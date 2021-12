El Senado emitió dictamen para Bienes Personales: cuáles son los cambios que tendrá el impuesto

El texto quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado en una sesión que podría ser convocada para el 29 de diciembre. Los detalles

La comisión de Presupuesto del Senado emitió hoy dictamen favorable al proyecto de ley que modifica el impuesto a los Bienes Personales, aprobado ayer por la Cámara de Diputados, con lo que el texto quedó en condiciones de ser tratado en la sesión que sería convocada para el miércoles 29 de diciembre.

El dictamen contó con el apoyo de los legisladores del oficialismo y fue rechazado por la oposición, que propuso ratificar el proyecto original votado por el Senado sin tomar en cuenta las modificaciones efectuadas por la Cámara baja.

Con el pase a la firma de la norma, el texto quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado en una sesión que podría ser convocada para el 29 de diciembre.

En representación del Frente de Todos, el senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, destacó la importancia de buscar "consensos" para discutir este tipo de iniciativas, y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio de no estar abierto al debate.

En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, el peronista Ricardo Guerra, que asumió en reemplazo del cordobés Carlos Caserio, defendió la norma al afirmar que "es una ley que otorga un claro concepto de progresividad, básico en lo que es la sana tributación y tiende al equilibrio al incrementar algunas alícuotas a los patrimonios de mayor envergadura".

Por la oposición, el senador de JxC Martín Lousteau adelantó que el interbloque no acompañaría los cambios y presentaría un dictamen en minoría en desacuerdo con artículos a los que calificó como "una mala delegación de facultades", además de cuestionar la actualización de los montos en base al índice de precios al consumidor (IPC).

Bienes Personales: los principales cambios que implementa el proyecto

El proyecto, que eleva de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo de Bienes Personales, agrega un incremento a las alícuotas para los patrimonios superiores a $100 millones y para quienes tengan declarado bienes en el exterior.

La iniciativa -votada ayer por la Cámara baja- aumenta la alícuota a 1,50% -contra el 1,25% actual- en el tributo para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y en caso de los que superen los 300 millones de pesos la tasa se elevará al 1,75 por ciento.

Asimismo, se mantiene la propuesta del proyecto original, presentado por el ex senador Caserio, de elevar el monto mínimo no imponible del impuesto de 2 a 6 millones de pesos, mientras que los inmuebles destinados a casa-habitación no tributarán cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, cifra que en la actualidad es de 18 millones de pesos.

Tironeo en el Senado

En la reunión de comisión, que comenzó pasadas las 11.30, fueron elegidos el senador del Frente de Todos por La Rioja, Ricardo Guerra, como presidente de la misma; y su par de Juntos por el Cambio por Chaco, Víctor Zimerman, como vicepresidente.

En la apertura de la audiencia, los senadores de la oposición manifestaron su desacuerdo con la proporcionalidad que el oficialismo dispuso en la conformación de la comisión.

La queja se basa en que el cuerpo contará con una amplia mayoría oficialista, ya que contará con 9 integrantes sobre un total de 17, a los que se podría sumar a uno de sus habituales aliados, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, que también integra la comisión.

En representación de JxC, la senadora Guadalupe Tagliaferri consideró que al FdT le corresponderían ocho legisladores en lugar de nueve, y señaló que la conformación "violenta el espíritu democrático y la elección de los ciudadanos que han decidido modificar la composición de la Cámara de Senadores".

En respuesta, la senadora Juliana Di Tulio (FdT-Buenos Aires) dijo que la actual conformación fue decidida tras "un acuerdo que se cerró entre los presidentes de los bloques", pidió a la oposición que "no se equivoquen" y consideró que "esta comisión le pertenece al Poder Ejecutivo".

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones y devolvió al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto de Bienes Personales, en una ajustada definición en la que el oficialismo obtuvo un voto más que la oposición -127 contra 126- y se impuso a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio.

Bienes Personales: una por una cuáles fueron las modificaciones

- ¿Cuál es el nuevo mínimo no imponible?

El mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto pasa de $2 millones a $6 millones.

Además, para la "casa-habitación", la propiedad en la que vive el contribuyente, el tope para quedar exceptuada pasa de los $18 millones actuales a $30 millones.

Bienes Personales: una por una cuáles fueron las modificaciones

- ¿Cuántas personas dejarían de pagar Bienes Personales?

Desde el Ministerio de Economía indicaron que con los cambios 131.000 contribuyentes dejarán de pagar Bienes Personales. Actualmente tributan alrededor de 1 millón de personas.​

-¿Cómo quedan las alícuotas?​

​Quienes tienen un patrimonio por encima del mínimo no imponible de entre 0 y $3 millones pagarán una alícuota del 0,5%. Quienes tengan un excedente de entre $3 millones y $6,5 millones deberán pagar el 0,75%. Con un excedente de entre $6,5 y $18 millones, el impuesto es de 1%. Y con un extra de entre $18 y $100 millones se paga el 1,25 por ciento.

- ¿Quiénes pagarán más?​​

La alícuota para los patrimonios que superan los $100 millones, que son alrededor de 15.000 personas según informó la cartera que dirige Martín Guzmán, pagarán 1,5% en vez de 1,25%. Además, la alícuota aumenta a 1,75% para patrimonios mayores a $300 millones.

- ¿Qué pasará con los bienes en el exterior?

Cuando asumió Alberto Fernández se estableció una alícuota máxima de 2,25% para los bienes en el exterior. Ese adicional estaría vigente por dos años y luego se volvería al nivel precedente.

Primero el Gobierno intentó convertir ese recargo en permanente a través del proyecto de Presupuesto que naufragó la semana pasada en el Congreso.

Tras esa derrota, se optó por sumar ese cambio a este proyecto de Bienes Personales.

- ¿Cómo se actualizará el índice?

El proyecto incorpora un mecanismo de actualización anual y automática de los montos de los mínimos no imponibles del artículo 24 -general y especial para casa-habitación-, y de los montos de los tramos de las escalas de alícuotas del artículo 25, mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC).

Esto implica que el índice se actualizará por inflación. Para el próximo período fiscal se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre de 2021.​

Una modificación sobre Ganancias se sumó al proyecto

Durante la votación en particular del proyecto sobre Bienes Personales en la Cámara de Diputados, el oficialismo sumó un artículo referido al impuesto a las Ganancias que no estaba previsto en el dictamen, además de los otros cambios que se hicieron sobre el texto con media sanción del Senado, que ahora fue devuelto a esa Cámara.

La propuesta fue del presidente del cuerpo, Sergio Massa. La votación en particular del artículo resultó con 139 votos a favor, 0 en contra y 112 abstenciones, del interbloque Juntos por el Cambio.

Desde el estrado, Massa justificó su pedido: "Como el 31 de diciembre vence la posibilidad de poder actualizar la alícuota de descuento de impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores y, a los efectos de que por las paritarias y los bonos de fin de año, los trabajadores y trabajadoras no pierdan el beneficio que este Congreso les dio a lo largo del año a más de 1.300.000 trabajadores" realizaba la propuesta.

La nueva modificación sobre Ganancias: de qué se trata

De ese modo, se incorporó un nuevo artículo que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a "incrementar durante el año fiscal 2022 los montos previstos en el inciso "z" del artículo 26 y en el anteúltimo párrafo del inciso "c" del artículo 30 de la Ley de impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones".

La nueva modificación sobre Ganancias: de qué se trata

Ante la advertencia de la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) sobre las formas, al recordar que Massa se debería "abstraer de ser presidente" para pedir esa moción concreta, quien formalizó la moción fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

Desde JxC, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, expresó: "Nosotros tenemos dudas que esto se pueda plantear dentro de esta ley". Y resaltó que "el articulado se presenta ahora y no estuvo en el dictamen". "No tenemos tiempo para estudiarlo", prosiguió, para sugerir que "esto también se puede tratar en febrero, no habría inconveniente, podría ser retroactivo al 1ro. de enero". "Si ustedes van a insistir, nosotros vamos a abstenernos", anticipó, y así fue.

Tras la votación de ese artículo, el diputado Martín Tetaz (UCR Evolución) manifestó: "En la misma línea de la incorporación que usted solicitó, nosotros podríamos hacer una solicitud de la misma naturaleza para que se rebajara, por ejemplo, el IVA de los alimentos". "Sería una buena oportunidad para pedir que se baje o se suba algún otro impuesto", consideró.

Asimismo, calificó como "una barbaridad" que se le esté "confiriendo al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias que no le corresponden". Y pidió "bajar el IVA de la canasta alimentaria".

"No hay nada redactado, no se acepta la modificación", cerró Heller.