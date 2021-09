Milei reivindicó la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía: "fue el mejor de la historia"

El economista libertario calificó a la Convertibilidad "un peso, un dólar" como "el mejor programa económico que tuvo la Argentina"

El economista y candidato a diputado por La Libertad Alianza, Javier Milei, reivindicó la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía y no tuvo dudas en afirmar que fue "el mejor de la historia" al frente del Palacio de Hacienda.

Milei calificó a la Convertibilidad -con su fórmula de "un peso, un dólar" que marcó a fuego los tiempos menemistas-, como "el mejor programa económico que tuvo la Argentina".

"Carlos Menem pifió durante sus primeros dos años de gobierno, pero empezó a acertar cuando llegó Cavallo", opinó el candidato a diputado por La Libertad Avanza en declaraciones a La Once Diez, radio de la Ciudad .

Siempre con su impronta estrafalaria, el economista libertario dijo que aquel plan económico coronó al primer gobierno de Menem como, a su criterio, "el mejor de la historia".

Por la Convertibilidad, sostuvo Milei, "Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia. Fue el programa más exitoso que tuvo la Argentina", insistió.

Milei elogió a Cavallo y su plan de Convertibilidad

Luego, el economista libertario apuntó a las privatizaciones y a la pérdida de empleos, el libertario recargó su defensa al decir que "todo el mundo se la agarra con Menem pero se olvida del experimento progresista de la Alianza, donde estaban De la Rúa, Chacho Álvarez, Alfonsín y toda el ala izquierda del radicalismo".

El raid de loas entre Cavallo y el candidato que tercia en las elecciones porteñas viene desde hace rato. El ex ministro de Economía de Menem y De la Rúa ya había elogiado a Milei en agosto, cuando aseguró que "las ideas que pregona son las correctas".

Cavallo pareció querer poner a Milei bajo su ala en las teorías económicas, a fuerza de palabras particularmente enaltecedoras.

"Creo que aunque él ahora esté atacando a todo lo que llama la casta política, cuando él esté en el Congreso y haya un gobierno que quiera implementar buenas políticas, que quiera organizar bien a la economía argentina y relacionarla bien con el mundo, yo creo que él va a ayudar", se había esperanzado el otrora superministro de Fernando De La Rúa.

Milei y las alianzas en campaña

Por otra parte, se refirió a posibles alianzas, pensando en las legislativas a llevarse a cabo el próximo 14 de noviembre y admitió estar dispuesto a "tender lazos con el peronismo colectivista".

"Puedo trabajar con los liberales, con los libertarios, con los conservadores, con la derecha, con los menemistas y con los halcones de Juntos por el Cambio", delimitó.

Y luego marcó los límites de su mapa ideológico: "Yo no puedo tener nada con las palomas porque son socialdemócratas, no puedo tener nada con la UCR porque son la Internacional Socialista, no puedo tener nada con la Coalición Cívica porque son más socialistas que los radicales y no puedo tener nada con el Frente de Todos porque son de izquierda".

Milei piensa en alianzas electorales

De campaña, Milei relanzó este martes sus recorridas electorales y se dio cita con sus seguidores en Parque Saavedra, donde inauguró una serie de clases de economía con motivo de su candidatura.

En esas puestas escenográficas de clases abiertas a su público joven, el candidato estelar insistió con su idea de "dinamitar" el Banco Central y aseguró estar en contra de los ministerios y el gasto público.

"Es utópico pensar que el Estado argentino, como lo tenemos, puede andar bien", sentenció.