Adelantan pago de tarjeta Alimentar: ¿quiénes y cuándo cobran los 12.000 pesos?

Sin un Ingreso Familiar de Emergencias (IFE 4), la Tarjeta Alimentar es una herramienta para acompañar a los más necesitados. Los requisitos para obtenerla

Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arrancó con el pago de los haberes de noviembre tanto para jubilados y pensionados como para algunas asignaciones y programas.

Una de ellas es la tarjeta Alimentar: se trata de una tarjeta de débito bancaria que se asigna a padres y madres de bajos recursos económicos y que no sirve para comprar ninguna otra cosa que no sea alimentos y bebidas no alcohólicas, con el fin de mejorar la nutrición y pelear contra la desnutrición de los chicos y chicas en sus primeros años de desarrollo.

No hará falta completar el formulario para anotarse. Simplemente ingresar a MI ANSES con la clave de seguridad social junto al número de CUIL para verificar los vínculos familiares y tener cargada la libreta con cada uno de los controles médicos de tus hijos.

El monto correspondiente es de $6.000, $9.000 y $12.000 según la prestación y la cantidad de hijos. El objetivo es que todos accedan a la canasta básica alimentaria y a una alimentación salubable.

Quiénes cobran el monto de la Tarjeta Alimentar:

Madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo

Personas con discapacidad que reciben la AUH

Madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas

Tarjeta Alimentar noviembre: cuándo cobro

Tarjeta Alimentaria: cómo anotarse para recibir el beneficio

A partir de noviembre de 2021, la tarjeta Alimentar se depositará junto a tu Asignación o Pensión en la misma cuenta y en la misma fecha en que habitualmente cada uno cobra la prestación.

0 cobran el: 8 de noviembre

1 cobran el: 9 de noviembre

2 cobran el: 10 de noviembre

3 cobran el: 11 de noviembre

4 cobran el: 12 de noviembre

5 cobran el: 15 de noviembre

6 cobran el: 16 de noviembre

7 cobran el: 17 de noviembre

8 cobran el: 18 de noviembre

9 cobran el: 19 de noviembre

Tarjeta Alimentar: cómo anotarse

Cabe señalar que no será necesario presentar ningún formulario para anotarse en la Tarjeta Alimentaria de Desarrollo Social que entrega la ANSES.

Simplemente hay que cargar todos tus datos personales en MI ANSES y verificar los vínculos familiares del titular como de su grupo familiar.

Es muy importante que todos los datos personales de las madres que reciben todos los meses el plan de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten el formulario o libreta AUH con los controles de salud y educación de cada uno de sus hijos. De esta manera, es mas sencillo anotarse para recibir la Tarjeta Alimentar.

Esta tarjeta de débito del Banco Nación funciona como cualquier otra tarjeta con la cual se podrá realizar compras pero no es posible extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.

El principal objetivo que tiene es garantizar el acceso en la compra de alimentos en edad escolar y especialmente a todas las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

¿Cómo me fijo si estoy en el padrón de Tarjeta Alimentar?

Se podrá consultar el padrón de la tarjeta alimentaria desde MI ANSES ingresando con tus clave de seguridad social.

Es decir que se podrá chequear el padrón para saber si estás dentro de la lista de beneficiarios de personas que podrán acceder a este programa alimentar.

Las personas que NO figuran dentro del padrón deberán ingresar en la atención virtual ANSES para poder actualizar todos los datos personales.

¿Quiénes se pueden anotar en la Tarjeta Alimentar?

Únicamente podrán anotarse en la tarjeta alimentaria las personas que cumplen con los siguientes requisitos:

Ser titular de la Asignacion Universal por Hijo con hijos hasta 14 años.

Tener actualizado tus datos personales en MI ANSES del titular y del grupo familiar.

Las madres con hijos hasta 14 años tendrán que estar cobrando la AUH.

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo.

No hay límite de edad para personas con discapacidad

¿Cómo averiguar cuándo me van a entregar mi Tarjeta Alimentar?

Desde la ANSES se publica el padrón con el listado actualizado de los beneficiarios que podrán acceder al cobro mensual de la Tarjeta Alimentaria siempre y cuando se respete las condiciones de ingreso con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional.

Una de las formas más rápidas es ir al sitio web para chequear la información completa y saber en donde puedo retirar.

Si al consultar figura el mensaje de "Usted aún no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esa información" esto es que todavía no estás habilitado.

ANSES Tarjeta Alimentar: Inscripción Online

La inscripción a la Tarjeta Alimentaria online se hace de forma automática con el cruce de datos entre MI ANSES y AFIP.

Todos los beneficiarios de la seguridad social que se encuentran recibiendo el plan social podrán recibir este plástico.

A través del número de teléfono celular del mensaje vía SMS o dirección de correo electrónico, se indicará el día y el lugar en donde se podrá retirar la tarjeta.

A raíz de esto último es importante actualizar los datos del celular como su cuenta de email.

¿Cómo verificar mis Datos Personales en ANSES?

La actualización de los datos personales en ANSES es muy importante para poder obtener la Tarjeta Alimentaria. Para poder saber si los datos del grupo familiar están actualizados tendrán que seguir estos simples pasos.

Para verificar los datos personas de ANSES se puede hacer por Internet desde MI ANSES o llamando por teléfono al 130.

En caso de tener que actualizar los datos de personas como hijos o pareja tendrás que presentar la documentación correspondiente tanto original y fotocopia en una oficina de ANSES sin necesidad de sacar un turno.