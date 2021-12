Bono de fin año: esto cobrarán los gremios que ya acordaron, ¿qué sectores todavía negocian?

Cada vez más sindicatos impulsan el reclamo de compensaciones extraordinarias en diciembre o enero, debido a la alta inflación de 2021

Los dirigentes del crisol de gremios que coexisten en nuestro país hacen cola para reclamar a las empresas por un bono de fin de año que ayude a arrimar o superar en algunos casos los acuerdos paritarios al altísimo porcentaje de inflación de 2021, que se estima cerrará en un 52%.

iProfesional supo que este miércoles el gremio de Camioneros pedirá 48.000 pesos de bono para todos los trabajadores de las 22 de ramas. Este medio ya había anticipado a principios de noviembre "que ahora la discusión pasa por el bono de fin de año" y no por una adelantamiento de la revisión a marzo.

Hablando de la familia Moyano, los que ya ficharon el bono son los del sindicato de Peajes (Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines), donde Facundo es secretario general adjunto.

"En octubre cobramos una primera cuota de $23.000 y la segunda, de $25.000, se cobrará durante el mes de enero", informaron desde el gremio. Este acuerdo se alcanzó con la empresa Corredores Viales "y aunque no tengamos convenio colectivo de trabajo, se traduce a todas las empresas de la actividad. Así que lo cobran todos los afiliados al sindicato; alcanzando a AUBASA, Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste y Caminos del río Uruguay".

Cada vez más sindicatos reclaman bonos de fin de año para compensar la inflación.

Alimentación: bonos y conflicto

Los otros que ya tienen confirmado el pago de un bono son el sector de la Alimentación. Desde el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), que conduce Rodolfo Daer, pasaron este punteo: "Mondelez pagará 30.000 pesos, de los cuales $20.000 serán para Navidad y el saldo en enero. Pepsico depositará en la cuenta de sus trabajadores $24.000 en un solo pago en el primer mes del año".

Y agregan: "La empresa Bimbo le dará a sus empleados $18.000 para la Navidad". Finalmente, Arcor otorga el premio anual que se discutirá en enero "y rondará los $40.000", anticipan desde el sindicato.

Pero no todo es color de rosa en este rubro de la economía: según informa el gremio, la compañía Molinos avisó que no pagará bono y el tema está en conciliación obligatoria. La planta de Esteban Echeverría tuvo una fuerte inversión en el desarrollo de productos a base de polvo de arroz, pero por ahora no se tradujo en recupero de dinero, de acuerdo con el análisis del STIA acerca de por qué la empresa se resiste a pagar.

La Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas y Afines, que conduce Fabián Hermoso, obtuvo por ahora una compensación de $11.600 para la rama de Acumuladores. Y sigue en mesa paritaria en las otras.

En el sector portuario y bajo el paraguas negociador de la Fempinra (Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval) se alistan los siguientes gremios que le piden un bono a la Cámara de Puertos Privados Comerciales: sindicato de Maquinistas y Grúas Móviles, que conduce Roberto Coria. Se trata del sindicalista y secretario general que fue noticia el mes pasado porque fue baleado en la puerta de su casa de Lanús.

Sigue la lista con la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y el sindicato de Capataces Estibadores Portuarios, de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines. Aunque las negociaciones están abiertas, el reclamo es por un pago de $70.000.

Otro gremio que anida en la Fempinra, en este caso la Urgara (Unión Recibidores de Granos y Anexos) va por un reclamo propio de $100.000. Este pedido va en consonancia -acaso por la alianza estratégica entre ambos- con otro asociado a la Federación que conduce el ex secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid: se trata de de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines que tutela Daniel Yofra y quien selló un bono por $104.214. Apuntan desde Urgara a iProfesional: "Es un sector que tiene ingresos en dólares y puede tranquilamente afrontar un pago así".

Otros gremios que ya cerraron

Al igual que la Federación que conduce Yofra, ya sellaron su acuerdo gremios como Comercio , que conduce Armando Cavalieri: 13.000 pesos que solo pagarán las grandes empresas del sector mercantil como son los supermercados.

, que conduce Armando Cavalieri: que solo pagarán las grandes empresas del sector mercantil como son los supermercados. Los trabajadores de la salud obtendrán, de acuerdo a lo confirmado por la ministra Carla Vizzotti, un plus de $20.000 como pago por su labor durante la pandemia.

obtendrán, de acuerdo a lo confirmado por la ministra Carla Vizzotti, un como pago por su labor durante la pandemia. En tanto, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne de la República Argentina (Festicara) obtuvo un adicional de 20.000 pesos, cuya primera cuota de $10.000 se abonó en noviembre y la segunda se hará efectiva durante este mes.

Comercio ya acordó un bono, que pagarán empresas como los supermercados.

Los que todavía no obtuvieron un bono

En el recorrido de llamados de Iprofesional estos gremios descartaron el reclamo de un bono; a excepción de que lo estén negociando en secreto evitando filtrarlo a la prensa: SOMU (Sindicatos Obreros Marítimos Unidos), Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera), Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), ferroviarios y los gremios del sector aeronáutico.