Esta es la plata ganan que los gerentes y los CEO argentinos, en dólares, frente a sus pares de la región

En nuestro país se combina la constante inflación y la devaluación de la moneda. Los ingresos de los argentinos entre los más bajos de la región

"La pandemia, que comenzó siendo una crisis sanitaria a nivel global, se ha transformado en una crisis del empleo", con esta frase el Banco Mundial graficó lo que está sucediendo en cada uno de los países de América Latina, donde claramente la Argentina está entre los que más poder adquisitivo vienen perdiendo los salarios.

En su informe reciente, la consultora Show me the Money, detalla cómo los sueldos se ajustaron en general dentro de nuestra zona: solo un 20% de las compañías entregaron bonos durante el año pasado, lo que en un salario anualizado puede llegar a una baja de entre 10 a un 15% del paquete de remuneración sumado a los altos niveles de desempleo presentado en la región han empujado los salarios a la baja.

Este reajuste se vio mayoritariamente en los salarios de entrada a las compañías, ya que están ofreciendo paquetes salariales de 12% a 18% menos de lo que ofrecían por el mismo cargo previo a la pandemia.

"Si bien los efectos de la pandemia se han hecho sentir en los salarios a nivel regional, se espera que esos efectos vayan disminuyendo en el corto plazo una vez que comience a reactivarse el mercado. El único sector que durante este periodo ha visto aumentar sus salarios, es el IT, pues ha aumentado la demanda de servicios y profesionales que robustezcan la infraestructura e implementen las soluciones que les permitan a las compañías operar de forma digital", sostiene Murilo Arruda, CEO & Founder de Show me the Money.

En dólares, los argentinos son los que menos ganan de toda la región.

País por país

En este sentido, vale la pena hacer un doble click en el informe y ver qué lugar estar ocupando los salarios locales dentro de la región.

Por ejemplo, un CFO de una empresa mediana actualmente gana:

Chile : 6.535 dólares entre los más bajos, y 11.436 entre los más altos.

: 6.535 dólares entre los más bajos, y 11.436 entre los más altos. Perú : desde 5.278 dólares hasta 12.317 entre los máximos.

: desde 5.278 dólares hasta 12.317 entre los máximos. Colombia : desde 5.048 dólares hasta 11.778 los más altos.

: desde 5.048 dólares hasta 11.778 los más altos. Brasil : desde u$s4.293 hasta los u$s7514.

: desde u$s4.293 hasta los u$s7514. Argentina: arrancan en 3.415 dólares Blue y suben hasta los u$s5.200.

En el área de Recursos Humanos, los gerentes de compañías medianas tiene ingresos cercanos a:

Chile : desde u$s2.886 hasta u$s4.330.

: desde u$s2.886 hasta u$s4.330. Perú : empiezan en u$s1.788 y suben hasta los u$s4.172.

: empiezan en u$s1.788 y suben hasta los u$s4.172. Colombia : los más bajos rondan los u$s2.315 y siguen hasta los u$s3.472.

: los más bajos rondan los u$s2.315 y siguen hasta los u$s3.472. Brasil : desde u$s2.050 hasta los u$s3.587.

: desde u$s2.050 hasta los u$s3.587. Argentina: empiezan cercanos a los u$s1.639 y suben hasta los u$s2.450.

Por su parte, los gerentes de marketing de una multinacional ganan:

Chile: desde los u$s5.283 hasta los u$s9.245.

Perú: desde u$s3.411 hasta los u$s7.959.

Colombia: empiezan en los u$s2.829 y suben hasta los u$s6.602.

Brasil: desde u$s3162 hasta los u$s5.533.

Argentina: desde los u$s2.400 hasta los u$s3.600.

Los trabajadores del área IT son quienes reciben las mejores remuneraciones.

Y un CIO de una empresa grande posee un ingreso de:

Chile : desde los u$s7.749 hasta los u$s13.561.

: desde los u$s7.749 hasta los u$s13.561. Perú : desde los u$s4.480 hasta los u$s8.964.

: desde los u$s4.480 hasta los u$s8.964. Colombia : desde los u$s6.704 hasta los u$s13.408.

: desde los u$s6.704 hasta los u$s13.408. Brasil : desde u$s5.782 hasta los u$s10.119.

: desde u$s5.782 hasta los u$s10.119. Argentina: desde los u$s4.440 hasta los u$s6.660.

Por último, el CEO de una firma de gran tamaño gana:

Chile : desde los u$s 11.112 hasta los u$ 19.446.

: desde los u$s 11.112 hasta los u$ 19.446. Perú : empiezan en los u$s10.786 y suben hasta los u$s18.877.

: empiezan en los u$s10.786 y suben hasta los u$s18.877. Colombia : desde los u$s10.636 hasta los u$s15.955.

: desde los u$s10.636 hasta los u$s15.955. Brasil : desde los u$s10.855 hasta los u$s18.997.

: desde los u$s10.855 hasta los u$s18.997. Argentina: desde los u$s5.800 hasta los u$s9.490.

Estos números solo demuestran cómo todos los sueldos bajaron al medirlos en dólares. En el caso de la Argentina se suma la complejidad de tener que determinar si se los mide al dólar oficial o al Blue, que desde que se desató la crisis de gobierno post elecciones PASO, no para de subir.

Además, a iguales responsabilidades, los argentinos son los que menos están ganando en dólares dentro de la región, lo que termina generando un solapamiento de salarios con los colaboradores de los equipos que lideran. Esto sucede porque a la inflación se suma la constante devaluación a la que se expone el peso argentino.