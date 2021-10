"En el mundo ideal no quieren acordar con el FMI", alerta una de las consultoras "favoritas" del Gobierno

Se trata de 1816, fundada por dos ex Banco Mariva y que goza de mucha reputación tanto en la City como en pasillos oficiales. ¿Acuerdan o hay default?

Mientras que Alberto Fernández ya tuvo su "cara a cara" con Kristalina Georgieva e incluso "robó" una foto con Joe Biden, las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen siendo una gran interrogante. Hace más de 1 año que están en tratativas y el deadline se acerca cada vez más. Esto, en un contexto en donde en los últimos días tanto el Presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, salieron con una impronta política a pegarle al Fondo. ¿Quiere el Gobierno acordar con el FMI?

"En el mundo ideal el Gobierno no quiere acordar, pero en el mundo real es consciente de que la macro no tiene margen", dice la consultora 1816, una de las más observadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía y que tiene mucha influencia entre los bancos de la City.

Joe Biden y Alberto Fernández en la reunión del G20 en donde el país busca apoyos para negociar con el FMI

¿Hay riesgo de default con el Fondo?

En un reciente informe, esta consultora fundada por dos ex Banco Mariva se plantea cómo interpretar los últimos acontecimientos en la relación Argentina/FMI. Esto contempla el viaje de Manzur y Guzmán a Nueva York para hablar con inversores, las politización mediática de las negociaciones (Guzmán diciendo que el que se tienen que apurar es el Fondo no la Argentina), Fernández hablando de que el país "no se va a arrodillar" y La Cámpora (o sea Máximo y Cristina) divulgando un video donde se dice "esa deuda que dejaron no la vamos a pagar".

"En el primer tramo del mandato de Alberto Fernández el país podía darse el lujo de no firmar ningún nuevo programa, pero llegó la hora de la verdad. Dado el perfil de vencimientos, de aquí a abril 2022 tendremos acuerdo con el FMI o default con el FMI. Para nosotros es muy evidente que la macro se desborda rápido en un escenario sin acuerdo y creemos que los principales referentes del Gobierno coinciden con ese diagnóstico", asevera 1816, una de las pocas consultoras "valoradas" en pasillos oficiales.

¿Qué significa este ida y vuelta entre el Gobierno y el Fondo? La consultora formada por Adrián Rozanski y Mariano Skladnik ve tres maneras de leer las últimas señales.

1- "Al sugerir que es muy difícil que se alcance un entendimiento con el FMI, estos días el oficialismo está diciendo lo que piensa, de modo que hay que estar preparados para un default largo (discutimos la hipótesis recordando el caso de Thomas Griesa 2014)".

2- "El Ejecutivo endurece su discurso para que el Fondo tema un incumplimiento y ceda en sus condicionalidades (discutimos la hipótesis recordando la reestructuración 2020, cuando Guzmán y AF amenazaban con patear el tablero).

3- "Lo que anticipan los discursos es que CFK y La Cámpora ya tienen tomada la decisión de no ser parte de un Gobierno que acuerde con el FMI, pero al final del día AF, Manzur y el resto del peronismo firmarán un programa. En esta hipótesis se quiebra el FdT y AF requeriría el apoyo de JxC en el Congreso para aprobar el acuerdo (discutimos el escenario)".

"En el mundo ideal el Gobierno no quiere acordar, pero en el mundo real es consciente de que la macro no tiene margen. Para nosotros lo más probable es que en el primer semestre de 2022 Argentina firme un acuerdo. Dicho eso, no descartamos que ese acuerdo se alcance después y no antes de que haya algún incumplimiento con el Fondo", destaca 1816.

Pero arriesgan que el Gobierno seguramente esté analizando qué es más costoso: si pagar los u$s3.400 millones que vencen con el FMI en diciembre, enero y febrero mientras negocia (se pierden reservas), o incumplir con esos vencimientos (riesgo brecha, inflación, etc).

Un acuerdo, sea como fuere, es el escenario base que maneja la consultora

Un acuerdo, sólo el punto de partida

En el escenario en el que hay default (sea en diciembre de este año o en marzo del 2022), dicen que la macro se desborda tan rápido que Argentina acelera la negociación, para no prolongar el incumplimiento.

"Llegue cuando llegue, imaginamos un acuerdo liviano, que incluya metas fiscales y de reservas, pero con cesiones de ambos lados. El principal riesgo al acuerdo es que el Gobierno considere que la situación política y macro sería igual de mala con programa que sin programa. El acuerdo es condición necesaria, pero no suficiente para que la macro no continúe deteriorándose", afirma.

El Fondo también "juega" y tiene sus necesidades. Dice que hay que recordar que el staff seguramente quiera evitar el default dado que Argentina es el 29% de la cartera del organismo y seguramente EEUU prefiera un acuerdo, para que Argentina no se acerque a China/Rusia. Pero el FMI tampoco puede firmar "cualquier cosa" por costo reputacional.

"Aun asumiendo acuerdo, la firma de un nuevo programa es el punto de partida y no el de llegada. Un nuevo programa incluirá metas periódicas (¿trimestrales?), visitas recurrentes al país de los funcionarios del FMI y, seguramente, pedidos de waivers. Es decir, acordar hoy no significa que Argentina estará performing 2 años enteros: seguiríamos discutiendo todos los meses de 2022 y 2023 qué tan dispuesto está el Gobierno a patear el tablero y qué tan dispuesto está el Fondo Monetario a ceder en sus condicionalidades", concluyó la consultora 1816.