Willy Kohan, durísimo con el Gobierno: "Por más que imprimas papel pintado…"

El periodista y economista aseguró que por las medidas que se están por anunciar "ya se está pensando para septiembre una inflación arriba del 3%"

El economista y periodista Willy Kohan estuvo muy duro con el Gobierno y luego de los resultados negativos de las PASO aseguró: "Es muy difícil ganar las elecciones cuando la inflación está en 50%. Por más que imprimas papel pintado es muy difícil que se pueda mejorar el salario real".

Y advirtió que, por las medidas que se están por anunciar, "ya se está pensando para septiembre una inflación arriba del 3%".

"Es probable que mañana haya anuncios, reinstalar la idea del compre nacional, un plan de obra pública, aumento a los jubilados, aumento en las asignaciones sociales. Va a haber un intento por aumentar el gasto público electoral. El Banco Central está emitiendo unos 150 mil millones de pesos por mes para asistir al gobierno", argumentó en un diálogo radial.

"Hay una discusión entre los sectores más cristinistas que están pidiendo un nuevo IFE. Mientras tanto la pregunta es: ¿qué se va a hacer, se va a romper con el FMI?", agregó.

"¿Acaso Cristina va a ordenar no pagarle al Fondo Monetario y generar una corrida financiera que ponga en peligro la situación política? Cómo sería la radicalización de un gobierno que ya no tiene votos, que ya no tiene reservas", comentó.

El economista advirtió: "Eventualmente el poder limitado del parlamento le impediría medidas que impliquen seguir atentando contra la propiedad privada, groseros aumentos de impuestos, tendrían menos posibilidad de ser aprobadas por el congreso".

En cuanto a las consecuencias de las PASO, advirtió: "Los intendentes sacaron muchos más votos que Victoria Tolosa Paz. Ya están entregando la elección. Los gobernadores están mudos. Cuál sería el cambio de gabinete que haría el presidente en este escenario?".

"El camporismo quiere ocupar el gobierno. Lo que se le está pidiendo al presidente no es un cambio en la política económica. La realidad es que Martín Guzmán aplicó el plan económico que le impuso Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Los funcionarios camporistas han perdido también las elecciones. Larroque le está hablando al presidente de la Nación o le está hablando al gobernador Axel Kicillof otro de los grandes padres de la derrota del domingo pasado", concluyó.

Diagnóstico sobre Argentina tras las PASO

Entre pandemia y recesión, el Frente de Todos perdió su popularidad de 2019.

Una derrota inesperadamente dura del Gobierno en las elecciones primarias de mitad de período del domingo podría sonar como una buena noticia para los inversionistas que desean ver a Argentina recortar el gasto, reducir la inflación y llegar a un acuerdo con el FMI sobre la reestructuración de una deuda de u$s45.000 millones.

Pero es demasiado pronto para celebrar, advierte el Financial Times en un artículo firmado por Michael Stott. A continuación, sus argumentos.

El pobre resultado del izquierdista partido peronista del presidente Alberto Fernández no necesariamente presagia una mejor política económica o una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de 2023. A corto plazo, podría dar un vuelco hacia políticas más populistas.

Los peronistas obtuvieron solo 31% de los votos, y la coalición Juntos, más favorable a los inversionistas, obtuvo 40%. Si este resultado se repitiera en las elecciones al Congreso de noviembre, lo cual no es un hecho, Fernández perdería su mayoría en el Senado y Juntos se convertiría en el bloque de partido único más grande en la cámara baja, aunque todavía por debajo de la mayoría general.

¿Por qué perdió el Gobierno?

Las razones de la derrota no son difíciles de encontrar. Fernández heredó una economía en recesión, pero no cumplió sus promesas de reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida. La pobreza ha aumentado, mientras que la inflación y el desempleo siguen siendo obstinadamente altos.

"La economía jugó un papel mucho más importante en las primarias de lo que esperaba el gobierno", dijo Juan Cruz Díaz, director gerente de Grupo Cefeidas, una consultora de asesoría de riesgos en Buenos Aires. "El Gobierno esperaba que el avance de las vacunas tuviera un efecto mayor, pero no fue así".

Cristina Kirchner podría impulsar cambios en el gabinete de Fernández.

Los votantes también expresaron su enojo por el manejo de la pandemia. Fernández impuso una de las cuarentenas más prolongadas del mundo, paralizando la economía. Pero su laxa aplicación y la necesidad de que los argentinos más pobres salieran a ganarse la vida llevaron a un bajo cumplimiento y al aumento de las tasas de mortalidad por Covid-19.

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, dijo que seis de cada diez votantes en sus encuestas estaban en desacuerdo con el manejo del Gobierno de la pandemia y siete de cada diez con su manejo económico. "Muchas personas estaban tan enojadas que ni siquiera querían responder", dijo.

La reciente publicación de fotografías de Fernández celebrando una fiesta de cumpleaños ilegal en la residencia presidencial durante el peor momento del encierro fue una razón clave para la ira de los votantes. "Muchas personas en ese momento tenían que despedirse de sus seres queridos por video o cerrar sus negocios, así que esto realmente tocó un nervio", dijo Fornoni. Junto con otro escándalo de figuras bien conectadas con el gobierno que se saltaron la cola de las vacunas, reforzó la percepción de una administración que sólo cuida de los suyos.

Fernández aún no ha indicado cómo responderá el gobierno a la derrota. Es probable que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y el poder real detrás del trono, presione por una reorganización del gabinete para impulsar la influencia de su facción más radical. Es poco probable que eso ayude en las urnas; a las regiones controladas por los aliados de la vicepresidenta les fue tan mal como a las cercanas al presidente. Pero con Argentina aún excluida de los mercados internacionales de deuda y la economía en apuros, el espacio para nuevos aumentos en el gasto público es limitado.

La sombra de Macri

La oposición tiene sus propios problemas. La votación del domingo fue más una protesta que un apoyo rotundo a Juntos, al que muchos acusan de mal manejo económico en 2018-19. La sombra del impopular expresidente Mauricio Macri se cierne sobre la coalición.

La incertidumbre ayuda a explicar la silenciosa reacción inicial a la votación del domingo en los mercados financieros. Si bien el gobierno puede verse obligado a moderar la política económica, hay margen para sorpresas desagradables. Estos podrían incluir un derroche de gastos financiado mediante la impresión de dinero, más intervención en la economía o conflictos dentro del bloque peronista gobernante. Argentina es conocida por decepcionar a los inversionistas y es poco probable que estas elecciones sean una excepción.