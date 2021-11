Los productores de soja pagan 5 dólares de impuestos por cada 1 que ganan

Desde FADA señalaron que los impuestos tienen un peso del 46% en la cadena, superando a los costos de producción. Acceda al desglose de las cifras

La carga tributaria en la cadena sojera es del 46% y ya tienen más peso los impuestos que los costos de producción. Por ende, los agricultores pagan casi 5 dólares de impuestos por cada 1 que ganan, según señaló el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo.

En el marco de las jornadas "Soja 360″, Miazzo se refirió a las principales conclusiones del trabajo realizado por FADA, dónde pormenorizó los impuestos que afectan a la cadena de esta oleaginosa y sus principales eslabones para comprender su composición.

"El resultado más impactante es que, en el total del precio FOB de la soja, el 46% son impuestos y el 40% el eslabón de la producción. Vale decir que tiene más peso los impuestos que la propia producción de la soja en toda la cadena", precisó.

Soja: pagan 5 dólares de impuestos por cada 1 que ganan

"Los costos de producir, administrar, comercializar, transportar e industrializar la soja representan el 42% de su valor, mientras que el 46% son impuestos", remarcó.

"Se da una cuestión contra lógica, ya que se trata de producción de naturaleza federal y arraigada al suelo, y la mayor parte no vuelve a las provincias. Esta carga le resta espacio a la producción y a la inversión" puntualizó Miazzo.

El informe de FADA resaltó que dos tercios de la carga fiscal que tiene la cadena son derechos de exportación, que no son coparticipables. "Resta espacio a la cadena para producir e invertir más, pero también resta espacio a los gobiernos provinciales y municipales", indicaron.

Con respecto a la temática, José Basaldúa, quien también integra la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó: "La política tributaria ha sido estructuralmente uno de los principales problemas que ha tenido el país y este tema debe ser tratado".

Emilce Terré, miembro de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), remarcó los u$s30 mil millones que aportó el agro, especialmente la cadena de la soja en el último tiempo, a pesar de la brecha cambiaria y las altas tasas tributarias, que pudieron ser compensadas por la suba de los precios internacionales.

En tanto, la analista de la entidad santafesina planteo desafíos para superar la crisis, como controlar la inflación y acordar con organismos internacionales como el FMI y Club de Paris, para encontrar "acuerdos sostenibles y fundamentalmente no tener que depender de precios internacionales anormalmente altos".

"El desdoblamiento cambiario ya es un hecho, está muy desorganizado y hay un desequilibrio que no lo hace tan previsible como uno quisiera. El modelo de tipo de cambio múltiple requiere que sea ordenado", indicó.

Al respecto, Santiago Saenz Valiente, tributarista, sostuvo la "gran necesidad" de plantear una reforma tributaria, que sea "sana", y contemple razonabilidad, es decir incluya "legalidad, equidad y capacidad de contribuir."

"Esta estructura defectuosa está plagada de riesgos para los emprendedores, se debe instalar la educación tributaria para así concientizar sobre el pago de impuestos justos y equitativos para así evitar evasiones", señaló Saenz Valiente.

En tanto, Juan Carlos Martínez, miembro de la Bolsa de Cereales de Córdoba, sostuvo que más allá de la situación se deben generar propuestas en materia impositiva y productiva. "Esto nos afecta directamente porque no se trata sólo de aguantar la carga tributaria, sino de no poder invertir debido a la falta de previsión, cambio de reglas y falta de equilibrio, enfrentando no sólo los riesgos del mercado cambiario sino también los impositivos", puntualizó.

Carlos Sosa, presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, coincidió con su anterior expositor y agregó que de acuerdo a sus estimaciones la evaluación del riesgo no sólo es tributaria, más la intervención de los mercados, sino que también existe un factor negativo en los insumos y en los costos de logística, que genera una "incertidumbre interna".

Por último, Diego Maier, titular de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, añadió que en este escenario hay que ponderar una actividad sobre otra priorizando cuál es la que menos impuestos afronta, en lugar de que sea por propio incentivo o estímulo.

"En el marco de un debate sumamente productivo y determinante no quedó duda alguna que en materia fiscal es necesario visibilizar y poner en la mesa de diálogo necesidades fundamentales para que el sector productivo siga generando más crecimiento", concluyó.