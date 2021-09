El dueño de Morixe se despachó con acusaciones contra Molino Cañuelas: "empresario rico, empresa pobre"

El dueño de la marca Morixe, Ignacio Noel, puso a su empresa a disposición para abastecer el mercado y criticó a los dueños de Molino Cañuelas

El dueño de la marca Morixe, Ignacio Noel, se refirió a la decisión de Molino Cañuelas de pedir el concurso preventivo de acreedores.

Es por eso que en Twitter describió el caso como "el típico empresario rico, empresa pobre" y hace acusaciones de compras de tierras a título personal de "empresarios", en referencia a Aldo Navilli, dueño de Molino Cañuelas.

"Lamentamos el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales y proveedores que con US$ 1500 millones confiaron en una empresa argentina que les "defaulteo" al igual q Vicentin, esto afecta a las demás empresas alimenticias argentinas", disparó duramente Morixe cuestionando la decisión de la empresa Molino.

Asimismo, Noel explicó que la Argentina tiene 12 millones de capacidad de molienda de trigo y utiliza solo 6 millones de ton/año y puso a su empresa a disposición para abastecer el mercado.

"No puede faltar harina en Argentina. Morixe está a disposición del mercado para abastecer todo lo q se necesite con Calidad y Precio Accesible como lo viene haciendo desde 1901",

"Lamentamos también el perjuicio e incertidumbre que sufren los trabajadores de la empresa en un caso típico de "empresario rico, empresa pobre". Un sistema económico que distribuye las pérdidas empresarias a la sociedad y pero no las ganancias es inviable", continuó el empresario.

Luego dedicó un párrafo especial a los bancos oficiales: "Lamentamos que los bancos oficiales deban perder más de US$ 300 millones mientras los empresaurios se hicieron hasta una cancha de golf y habrían comprado (a título personal, no para la empresa) miles de hectáreas de campo...."

Por último, cuestiona el hecho que los accionistas de Molino Cañuelas no hagan aportes de capital y habla de la fallida salida a Bolsa con la que la firma que pidió el concurso dice que quería pagar parte de su deuda.

"Peor aún, en la fallida salida a la Bolsa los accionistas de MOLCA vendían parte de sus acciones, o sea que retiraban capital que aportaban los que hubieran comprado acciones (esto está en el prospecto de emisión)", acusó directamente.

La crisis

La fabricante de harina, galletitas, pastas y panificados, Molino Cañuelas, acaba de entrar en concurso de acreedores con una deuda que ronda los US$ 1.300 millones.

La empresa de la familia Navilli hace más de tres años que busca solucionar su problema financiero.

Según un informe del Banco Central, Molino Cañuelas se ubicaba en el cuarto puesto entre las empresas que más plata le debían a los bancos locales. En los primeros 3 lugares estaban: Pan American Energy, YPF y Vicentin.

La deuda de la compañía llegaba a los $ 27.387 millones, con 17 entidades financieras.

El principal acreedor local es el Banco Nación, con el 20,40%; seguido por el HSBC, con el 16,63%; el Santander, con el 13,27%; el Provincia, con el 12,18%.

Las restantes 12 entidades tienen el 37,52% del monto adeudado, entre las cuales figuran el Itaú, el BBVA y el Galicia.

Si se mide en dólares, la deuda con el Banco Nación asciende a US$ 55 millones; la del HSBC, a US$ 45 millones; la del Banco Galicia, a US$ 38,5 millones; la del Santander Río, a US$ 36 millones; la del Banco Provincia, a US$ 34 millones y la del BBVA, a US$ 24,5 millones.

Con respecto a los acreedores externos, Molino Cañuelas tiene al Rabobank, la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es el brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado, e ING.