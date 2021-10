Álvarez Agis pide que un acuerdo con el FMI contemple desembolsos porque la situación de las reservas es crítica

El exviceministro de Economía de Axel Kicillof y uno de los que suena como candidato a suceder a Guzmán advirtió que devaluar es un error

Uno de los economistas que sonó como posible reemplazo de Martin Guzmán al frente del Ministerio de Economía advirtió por la "crítica" situación de las reservas y alertó que una devaluación con este nivel de brecha y sin plan económico sería aún peor. "La economía y la sociedad piden más plata y el Banco Central pìde menos. ese es el laberinto del resultado electoral. En ese marco la sociedad aguanta, pero esto no es el 2001", afirmó Emmanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ, durante un seminario organizado por BYMA.

El ex viceministro de Economía de Axel Kicillof sostuvo que con este nivel de brecha el BCRA no acumula reservas, el Tesoro no puede rollear la deuda, y "con la brecha des-sustituimos importaciones". "La Argentina está importando más que lo que amerita para esta economía", advirtió.

El mercado y los economistas esperan que el gobierno cierre con el organismo un programa

La situación cambiaria en foco

Agis dijo que el resultado electoral estaba acorde a los indicadores económicos que tiene la Argentina. En ese sentido, afirmó que "hay que estar muy atentos por esta crisis cambiaria" mirando para el año que viene. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), demorado, será clave según el economista para medir lo que viene para la economía.

En ese sentido, dijo que acuerdo con el FMI puede venir con dólares -no importa en qué forman viene- para que el país no tenga que depender tanto de la emisión monetaria para financiar la baja del déficit. "Es la única forma de firmar un acuerdo donde el Fondo no nos pida emitir una cantidad de pesos. Si el Fondo no quiere poner financiamiento neto, la única es emitir esa plata. Emitir esa plata es como aumentar en un 60-70% anual la base monetaria, y si pasa eso el mercado se va corriendo", reflexionó.

Agis sugirió que la artesanía del programa del año que viene "es que para que la gente se anime a quedarse en pesos la única es que veamos al BCRA más lleno de reservas".

Sobre los supuestos del Presupuesto de Guzmán, que estimaba que algo así como 12.000 millones de dólares por parte de organismo podrían llegar en 2022, Agis subrayó que no es viable. "Pueden venir u$s4.000 millones del Banco Mundial, sí. Pero eso no alcanza. Necesitamos un desembolso up front del Fondo. Necesitamos un desembolso financiero contundente porque la situación de las reservas es crítica", sostuvo el ex vice de Kicillof.

Agis dice que devaluar sería un error y llevaría a la inflación a niveles del 5% mensual

Devaluar sin plan, el peor escenario

Con respecto a si tendría que haber una devaluación, Agis manifestó que hacer algo similar al 2014 es un poco errado esa visión. "Devaluar 20% el tipo de cambio no sirve de nada. Solo acelera la tasa de inflación. Asimilar esto a la solución del 2014 es un error", dijo.

En ese momento las reservas netas eran u$s20.000 millones y hoy son 5 mil millones. "Devaluar y ver que pasa es un error", repitió. Agis dice que sería mejor un crawling peg pero tampoco tampoco en forma linea, sino por etapas. "No hay forma de acortar la brecha por abajo, sino por arriba donde aumente la oferta de dólares", sumó.

"Un shock cambiario puede hacer que la inflación te empiece con 5 y no con 3, porque no es lo mismo devaluar 20% con la brecha 100%", sostuvo.

Finalmente, y teniendo en cuenta que estaba frente a un panel de inversores del BYMA, añadió que un país cuyas necesidades de financiamiento neto son 3 puntos del producto (como la Argentina según el presupuesto del año próximo) debería rendir 7% como mucho.

"Hay un tema, es un problema político. Hay que encontrar una manera en que el Fondo no nos condene a 2 años de recesión, pero urge acelerar esas discusiones. El que asume en 2023 tiene 1 año para aplicar un programa y rollear la deuda", finalizó.