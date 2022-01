Importante gremio obtuvo un bono de 12 mil pesos y elevó la paritaria al 50%

Paritarias 2022: las subas de sueldos que se negocian

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines que conduce Daniel Yofra, viene de cerrar su paritaria 2022 en un 39% anual en un solo tramo y con revisión en agosto. Es claramente un faro en las negociaciones que se vienen; más considerando el Presupuesto fallido enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que fijaba la tira anual inflacionaria en 33%.

Las otras dos negociaciones de peso que se discuten en el verano son las de la Asociación Bancaria que viene de actualizar su acuerdo 2021 la semana pasada: lo llevó del 42,5% a 51%. Retomarán las conversaciones para febrero. Para ese mismo mes, Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), un gremio poco mediático, pero de acuerdos salariales importantes, también iniciará su discusión anual: estos dos gremios cerraron el año pasado de manera anual con revisiones.

Desde un sindicato que forma parte de la cadena agroexportadora y por lo tanto cosecha paritarias suculentas apuntaron: "Estamos en estado de paritaria permanente; es una dinámica similar a la de los últimos años: se comienza con un porcentaje equis, a pagarse en un tramo dos o tres y que seguramente quedará corto y se va a ajustando con revisiones o bonos porque nadie arranca con un 50%. No tiene sentido hablar de paritarias trimestrales sino anuales con revisiones cada tantos meses".

Desde un gremio vinculado al sector de la educación le metieron más incertidumbre: "A ciencia cierta recién en marzo se va a poder trazar algún tipo de horizonte: por un lado tendremos los dos primeros meses del año de registro inflacionario y acaso un acuerdo con el Fondo con o sin devaluación; todo ese combo permitirá trazar un mapa de situación para saber qué hacer". En el Gobierno se entusiasman con regenerar un círculo virtuoso de la economía en caso de arribar a un acuerdo.

La inflación vuelve a recalentar las paritarias

El rol de la CGT

En el recorrido de llamados que hizo iProfesional rescató de dos dirigentes la conformación de la nueva central obrera: "Hoy coexisten todos los sectores dentro de la CGT y podemos hablar no solo de unidad sino de que, con esta impronta, sea un real factor de poder. En ese sentido debería haber una pauta generalizada que, aunque no sea formal, actúe como una suerte de modismo a replicar; pero eso no ocurrirá antes de marzo".

Comparte y complementa la otra fuente: "El Gobierno y la CGT deben articular en diversos aspectos y el tema paritario podría ser uno. En ese sentido te doy un ejemplo: es la primera vez en años que el secretario gremial de la CGT (NdR: alude a Mario Manrique, de SMATA) está llamando a distintos gremios para saber estados de situación individuales para hacer de puente con los ministerios; eso habla de retomar el protagonismo que el movimiento obrero debe tener".