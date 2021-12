Alerta de Prat Gay: "El Gobierno está a u$s1.500 millones de empezar a usar los dólares depositados"

Cuestionó al actual ministro de Economía, Martín Guzmán y dijo que "había vendido el cuento sobre una reestructuración fenomenal" con los acreedores

Alfonso Prat-Gay, quien fue ministro de Hacienda y Finanzas durante la primera parte de la presidencia de Mauricio Macri, dijo que el Gobierno nacional "está a u$s1.500 millones de que empiece a usar, por necesidad", los dólares depositados en los bancos.

"No estamos lejos, pero tampoco cerca de eso. Por ello, el Ejecutivo tiene que hacer algo pronto, porque en enero hay un vencimiento de deuda", aseguró el economista.

También planteó este posible escenario financiero, al ser consultado sobre la operación de los últimos días sobre un posible "corralito" en Argentina y ante el probable acuerdo entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una reformulación de la deuda.

Respecto al actual ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que "había vendido el cuento sobre una reestructuración fenomenal" con los acreedores. "En enero se comienza a pagar los intereses de esa mala negociación, y son u$s700 millones", añadió.

"A ese ritmo, no podés sostenerlo mucho tiempo más. Por ello, el que necesita el acuerdo (con el FMI) es el Gobierno nacional, que tiene que presentar un programa. Si ese programa es viable, la oposición lo va a aprobar; tan sencillo como eso", dejó en claro durante una entrevista con La Gaceta Central, el noticiero de LG Play..

El ex presidente del Banco Central (BCRA) también apuntó a la vicepresidenta, Cristina Fernández. "No se hace cargo de nada. Se esconde detrás de las cartas y no se hace cargo de su rol institucional como presidenta del Senado, donde se va a discutir el programa con el Fondo", advirtió.

"No se puede hablar de crecimiento todavía"

La semana pasada, Prat Gay aseguró que los datos de actividad económica que se conocieron esta semana y que muestran que la economía superó el nivel al que estaba antes de la pandemia son sólo una recuperación. También se refirió al récord del riesgo país desde la reestructuración de deuda y aseguró que el mercado y la sociedad no confían en la política cambiaria y monetaria del Gobierno.

"No se puede hablar de un crecimiento todavía", dijo el economista en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto al contexto cambiario y financiero, en el que el riesgo país tocó 1.816 puntos ayer y alcanzó así un nuevo valor máximo tras la reestructuración de deuda del año pasado, el ex funcionario argumentó que la falta de un plan económico es la base de una desconfianza que hace caer a bonos y acciones argentinas.

!Alberto Fernández se gastó tanto el cartucho de la confianza que ya no le creen", dijo Prat Gay

Desconfianza

"La desconfianza persiste. Alberto Fernández se gastó tanto el cartucho de la confianza que ya no le creen y eso se ve en confianza del consumidor y otras variables. Y el mercado pone el termómetro en las reservas del Banco Central para ordenar una política cambiaria que ya no se sostiene", comentó.

"Así como fueron recurriendo a la emisión monetaria también fueron gastando reservas para contener el contado con liquidación", sostuvo. "Lo que están mirando los mercados es la dinámica cambiaria y monetaria", agregó.

En ese sentido, quien fuera el primer Ministro de Hacienda de Mauricio Macri hizo foco sobre el manejo de las reservas del Banco Central en el último año, como una de las principales vulnerabilidades del esquema económico del Gobierno.

"El Banco Central tiene las mismas reservas para intervenir que hace un año a pesar del aumento de los commodities y el ingreso extra el FMI. En un año en que tuviste dos cosas fortuitas que difícilmente se repitan te las patinaste", se lamentó.

"La manera de mirar las reservas frente al desafío cambiario que tiene el Gobierno es como pólvora para intervenir en caso de que hubiera algún sacudón. Yo lo que miro son los dólares propios del Banco Central, los que no le debe a nadie. No miro el oro o los Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del FMI). Hoy el Banco Central tiene apenas USD 1.500 millones más que lo que le debe a los ahorristas que depositaron sus dólares en los bancos. Es cierto que el año pasado llegó a tener USD 1.000, pero sigue siendo un número muy bajo", dijo Prat Gay.

"Básicamente ese es el nivel que hay que monitorear y el año que viene empiezan a caer los vencimientos de la reestructuración de deuda que hizo [el ministro de Economía, Martín] Guzmán. Esas facturas empiezan a llegar y hay que ver cómo se coordina con el FMI", agregó.