", señala el texto que lleva la firma del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Agricultura, Luis Basterra.

De acuerdo a los considerandos, se avanzó en la decisión de la extensión porque "las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios".

El Gobierno extiende el cepo a la exportación de carne

"En materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos. Tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena", señala la flamante norma, aunque reconocieron que "la solución estructural a la tensión entre mercado externo y mercado interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción".

El Decreto 408 que se extendió hasta fines de octubre fijó que el máximo de toneladas mensuales a vender al exterior no puede superar el 50% de lo exportado en el periodo julio-diciembre de 2020 inclusive, al tiempo que se delegó en ambos Ministerios la facultad de determinar la metodología para fijar los cupos o cuotas individuales.