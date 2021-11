Kiguel: "El acuerdo con el FMI no se puede hacer sin cambios en la política económica"

El economista analizó el escenario del Gobierno post elecciones en materia económica y aseguró que un acuerdo con el FMI "no viene gratis"

El economista Miguel Kiguel compartió su mirada del día después de las elecciones y aseguró que "el acuerdo con el Fondo no se puede hacer sin cambios en la política económica" y eso requiere definir "cómo se hace para reducir el déficit fiscal, cómo se hace para ganar reservas o cómo se hace para bajar la brecha", entre otros aspectos cruciales referentes al manejo económico.

El analista manifestó que para encaminar y cerrar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se debe tener un horizonte definido, porque "la verdad es que el día después lo encuentra al Gobierno teniendo que resolver los mismos problemas que tenía que resolver antes: inflación, brecha cambiaria, falta de reservas y de acceso al crédito , la pobreza , el crecimiento. En fin los mismos problemas sin que haya un rumbo claro."

En diálogo radial, el economista consideró que el resultado de los comicios de la jornada de ayer "confirma lo que fueron las PASO" y aunque "el Frente de Todos recuperó algo, eso no cambia la base de que hay un gran descontento sobre cómo viene la economía".

Además, explicó que el Presidente debe "decidir si seguirá haciendo desajustes económicos, como lo está haciendo Feletti con los precios o qué va a pasar con la economía . Yo creo que todavía no sabemos en qué camino se va".

En ese sentido, señaló que "se anunció que se quiere ir a un acuerdo con el Fondo, lo cual es positivo, pero no se dice cómo, porque ese acuerdo no viene gratis, y no viene en la dirección que está diciendo el gobierno, sino que va a implicar ajuste".

Feletti se diferenció de Alberto Fernández

El funcionario llamó a "renovar" el compromiso de 2019

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se diferenció de la mayoría de los funcionarios -incluido el presidente Alberto Fernández- y reconoció el contundente revés en las elecciones legislativas.

"Hay que asumir que es una derrota en términos electorales", pronunció el funcionario. "Hay que aceptar que el pueblo se pronunció, que hubo una derrota", agregó, mientras Alberto Fernández había llamado a "celebrar el triunfo" en Plaza de Mayo.

De todos modos, Feletti resaltó que acortaron las distancias con respecto a las PASO. "Yo esperaba una remontada. Las PASO habían sido un golpe duro. Esperaba achicar diferencias y eso se consiguió. Los cambios de política y actitud permitieron acortar diferencias. Seguimos reteniendo la primera minoría en Diputados".

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario llamó a "renovar" el compromiso de 2019, que "se vio interrumpido por la pandemia y por la herencia macrista".

Bajar la inflación

En este sentido, se mostró expectante con empezar a bajar la inflación a partir del congelamiento de precios. "Yo tengo una expectativa de que en noviembre el efecto del acuerdo de precios se refleje en el índice. En alimentos me preocupa el nivel de inflación internacional y cómo puede impactar en un pais que exporta alimentos. Es un tema que me preocupa".

El secretario de Comercio Interior reconoció la derrota del oficialismo

"De todos modos, nosotros estamos viendo que el programa de precios cuidados ampliado se cumple y eso es un ancla para otros consumos", añadió.

Comparación

Aunque lejana, Feletti hizo un paralelismo con la economía de Estados Unidos y hasta habló del "plan platita" de Joe Biden.

"Estados Unidos tuvo un alto nivel de inflación ante un plan que podemos denominar de estímulo a la demanda. Alguien podría haber dcho el 'plan platita' de Biden, pero asumió con mejoras en las asignaciones sociales, inversión pública, mantenimiento de una tasa de interés baja y, si bien el desempleo heredado le bajó un poco, le subió mucho la inflación", analizó.

"Puse el ejemplo de Estados Unidos porque si no empezamos a discutir... La causa de la inflación es la puja distributiva, no es la emisión monetaria", concluyó.