Ricardo López Murphy deja al descubierto uno de los mayores temores del Gobierno

A un mes de las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, el candidato a diputado nacional Ricardo López Murphy dentro del espacio Juntos por el Cambio cargó contra el Gobierno nacional por las medidas implementadas para obtener más votos. En ese contexto, el exministro dejó al descubierto uno de los temores del Gobierno y lo nombró "plan piñata y platita".

"Hemos tenido 12 años de estancamiento, hace mucho que no crecemos, no invertimos", señaló López Murphy en declaraciones a TN.

"Estamos en una perspectiva de pendiente hacia abajo, nos espera un sendero de empobrecimiento y degradación", señaló. Asimismo, manifestó que la gente votó contundentemente y no solo por cuestiones económicas.

Para el exministro la gestión del Gobierno en materia política ha sido pésima tanto en las decisiones educativas como sanitarias y sociales.

"Yo no subestimaría los temas institucionales y las torpezas de gestión. No les alcanza con saquearnos sino que no nos dejan exportar", destacó el candidato.

"Por qué prohíben las exportaciones de quienes generan más valor agregado", señaló sobre el cepo a la carne.

Luego, López Murphy, reveló uno de los temores del kirchnerismo al considerar que el país está en las circunstancias donde hay una coalición que produzca "una derrota abrumadora".

El candidato alertó: "Con este plan de piñata y platita hacemos más difícil el acuerdo". López Murphy se refirió así a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos internacionales por la deuda.

"Esta gente actúa como si el 14 fuera lo más importante pero el país continúa, uno no puede pensar la política con la miopía de un mes", remarcó.

López Murphy también apuntó contra Alberto Fernández: "El presidente mencionó ‘no a la deuda’, no ha habido gobierno que haya endeudado más al país que este. Endeudarse en pesos es más caro que en dólares".