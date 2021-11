Carlos Maslatón apuesta a la criptomoneda: "Bitcoin llegará a 1 millón de dólares antes del 2026"

El analista técnico aseguró que la escasez de la criptomoneda y su fuerte programa de emisión monetaria son los activos que lo hacen atractivo

En el marco de la denominada, Labitconf, celebrada en El Salvador, el analista técnico y abogado, Carlos Maslatón, se refirió al futuro del Bitcoin, y adelantó que el precio de la criptomoneda puede alcanzar el millón de dólares para antes del 2026.

El analista felicitó a El Salvador por adoptar en su mercado el Bitcoin como moneda de curso legal y aseguró que "les esperan muchos años de éxito y progreso".

"El Bitcoin es un gran invento jurídico y un gran invento financiero", dijo Maslatón, quien además comentó que la escasez y su fuerte programa de emisión monetaria son los activos que lo hacen atractivo.

Actualmente, esta criptomoneda está siendo deseada por todo el mundo, aún cuando haya fuertes caídas en su precio. "Aun en las caídas cada vez más gente lo utilizaba. Las dos grandes caídas, las de 2014 y de 2018, constituyen la gran prueba de fuego del producto", indicó.

En este sentido, argumentó: "Siempre hay correcciones en el mercado, independientemente de cuan perfecto sea el producto". Y continúa diciendo que estas caídas son una ventaja, ya que, la misma, permite que el mercado se deshaga de las manos débiles y de esta forma se producen altas subidas en su precio en el futuro.

Sobre estas subidas afirma que en los próximos meses el Bitcoin puede llegar a los u$s78.000 o a los u$s116.000. Mientras que para los próximos 2 años -o menos- la criptomoneda podría llegar a un precio de u$s399.750. Al mismo tiempo, comento el caso de si él veía posible un Bitcoin a un millón de dólares, y sobre esto comento que es posible pero que no lo ve para antes del 2026.

Desde El Salvador, @CarlosMaslaton: "el BTC es un gran invento tecnológico, jurídico y financiero. Si, el BTC es moneda" pic.twitter.com/laDyGH2k2y — agustin caktas (@AgustinCaktas) November 17, 2021

Según el especialista, todos estos incrementos se deben -en parte- a las enormes emisiones monetarias que estuvieron haciendo los gobiernos para contrarrestar los efectos de la pandemia.

"Estamos viviendo la huida más grande del dinero fiduciario desde que este fue creado", aseguró, y concluyó: "Estas expresiones mías, no constituyen una invitación para comprar, vender, -apalancar-, no recomiendo, no asesoro, esto es lo que digo que va a pasar y puedo estar completamente equivocado".

Frente al Bitcoin, monedas como el peso desaparecerán

Michael Saylor, empresario que está al frente de la empresa Microstrategy, es uno de los pioneros del Bitcoin en el mundo corporativo.

La compañía de software de inteligencia empresarial que está a su cargo fue acumulando esta criptomoneda en su balance y añadió a fines de octubre casi 9.000 de estas monedas digitales a sus arcas, lo que eleva su monto total a 114.042 Bitcoins.

Sobre el futuro del Bitcoin, el empresario indicó que "la gente que busca un activo de resguardo de valor a largo plazo, un activo sintético, comienzan a monetizar esa segunda propiedad de inversión y monetizan el oro y monetizan un índice de acciones".

El empresario espera que el crecimiento de Bitcoin absorba la riqueza que hay en el resto de los activos: "Espero que, si Bitcoin se duplica cada año, al final de la década volteará al oro y luego se voltearán los índices monetarios. Un poco de bonos, un poco de bienes raíces, un poco de acciones y emerge como una clase de activos de 100 trillones de dólares, 100 veces más de lo que es ahora. Y cuando lleguemos allí, será del 5 al 7% de la economía mundial", dijo Saylor en diálogo con CNBC.

Bitcoin, el gran vencedor

"Bitcoin es imparable como propiedad digital", dijo el empresario

En esa línea, agregó que como conclusión a ese escenario futuro solo queda la opción de que "el Bitcoin será el índice monetario del mundo si simplemente querés guardar tu dinero, y no querés expresar un sentimiento de crédito o un sentimiento de renta variable o algún sentimiento de propiedad o inmobiliario".

Luego fue consultado por la reacción que podrían tener los países a ese escenario donde la criptomoneda sería la gran vencedora del sistema monetario. Saylor cree que, en definitiva, "Bitcoin es imparable como propiedad digital".

El ejecutivo aclaró cómo cree que se desenvolverá la postura que adopten los países frente al Bitcoin: "Creo que lo que vas a ver son tres clases de países. Los países comunistas que no te dan derechos de propiedad, como Corea del Norte o Cuba, no te dejarán poseer nada. Probablemente lo prohibirán".

La relación de Argentina con los Bitcoins

Esperan que el crecimiento de Bitcoin absorba la riqueza que hay en el resto de los activos

En el siguiente rubro entra Argentina: "Luego están los países que tienen monedas débiles, los cuales tendrán controles de capital; te dejarán poseerlo, pero no quieren que lo intercambies o lo comercialices. Hay que aclarar que no es ilegal poseer Bitcoin en China. Simplemente no quieren que mueva miles de millones de dólares de su moneda. En este grupo tenemos a las monedas que colapsan hace años, como los pesos argentinos, que equivalen $200 a un dólar", advirtió.

Saylor cree que el destino de las monedas débiles es que tendrán fuertes controles de capital aunque te dejarán poseerlo.

Finalmente, en el tercer grupo estarán en los países más libres "donde tienen monedas fuertes como el dólar estadounidense, donde por supuesto que va a permitirse su propiedad, usted pagará el impuesto sobre las ganancias de capital en él cuando usted lo venda".

Para concluir, el exitoso empresario opinó que "está bastante claro que ya cruzó el abismo y es universalmente reconocido como propiedad digital común y es el único cripto activo que tiene esa posición. Eso es lo que lo convierte en el activo institucional de refugio".