La suba del dólar blue preocupa al Gobierno: por qué advierten que cruzó el "precio del miedo"

A diferencia del anterior gobierno kirchnerista, donde el precio del blue era menospreciado por las autoridades económicas, ahora se lo mira con atención

A pocos días de las elecciones, el Gobierno ve materializarse frente a sus ojos uno de sus mayores temores: el de un dólar blue descontrolado, con un precio que quiebra sus peores previsiones. Es que la divisa informal terminó este miércoles a $199, a un suspiro de los emblemáticos $200.

El problema no es sólo el ensanchamiento de la brecha cambiaria, que ya supera el 99%. La mayor preocupación surge por que el blue ya rompió el techo que Martín Guzmán había imaginado para el "dólar preelectoral". Como consignó iProfesional, el ministro de Economía había previsto que la divisa debía quedar debajo de los $195. Esa era la barrera psicológica que no se podía superar, pero que hoy ya quedó atrás.

El valor de $195 fue por muchos meses el máximo histórico del blue, que había alcanzado en el pico de un afiebrado octubre de 2020. En aquel momento, la brecha había alcanzado el 130% y el valor fue considerado "un dólar de pánico". De hecho, entonces la cotización expresaba el temor de un descarrilamiento en medio de la crisis y en plena pandemia.

Después de ajustar el "cepo" -prácticamente clausurando la venta de "dólares ahorro" a través de los bancos y obligando a las empresas a reestructurar deudas en dólares-, la cotización del "paralelo" cayó hasta un piso de $139 en la primera semana de abril de este año.

El "blue" recién revivió a mediados de este año, ya con la campaña electoral lanzada. Y no sólo rompió el techo que se había fijado Guzmán, sino que podría ir por más.

No obstante, la escalada de la cotización, está lejos del valor de hace un año, si se toma en cuenta el precio "real", es decir, descontada la inflación.

Entre octubre del año pasado y ahora hubo una inflación superior al 50%, por lo que el precio de $195 de entonces ahora equivalen a unos 290 pesos. El "blue" está $91 debajo de ese valor teórico.

El consenso del mercado es que así como los $195 de octubre de 2020 fue un valor de "overshooting", también lo sería ahora una cotización de $290.

El "precio del miedo"

Para Guzmán y el resto del equipo económico, los $195 del año pasado habían quedado instalados como una barrera "psicológica".

"Una cotización de descontrol, que no queríamos que llegara durante la campaña. Es el precio del miedo", se sinceró un funcionario del gabinete económico.

Por eso, más que detenerse en esa relación, lo que debe preponderar en el análisis es el hecho de que se quebró el techo de Guzmán. Y lo que eso significa y podría desencadenar.

A diferencia del anterior gobierno kirchnerista, donde el precio del blue era menospreciado por las autoridades económicas, y también por Cristina Kirchner, ahora la visión es bien diferente.

Los máximos responsables del área económica admiten que el blue genera expectativas. Y no sólo eso. El salto de los dólares "alternativos" provocó faltantes de productos en distintos rubros y, además, presionó sobre los precios de los bienes aun cuando esos mismos artículos -o los insumos para fabricarlos localmente- pudieron ingresar al país mediante el canal "oficial".

El agrandamiento de la "brecha" -asumen en Economía- también juega como un verdadero incentivo a sacarle dólares "baratos" al Banco Central. Y las reservas caen aun cuando haya un "súper cepo".

La alarma, en todo caso, refiere a que se instaló el proceso de dolarización, tan típico de años electorales.

El ensanchamiento de la brecha realimenta las presiones inflacionarias. Las principales consultoras que miden la evolución de los precios en autoservicios, almacenes y supermercados detectaron que en octubre volvió a acelerarse la dinámica de aumentos en los alimentos.

La brecha del dólar se ensancha y empeoran las expectativas.

Fiebre del blue: ¿contagiará a los otros dólares?

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno no es la suba en sí misma, porque se trata de un mercado ilegal y pequeño, sino lo que puede definirse como "el efecto contagio" en los otros tipos de cambio y las consecuencias en la economía real.

Para el economista Federico Glustein, el blue es un termostato de las expectativas sobre el dólar porque permite hacer una suerte de ‘puré’ con el MEP, que rinde alrededor es $15 en estos días por billete, y también funciona como parámetro para las expectativas del valor del dólar post elecciones. Por eso, tras haber superado por primera vez en muchos meses la barrera que quedó implícita como límite hace algún tiempo (los $195 que había marcado tras las elecciones PASO en octubre de 2020) hay posibilidades de que siga creciendo por la expectativa al alza que eso genera.

La preocupación del BCRA sobre el blue radica en sus efectos sobre otros dólares y precios

Tal como lo señala en diálogo con iProfesional Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica, esta suba era esperable para esta época del año por dos motivos.

Por un lado, porque "la economía real se está recuperando y ya vemos niveles de producción similares a los de 2019", lo que hace que haya mayores saldos que presionan sobre el tipo de cambio.

El analista afirma que, gran parte de nuestra economía es informal y todo lo producido en ese sector se dolariza a través del blue, aunque también parte del sector registrado, que no tiene acceso al mercado de cambios va hacia el paralelo para dolarizar ganancias.

Por otra parte, porque el canal financiero está buscando posiciones para cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio post-elecciones y Caprarulo advierte que "eso opera sobre el blue".

El gran problema que observa es que, a pesar de ser un mercado que mueve poco dinero, funciona como referencia para los otros dólares paralelos y el alza genera expectativas que alientan medidas precautorias de los ahorristas.

Juan Pablo Di Iorio, de la consultora ACM, apunta, por su parte, que "la suba del blue impacta sobre los tipos de cambio paralelos en los que no interviene el BCRA, como el SENEBI," y señala que a esto se suma el hecho de que el blue es el tipo de cambio bajo el cual formulan expectativas los argentinos en contextos de cepo cambiario.

En igual sentido, Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, describe que "estamos viendo en los distintos tipos de cambio: como el blue, el SENEBI y los financieros, que los inversores y las empresas están tratando de llegar a las elecciones con cierta cobertura de un activo de resguardo y esto se debe a la incertidumbre de lo que pueda pasar después de los comicios". En consecuencia, como es de esperar, esto hace que suban los distintos tipos de cambio.

Para tener una referencia, el SENEBI ya se negocia a $217, mientras que el CCL que se negocia contra Cedears y ADR operó entre los $217 y los $218.

Y el principal problema radica en que estas cotizaciones son referencias para la expectativa de devaluación a futuro. En palabras de Vauthier, lo que pasa es que "el blue y los dólares financieros son mercados segmentados, pero siempre guardan una relación entre sí".

Consecuencias en la economía real

Menescaldi asegura que la actual dinámica de los distintos tipos de dólar "muestra que el mercado de cambio está desanclado y eso puede significar más inflación a futuro si no se toman medidas que logren anclar las expectativas".

Caprarulo, si bien considera que tiene un rol principalmente de expectativas en general para la economía, "hay casos en los que la suba del blue se puede trasladar incluso a un aumento de algunos precios".

"Esa suba termina repercutiendo en las listas de los distintos comercios, Pymes y empresas importadores porque, que si bien su precio no está directamente ligado al blue, juega el costo de reposición. Entonces, una suba del blue, que tiene su correlato en menor oferta de dólares, restricciones a las importaciones y caída de stocks, se traslada a aumento en listas de precios", describe Glustein al respecto.

En tanto, Vauthier apunta que "la brecha es una consecuencia de que el ancla del tipo de cambio oficial, que es un clásico de los años electorales en Argentina, no esté dando los resultados esperados en el control de la inflación".

Vauthier asegura que el tipo de cambio oficial va perdiendo relevancia en la expectativa de precio en el marco del cepo estricto que se le aplica y en la estimación de costos de reposición, que inciden en los precios y toman como referencia a los tipos de cambio paralelos.

De hecho, tal como consignó iProfesional, actualmente son cada vez más las empresas de construcción y hasta talleres que realizan presupuestos válidos únicamente por 24 horas.

De esta manera, Di Iorio afirma que "la suba del blue impacta sobre los ingresos esperados de los agentes y en el consumo, al a vez que genera expectativas de devaluación" y advierte que dichas expectativas producen una mayor demanda presente de dólares como cobertura adelantando importaciones (que se controló en cierto punto con las ultimas regulaciones) y, por otro lado, buscando cobertura en los futuros. Esto se suma a que se filtra parte del alza hacia los precios de la economía real y genera un efecto preocupante.

Pese a todo, algunas voces del mercado van en otra dirección: no descartan que pueda tratarse de una tendencia que no llegó para quedarse. Una de ellas es la del economista Fabián Medina, quien considera que "esta suba de todos los tipos de cambio será pasajera" y espera que en las próximas semanas se ubiquen en un nivel más aceptable, aunque el ilegal pueda llegar a $205 en estos días. Así, espera que el alza de estos días no afecte fuertemente la expecativa inflacionaria y que haya una normalización del tipo de cambio en breve.