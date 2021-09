Fausto Spotorno: "Guzmán tiene un problema muy serio y es que tiene muy poco poder"

El director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres dice que los números del presupuestos en términos de dólar e inflación no son creíbles

Fausto Spotorno es economista y profesor universitario. Dirige el Centro de Estudios Económicos de OJF (Orlando Ferreres & Asociados), Instituto de Economía de la UADE, profesor de UCEMA y miembro de la Fundación Norte y Sur. El especialista habló sobre los números del Presupuesto que se presentaron en medio de la crisis política que azota al Gobierno y dijo que no se puede fogonear mucho más la economía porque se pagará con más inflación y brecha el año que viene.

-¿Va a impactar el ruido político en los mercados y el dólar, en caso de que se extienda la interna feroz?

-Esta interna al mercado por ahora mucho no lo afecta. Somos un mercado standalone, a estos países le pasan estas cosas. Es una crisis política sin mucho impacto en lo económico. Puede ser que haya gente que quiera que se emita mucha plata. Pero hay un tema de logística que te lo impide. No podés reactivar tan rápido el gasto en el Estado, que además no es eficiente. No es tan fácil poner en marcha esas cosas.

-Entonces, no hay margen para que desde lo económico el Gobierno pueda revertir el escenario electoral en noviembre.

-Lo qué puede hacer es darle bonos a los jubilados y algo más. Este tipo de instrumentos, pero no tienen margen para otra cosa. Cuando hicimos las proyecciones fiscales supusimos que estos iba pasar, estos pasa siempre antes de las elecciones, pero los montos no son tan grandes.

-Porque margen no tiene Guzmán...

-Guzmán tiene un problema serio, que es un ministro con poco poder. Porque el Mecon están dividido en dos, está él y Kulfas. Y esto te saca poder. Además el conflicto con Basualdo demostró que tiene poco poder. Y tercero la política le quiere endilgar a él un problema político. Ellos quieren que emita y que explote todo. Imaginate que lo haga, después le va a quedar todo el costo a él cuando vuele la inflación el año que viene. Quieren que resuelva un problema político desde la economía.

-Si hace eso en enero y febrero vas a tener problemas en precios y brecha...

-Ya tenés un problema. Muchos pesos y deuda para rescatarlos como Leliq y pases. Hay 4 billones ahí. Eso paga intereses todos los años y le cuesta 3 puntos del PBI. Es el déficit cuasifiscal del Banco Central que se tiene que financiar de algún lado.

-¿Son creíbles los números del Presupuesto que presentó Guzmán?

-No me parecen creíbles los números del tipo de cambio e inflación. Los fiscales puede ser, porque Guzman supone que se mantiene todo igual y está diciendo que el gobierno tiene un acuerdo con el FMI. Vamos a ver si puede sostener el 3,3% de déficit, que igual es un montón. Cristina dejó el Gobierno con un 3,9% de déficit. El tema es cómo lo vas a financiar.

-Y el dólar a $133 en el 2022 marca que no van a acelerar mucho la suba del dólar. ¿Otro año con atraso cambiario?

-Yo creo que no lo van a poder sostener. Este año aceptan el atraso cambiario y el año próximo y dicen que va a seguir así. Pero no lo veo. Si tenés una inflación del 50% es difícil mantener el tipo de cambio con una suba del 30%.