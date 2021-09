El Gobierno rechazó críticas del campo: "No están pasando un mal momento, puede ser que estén ganando menos"

La administración de Fernández defendió la continuidad de las restricciones para exportar y consideró que a partir de esas medidas la carne dejó de subir

El Gobierno salió al cruce de las críticas del campo por las restricciones a las exportaciones de carne, y consideró que el agro no está "pasando un mal momento, puede ser que estén ganando menos".

Lo señaló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al defender el cepo a la exportación de carne.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dijo que por las restricciones al precio de los cortes, la carne dejó de subir.

Tras la reunión de Gabinete económico, el jefe de la cartera laboral negó que con la prórroga del cepo a las ventas externas de carne haya una prohibición de la actividad.

"Estamos exportando más de 160 millones de dólares mensuales, lo que está por encima del promedio histórico", argumentó, y reiteró que el sector "no está pasando un mal momento, por el acomodamiento de los precios internos es probable que estén ganando un poco menos".

También señaló que "el Gobierno quiere proteger a la industria para que exporte, pero también los precios del mercado interno, eso no implica que esté cerrado el mercado externo".

Cese de comercialización

En tanto, respecto de las advertencias de un cese de comercialización por parte de los productores ganaderos, Español dijo que "no están dadas las condiciones ni hay razón" para medidas de ese tipo.

Tras lo cual los convocó para "trabajar en conjunto" con el objetivo de "mejorar la producción y la productividad del sector, y cuidar que la carne llegue a todos al precio que corresponde".

"Los convocamos a seguir trabajando en medidas estructurales importantes que nos permitan pensar en un Plan Ganadero y una solución estructural para el sector", sostuvo la funcionaria.

Español advirtió sobre las consecuencias que traerían las medidas de fuerza tanto al propio sector, que de ese modo "no produce, no vende y no puede hacer su negocio", como a los consumidores, al haber una "menor oferta de carne" y un consecuente "impacto en los precios".

La Secretaria de Comercio Interior justificó la medida adoptada por el Gobierno de extender las limitaciones a las exportaciones de carne ya que, argumentó, "se contuvo el precio de la carne efectivamente en julio y se mantiene esta misma tendencia".

Además, remarcó que se está recuperando el consumo de la carne: "Ya estamos viendo una recuperación en los kilos por cápita de carne que ya están superando los 52 kilos (anuales) en este último mes", dijo.

Campo advierte medidas de protesta

El Gobierno prorrogó la suspensión parcial de las exportaciones bovinas hasta el 31 de octubre

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias rechazó la decisión de prorrogar el cepo a las exportaciones de carne vacuna y decidió consultar a las bases para lanzar una medida de fuerza que incluiría un cese de comercialización.

Así lo transmitieron los dirigentes de esa Mesa en una conferencia de prensa que se realizó en la Sociedad Rural de Santa Fe.

El Gobierno prorrogó la suspensión parcial de las exportaciones bovinas hasta el 31 de octubre, lo cual causó un profundo malestar en la dirigencia gremial ruralista, quienes señalan que la raíz del enojo radica en que el presidente Alberto Fernández "incumplió con su palabra, porque había prometido que si se estabilizaba el precio de la carne levantarían las restricciones, lo cual no ocurrió.

Ahora se inicia una ronda de consultas con las bases de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace y seguirá la gira por el interior del país al tiempo que consultarán a otros eslabones de la cadena de carnes y ganados.

Por lo tanto, la medida será probablemente post elecciones PASO del 12 de septiembre. Los dirigentes advirtieron en que no van a mantenerse en una posición pasiva y en cambio mostrarán el "malestar del campo".

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo que desde el Gobierno "se intenta motorizar proyectos o medidas para buscar un escenario de conflicto con el campo".

En tanto, el titular de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, atribuyó el cepo a las exportaciones a "un error del Gobierno" y desestimó por completo que el agro quiera sumarse a una "campaña partidaria de la oposición. Y pidió a los trabajadores de la carne que "no tengan miedo al despido, ni al cese de tareas".

Por su parte, Elbio Laucirica, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro, dijo: "Hemos sido sumamente cuidadosos de que la política partidaria no sea afectada".

En cambio, señaló que "toda la cadena de la carne se ha vistoperjudicada" por la decisión gubernamental", incluso el país en su relación con otros mercados.