Reapareció Nicolás Dujovne: qué dijo sobre el FMI, el cepo al dólar y la inflación

El ex ministro de Hacienda habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Su diagnóstico sobre la actualidad de la economía argentina

La derrota electoral del Gobierno dio nuevos bríos a la oposición. Tanto es así que esta semana reapareció en la escena pública el ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne. El economista hizo un duro diagnóstico sobre el rumbo actual y también compartió su visión sobre qué hay que hacer con el dólar.

Dujovne disertó ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde habló sobre su experiencia al mando de la economía del país y también hizo cierto revisionismo al evaluar errores de su gestión. Sin embargo, destacó el buen resultado electoral de Juntos por el Cambio y afirmó: "Tan mal no habremos hecho las cosas".

"En 2016 durante el primer año en lugar de bajar el déficit lo elevamos un poco, y se tomaron decisiones de gasto como la reparación histórica y donde además ese déficit que creció un poco tenía un componente de ingreso del blanqueo. Si de entrada empezábamos a bajar el déficit hubiéramos estado mejor parados para afrontar la sequía o la suba de tasas de interés en Estados Unidos en 2018″, dijo el ex ministro.

Y agregó: "Entre 2015 y 2019 hicimos un intento que no pudo ser el defintivo. No logramos generar la continuidad para seguir adelante con las reformas, habremos corregido errores y la sociedad quiso probar otra cosa. Pero también sembramos una semilla y generamos una alternativa de poder que mantuvo un caudal electoral muy elevado, tan mal no habremos hecho las cosas".

Críticas a la economía de Fernández

"La Argentina va a terminar este año con un déficit cercano a 4 punto del PBI. La proyección pasiva, es decir si no se hace nada, es de 5 o 5,5 puntos del Producto en 2022″, señaló quien quedará en la historia como el ministro que cerró el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Esa es una proyección conservadora. Desde ahí habría que trabajar para bajar ese déficit. ¿Y bajarlo a cuánto? A 2 o 2,5 por ciento del PBI. Porque la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Y si no convergemos a un déficit más bajo la emisión va a ser tan alta que vamos a ver una aceleración de la inflación muy dolorosa especialmente para los sectores más vulnerables", añadió.

Dujovne también recomendó terminar con los controles y cepos cambiarios: "Tenemos que recuperar la movilidad de capitales. Los controles son una excepción. Es comprensible en situación de emergencia pero no pueden ser permanentes. Es difícil tener un proceso de inversión con controles tan estrictos como los que tiene la Argentina. No hay alquimia para removerlos, se necesita una situación fiscal balanceada y recuperar la confianza. Cuando ello ocurre los controles son redundantes".

Nicolás Dujovne diagnosticó la realidad económica de la Argentina.

La negociación con el FMI

Dujovne también opinó sobre las tratativas que lleva adelante el actual Gobierno para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el "plan plurianual" que presentará el Gobierno en el Congreso en diciembre. "El equilibrio fiscal tiene que ser buscado denodadamente por las autoridades para recuperar un sendero de crecimiento. Está claro que cualquier cosa que propenda a transitar ese camino va a ser vista con buenos ojos", afirmó.

Y agregó: "Sería bueno que primero tenga un programa económico, eso es lo que necesitamos. Tener un programa creíble y que resuelva los desequilibrios de la actualidad".

"Esto es un déficit más bajo y emitir menos dinero que permita bajar la brecha cambiaria. Antes de pensar en el acuerdo con el FMI, tenemos que pensar que necesitamos un programa económico. Cuando uno mira el Presupuesto 2022, eso no lo es. Hay un volumen gigantesco de emisión y financiamiento de organismos internacionales que no se explicita", concluyó el ex ministro.