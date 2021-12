Del megacanje al corralito: a 20 años de la crisis, Domingo Cavallo confiesa "la verdad sobre el 2001"

A dos décadas del "corralito", el exministro de Economía publicó una columna en su blog donde da cuenta sobre lo que realmente sucedió en ese momento

A 20 años de la crisis del 2001, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, se refirió en su blog al desconocimiento que hay en los medios respecto a los hechos que realmente sucedieron en ese momento y al uso de una justificación utilizada a partir de enero de 2002 tras el caos económico generado por el gobierno de Eduardo Duhalde.

"Muchas de las versiones que se están dando en los medios audiovisuales y en muchos artículos periodísticos sobre la crisis del 2001, parten del desconocimiento de los hechos y reproducen la narrativa con la que a partir de enero de 2002 se trató de justificar el caos económico que el gobierno de Duhalde generó al destruir la convertibilidad mediante la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares, incluídos los depósitos bancarios"; advirtió el economista.

Tras lo cual, aconsejó leer a quienes quieran estar bien informados, "estas 17 páginas del libro Historia Económica Argentina que escribimos con mi hija Sonia Runde".

A continuación, las páginas publicadas por Domingo Cavallo sobre este tema:

El economista recomienda la lectura de un capítulo de su libro Historia Económica Argentina, escrito con su hija Sonia Runde. Las 17 páginas que sugiere Domingo Cavallo para "quienes quieran estar bien informados", se centran en la gestión de De la Rúa.

El arranque de la gestión De La Rúa

Allí remarca que la gestión de la Alianza empezó con recesión, de 0,4% a fines de 1998 se pasó a 0,9% en 1999. El déficit llegaba a 4% en ese año y los intereses de deuda ascendían a u$s 11.000 millones. "Los analistas financieros comenzaron a destacar el aumento del riesgo país, un latiguillo que torturó a la administración De la Rúa durante todo el resto de su Gobierno", recuerda Cavallo.

Entre los ejes que cita el economista "neoliberal" que impidieron la recuperación ubica a la legislación laboral. "Desde el primer Gobierno de Perón Argentina siempre tuvo una legislación laboral que imponía costos adicionales a las empresas, bastante por arriba del salario del bolsillo del trabajador y que dificultaba la organización para conquistar crecientes niveles de productividad", detalla en el blog el ex ministro de Economía, que carga tintas contra los sindicatos por usar "su poder político y corporativo para impedir reformas imprescindibles".

Desocupación, pobreza, deuda

El Gobierno de De la Rúa, justifica Cavallo, "heredaba la recesión y el aumento de la desocupación pero también el aumento de la pobreza" del 26,7% de la población activa de las gestiones menemistas, donde él había sido el titular del Palacio de Hacienda.

Tras las medidas de ajuste fiscal de José Luis Machinea, con aumento de impuesto a las ganancias de las personas y recortes de gastos reservados, baja de salarios de funcionarios y de la administración pública, se logró reducir el gasto primario y se pasó a tener un superávit primario de u$s 1600 millones que sin embargo, "se vio neutralizado", según Cavallo, por el aumento de los intereses de la deuda, que treparon a u$s 11.700 millones, casi u$s 2000 millones más que el año anterior.

Cavallo y De la Rúa, íconos de la crisis del 2001

El impacto político y el FMI

Los acontecimientos políticos "sumaron a la prima de riesgo", agrega Cavallo. Allí cita la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia como una "actitud irresponsable" y la discusión por revertir la reforma laboral.

Tras la crisis interna, el economista recuerda que el Gobierno recurre al FMI en búsqueda de apoyo frente a "una incipiente crisis de balanza de pagos". Así nació el blindaje que "revirtió el retiro de depósitos hasta marzo de 2001" pero luego surgieron señales negativas y los rumores de default si el FMI retenía los desembolsos.

Renunció Machinea y asumió Ricardo López Murphy, que anunció un nuevo plan de ajuste y generó rechazo social. Renunció una semana más tarde. Cavallo asumió el 20 de marzo de 2001.

Su llegada al Gobierno

"El default, generalmente, termina en devaluación y ambos crean un verdadero caos económico y social del que cuesta recuperarlo. Debíamos evitarlo. Eso intenté como ministro de Economía", asegura Cavallo, que relata las tres negociaciones con el FMI, dos con "éxito". "Una quedó sin terminar cuando me vi obligado a renunciar", agrega.

En esa recapitulación, el ex ministro asegura que sin el megacanje de deuda no habría logrado la aprobación del FMI en mayo de 2001. Cavallo asegura que el canje global de deuda logró revertir la salida de depósitos hacia junio de ese año. El semestre siguiente "fue un infierno", sin poder financiar al sistema bancario.

"El secretario del Tesoro de Estados Unidos Paul O'Neill hizo unas declaraciones infames", apunta Cavallo. Se cortó el crédito en el mercado local y el Gobierno adelantó la meta de déficit cero. Hacia agosto "se vivía un clima de default que parecía inminente", agrega el economista.

Se avanzó en un acuerdo con el FMI aunque "Horst Kohler lo hizo a regañadientes", reconoce y cuenta que el FMI advirtió que no iba a ayudar a definir la reestructuración de deuda. Cavallo apunta también a Anne Krueger, la número 2 del Fondo. "Se desentendió de nuestro caso", asegura el ex ministro.

Cómo se armó el corralito

Cavallo considera que los periodistas y grandes depositantes interpretaron que Krueger abogaba por un control de cambios. Con ese escenario, "la reacción inmediante de los depositantes se materializó en la salida de sus depósitos para mantener sus fondos en dólares billete", explica sobre la antesala del corralito

"Para frenar la corrida no teníamos otra alternativa que imponer restricciones a las transferencias y retiro de depósitos por más de 250 dólares por semana y por persona", agrega Cavallo, que viajó a Washington DC para negociar con el FMI.