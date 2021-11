"Con este Gobierno hubo una devaluación del 100%": el análisis del candidato Ramiro Marra, aliado de Milei

El candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del economista Javier Milei, Ramiro Marra, participó de un caliente debate económico

Ramiro Marra, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires y aliado incondicional del economista Javier Milei para las próximas elecciones de noviembre, se hizo presente en la noche del lunes en el debate económico que se emitió en la señal de noticias C5N.

De cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre y moderado por el periodista Pablo Duggan, Marra mantuvo un intenso intercambio de ideas en relación a la situación económica y política que vive la Argentina. Fue en esa ocasión que cambió con el candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, y los economistas Sergio Chouza y Hernán Letcher.

En medio de un reclamo por la ausencia de los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el director Ejecutivo de Bull Market Brokers señaló, en relación a la culpa del momento que atraviesa el país: "La responsabilidad económica de lo que está pasando es de este Gobierno, del anterior y del anterior. Es parte de que los políticos no saben administrar los recursos que son de todos nosotros".

Ramiro Marra es candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires

En relación al importante suba que sufrió el dólar de los últimos días, momento en el que alcanzó su nuevo máximo histórico al cerrar en $198, el candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza señaló: "Con este Gobierno hubo una devaluación del 100%. El dólar estaba $80 y ahora está $200. No lo quieren aceptar. La inflación 50% por dos años seguidos, si no es una hiperinflación, estamos ahí nomás".

A su vez, en relación a los dólares financieros, agregó: "Que el dólar Contado con Liquidación (CCL) haya llegado a $215 quiere decir que las cosas no están funcionando bien. Si ese dólar se dispara es porque nadie cree que lo están diciendo desde el Gobierno sea cierto".

El candidato Ramiro Marra se presenta en la Ciudad por el partido liderado por Javier Milei

Por otra parte, sobre el "apoyo" que habría recibido el Gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Marra consideró: "Lo que firmó Macri es imposible cumplir, pero más imposible es si siguen cometiendo más errores, si se siguen profundizando los errores de Macri. Si se sigue sin tener un modelo o plan económico. Estamos quedando como unos idiotas, nos estamos sentando en una mesa de negociación pero sin cartas".

Finalmente, el youtuber financiero dio su opinión acerca de la figura del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán: "Pobre Guzmán, qué responsabilidad tienen de sentarse a que le pregunten por el futuro de la economía y no tenga idea. Si Guzmán tiene una idea que la cuente, todavía no sé qué es lo que está planteando. Si la tiene que la implemente, porque si lo hubiera hecho no tendríamos un 50% de inflación y un 50% de pobres".