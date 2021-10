Dólar blue en un nuevo récord y sin divisas del agro: alertan por renovada presión en noviembre

El sector aportaría en los dos últimos meses u$s2.000 millones, lo que representa una caída interanual del 40%. Poder de fuego acotado para el BCRA

Este año va camino a convertirse en récord absoluto en liquidación de divisas del campo, es decir la economía argentina nunca antes había dispuesto de tantos dólares inyectados por una actividad exportadora, pero así y todo la presión sobre el dólar se aceleraría a partir de noviembre próximo, según señalan analistas del mercado.

Esto, en un contexto en el que se vive una fuerte presión en el mercado cambiario, de la mano de un dólar blue acaba de anotar un nuevo récord nominal histórico, de $196, superando así el registro de octubre del 2020.

Concretamente, las estadísticas elaboradas por CIARA-CEC, la cámara que nuclea a las empresas exportadoras de granos y subproductos que operan en la Argentina, dan cuenta de que hasta septiembre pasado se liquidaron en total u$s25.600 millones, lo que representa un récord para este período y un crecimiento interanual del 61%.

En tanto, octubre inició con un buen ingreso de dólares del sector: según fuentes del BCRA, durante la primera quincena se liquidaron poco más de u$s1.000 millones. Pero, lo cierto es que el escenario cambiaría rotundamente a partir de la segunda mitad del mes y peor aún, noviembre y diciembre arrojaría un marcado descenso que pondría en aprietos al Banco Central.

Tras una liquidación récord, se espera una fuerte caída en el ingreso de dólares por exportaciones de granos

"Contabilizando la mercadería que ya vendió el productor agropecuario y la que está por vender, más los embarques programados, se prevé que en octubre el campo liquidará alrededor de u$s2.000 millones, en noviembre u$s1.100 millones y en diciembre u$s1.000 millones. Es decir, para lo que resta del año se esperan unos u$s3.100 millones. Es un nivel aceptable, pero lo cierto es que la mayor presión se concentraría en los dos últimos meses del año y sobre todo luego de las elecciones legislativas de noviembre próximo. A partir de ahí el productor venderá estrictamente lo necesario de soja y en el último mes comenzaría ingresar la cosecha de trigo, pero no mucho más", detalló en diálogo con iProfesional Pablo Adreani, consultor en agronegocios de Pablo Adreani & Asociados.

Tradicionalmente, a partir de agosto la liquidación de divisas del campo ingresa en su fase descendente por cuestiones lógicas de la campaña agrícola. En resumidas cuentas, a esa altura del año el productor ya cosechó y vendió el grueso de la campaña de maíz y soja y si tiene espalda financiera, guarda la soja remanente como refugio de valor. Este año, la historia fue distinta, los altos precios internacionales incentivaron la continua venta de granos en un contexto en el que los agricultores no acceden a créditos a tasas convenientes. En gran parte, este escenario explica el ingreso récord del campo.

Parte de ese contexto comenzaría a cambiar a partir de noviembre próximo y es que si se cumplen los pronósticos, el campo aportaría en los dos últimos meses del año apenas u$s2.100 millones, mostrando así un retroceso del 40% respecto al año anterior.

"Sin lugar a dudas fue un año extraordinario, los productores vendieron mucho más en meses que antes no lo hacían y a pesar de la incertidumbre que genera el actual contexto político y económico, sobre todo teniendo en cuenta los cimbronazos antes y post elecciones PASO. Realmente es una gran incógnita sobre lo que habría hecho el Gobierno sin tantos dólares frescos, porque a pesar del récord absoluto de este año tuvo que recurrir a endurecer el cepo y limitar importaciones", analiza Adreani.

Las reservas del Banco Central se sostuvieron solo por las fuertes restricciones

Reservas y cepo

Mientras tanto, en octubre el BCRA acumula compras mensuales por más de u$530 millones y por arriba de los u$s6.600 millones en el año. Luego de un septiembre "caliente" en el que la autoridad monetaria tuvo que vender alrededor de u$s950 millones en el mercado de cambios, recurrió a medidas drásticas para no continuar perdiendo reservas.

En concreto, el BCRA y la CNV establecieron dos medidas que endurecieron el cepo a la operatoria de dólares financieros y limitan el pago anticipado de importaciones durante un mes. Las decisiones oficiales buscan acotar el drenaje de divisas de las arcas de la autoridad monetaria, que se acentuó producto de la estacionalidad y de la dolarización electoral.

Sin embargo, tal como consignó iProfesional, la consultora de Gabriel Rubinstein elaboró una proyección en la que considera que se agotan los efectos de la normativa que frena los pagos de importaciones y que siguen interviniendo en el mercado de bonos con dólares.

"Hace varios días comenzó a caer nuevamente el stock de reservas netas líquidas. Apunta a terminar en la previa a las elecciones en la zona de los u$s700/800 millones", calculó el análisis de la consultora GRA, que aclaró no tener en cuenta el oro.

"En lo que respecta al ingreso de divisas del campo es cierto que ahora estamos en una etapa que se liquida poco, pero igualmente los precios internacionales son muy buenos y lo que se vende se vende a muy buen precio todavía. Obviamente de cara a las elecciones de noviembre puede haber agentes, y no solo el agro, que decidan posponer exportaciones; sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas expectativas de devaluación para el día después de las elecciones. Eso se está generando porque el Gobierno está moviendo muy poco el tipo de cambio oficial en un contexto en que la inflación está en promedio en torno al 3% y el dólar oficial se mueve alrededor del 1% y la gran expectativa es cómo y cuándo se desarma eso", adelantó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

Entonces, la pregunta del millón es cómo llega el dólar y las reservas de cara a noviembre y qué puede pasar después de esa fecha clave.

En primer término, justamente según adelantan operadores del mercado, producto de esta dos medidas, sumado además al ingreso de alrededor de u$s2.000 millones de divisas del campo, noviembre no está tan lejos en el horizonte y hasta esa fecha habría una relativa calma, golpeada sí por la volatilidad del dólar blue. Luego, sobreviene la incertidumbre.

"El tema es que la medida del Gobierno de limitar el giro o el pago de importaciones anticipadas es una medida muy extrema e incluso el propio BCRA dice que es hasta fin de mes. Entonces, da la sensación que mucho más no pueden recortar por el lado de las importaciones. Y por el lado de las exportaciones, si no hay un incentivo claro, van a seguir acotadas y acordes a un período de baja estacionalidad hasta la cosecha fina. En todo caso, lo fundamental es que con el cierre de importaciones el Gobierno puede evitar perder tantas reservas, pero tiene un impacto en la actividad y probablemente en los precios. En definitiva, estas medidas son un parche de corto plazo que pueden ayudar a llegar a fin de año pero tampoco sería lógica llegar con las importaciones al mínimo porque si no, no podés crecer", cerró Sigaut Gravina