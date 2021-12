El fuerte cruce entre Cavallo y Maslatón por el corralito: qué se dijeron

Carlos Maslatón tuvo un fuerte cruce en Twitter con Domingo Cavallo a 20 años del anuncio del "corralito". Qué se dijeron y cómo terminó

Carlos Maslatón mantuvo una fuerte discusión con el ex ministro de economía Domingo Cavallo, luego de que el abogado publicó una crítica a 20 años de que el economista haya anunciado el "corralito", una medida la cual imponía que los ahorristas sólo podían retirar hasta $250 de sus cuentas de los bancos y que terminó generando el estallido social de diciembre del 2001.

El fuerte cruce entre Cavallo y Maslatón por el corralito

En su publicación, Maslatón escribió: "Ver esto de Cavallo de hace 20 años. Esta es la forma opuesta a cómo se para una corrida bancaria. Se para diciendo, salamín retirá lo que quieras, y a la banca extranjera se le dice, traés guita de afuera para cubrir retiros o te aniquilo y animate a quebrar y te boleteo".

Rápidamente, Cavallo respondió: "Los dólares y los pesos no se iban de los bancos extranjeros. La corrida era contra los bancos argentinos que eran los que le habían prestado a las provincias y el Banco Central no podía actuar como prestamista de última instancia. Debilidad del sistema de Banca Fraccionaria".

Pero la discusión no terminó allí, ya que más adelante Maslaton volvió a contestar: "Cavallo, yo saqué mucha más guita de los bancos extranjeros que de los nacionales. Con la compra-venta de corral. Después del 4/12 era indistinto de qué banco se trataba. El sistema era uno solo y operaba de pleno derecho bajo órdenes del Central".

"Yo me referí a la corrida antes del corralito", aseguró en su respuesta el economista y agregó: "La bicicleta de los corrales a la que vos te referís pudo hacerse luego de establecido el corralito. No había corrida contra los bancos extranjeros por el contrario mucha gente trasladaba sus depósitos de nacionales a extranjeros".

El cruce lo cerró la Maslatón, quien aseguró: "Por eso, estamos en la misma. La generalización de corral el 4/12 garantiza a la banca extranjera. Si no se generalizaba, quiero ver al Scotia rajándose con un Citibank girando plata a Buenos Aires".

Fuerte debate entre Cavallo y De Mendiguren

Un fuerte debate, con insultos y exabruptos, se dio en entre Domingo Cavallo y José Ignacio de Mendiguren cuando recordaban el 2001.

"Vos tendrías que estar preso", disparó José Ignacio De Mendiguren, que fue ministro de Producción de Eduardo Duhalde, en referencia a Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Fernando de la Rúa. "Me parece que tenés fiebre, Cavallo", le dijo el actual titular del BICE, a lo cual Cavallo retrucó: "Sos un mentiroso. No me dejás hablar". Y retrucó: "Vos indujiste a la pesificación de las deudas".

A 20 años de la crisis de 2001, Cavallo señaló: "Muchos de los que empujaban la desestabilización en ese momento, lo que querían era el abandono total de la convertibilidad y sobre todo lo que fue después la barbaridad de pesificar compulsivamente todos los depósitos y préstamos".

Cavallo criticó "la aberración de la pesificación", y en relación a esto, indicó: "Los que impulsaban todo esto sabían bien lo que querían e iban a hablar con Alfonsín y Duhalde, pero Alfonsín y Duhalde no entendían bien y creían que, con el abandono de la convertibilidad iban a aumentar los salarios e iba a disminuir la desocupación y la pobreza".

"Duhalde no quería pesificar, dijo ‘conmigo los que depositaron dólares van a recibir dólares, y los que depositaron pesos van a recibir pesos’, y eso era totalmente factible, si se terminaba la restructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente", continuó ante la risa de De Mendiguren.

Cavallo apuntó directamente contra el exministro de Producción: "El plan era otro, a mí me lo habían contado y yo los saqué vendiendo almanaques de mi despacho. El plan era pesificar porque, de esa forma, todos los que estaban endeudadas en dólares, las grandes empresas que representaba De Mendiguren, iban a licuar sus pasivos, ¿quién iba a pagar todas esas facturas?".

"¿Cavallo, de verdad, usted está hablando en serio o se cree que somos bobos?", señaló De Mendiguren para quien el análisis de Cavallo era "una fantasía". "Me parece que está con fiebre, si está diciendo lo que dice, a usted lo traiciona el subconsciente. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza, perdón que le diga", agregó.

En medio de esas palabras, Cavallo respondió: "Vos tenés fiebre, has llevado a Duhalde, Alfonsín y a la dirigencia argentina a cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos". Y de esta manera lo acusó de actuar "en favor de sus amigos, quitándole a los ahorristas" y provocando "un descalabro", por el que "las consecuencias las estamos pagando hoy"

Entonces, De Mendiguren señaló: "¿No se conmueve al ver los muertos que provocó? Por favor, Cavallo, tenga un poco de piedad con lo que le hizo a los argentinos. El descalabro lo armó usted, que ni el Fondo nos pudo dar 12.200 millones de dólares porque se había rifado todo".

Luego, De Mendiguren tomó la palabra: "Creo que a Cavallo lo traiciona el subconsciente porque el que dio un seguro de cambio a todos sus amigos empresarios de la Mediterránea, del año 82, le perdonó la deuda y el Estado se hizo cargo fue Felipe Domingo Cavallo".

"Sos un mentiroso, vos sabés que eso no fue así", respondió rápidamente Cavallo, a lo que De Mendiguren retrucó: "Callate la boca un minuto. No te cree nadie. Mirá lo que provocaste. ¿Lo que viste hoy no te sirvió para reflexionar y dejar de mentir".

Pero el exministro de Economía se mantuvo firme y, haciendo referencia al libro que lanzó De Mendiguren llamado "2001-2021: la historia no contada de la gran crisis", dijo: "Estudiá y no escribas estupideces como las que has escrito en ese libro que acabás de publicar".

"Contestalas, cuando quieras te invito a cualquier debate, sos un animal lo que hiciste", desafió el titular del BICE. "¿Debatir con vos con el estilo que tenés de debate que mentís permanentemente? Pero por favor", respondió Cavallo.

De Mendiguren lo tildó de "caradura", y retrucó: "Vos tendrías que estar preso porque pusiste un sistema bimonetario de curso legal sin prestamistas de última instancia. Vos sabías que cuando había una corrida no podías pagarla, por eso paraste los bancos, caradura".

Ante eso Cavallo dijo: "Me metieron preso y me liberaron porque 60 personalidades del mundo, incluidos cuatro premios Nobel, escribieron una solicitada en mi defensa y por eso se asustaron los jueces y me dejaron en libertad".

"¿Este es un programa cómico?", preguntó irónico De Mendiguren, y preguntó: "¿Vos seguís hablando? ¿Por qué no te llamás al silencio? ¿No viste lo que hiciste? Dejá de provocar a la gente. Sacate la careta: ¿vos querías la dolarización de la economía, perder las herramientas de la política monetaria y ser un suburbio de Estados Unidos? Tus resultados fueron catastróficos, explotaste a la Argentina. Hacete cargo. Te debería dar vergüenza volver a la Argentina. Hiciste un incendio y querés culpar a los bomberos".