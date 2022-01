El Indec da a conocer el IPC de diciembre: ¿de cuánto fue la inflación acumulada en 2021?

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), la inflación estimada para diciembre se ubica en el 3,4%

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) dará a conocer este jueves el informe sobre el índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre que según las proyecciones que indican las consultoras privadas, dará una inflación acumulada en torno a50%, levemente más baja que en 2019 que fue superior al 53%.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA), la inflación estimada para diciembre se ubica en el 3,4%. Además, proyectaron que la inflación minorista para 2022 se ubicará en 54,8%. Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2023 a 43,4% e indicaron una previsión de inflación de 35% para 2024.

El último dato que ofreció el Indec sobre la inflación de noviembre confirmó la tendencia alcista de los salarios en el último tramo del año, a pesar de una desaceleración respecto a octubre.

Si se cumple la estimación de los analistas, la variación de diciembre podría registrar un aumento respecto a noviembre - que se desaceleró en 2,5%- y estaría en sintonía con lo ocurrido en septiembre y octubre. Según el último informe de la consultora EcoGo, la inflación núcleo registró un avance y cerró en 4,2% por el aumento de rubros como la carne (suba del 10%), artículos para el hogar y servicios para el hogar.

Para Ecolatina, la inflación se aceleró en 0,5p.p respecto al mes anterior exhibiendo la variación más alta desde abril de 2021. De esta manera, habría acumulado un 49,5% en los doces meses del 2021, acelerándose casi 15 p.p. respecto al 2020.

Tras el acuerdo de precios, los primeros análisis coinciden en que ayudaron a contener los precios en el mes de noviembre pero el impacto no habría sido tan fuerte en el último mes del año con subas de panificados (3%), bebidas no alcohólicas (3,9%), entre otros.

A lo largo del año que terminó, los principales precios relativos como el tipo de cambio oficial (+27%) y los precios de servicios públicos evolucionaron muy por debajo de la inflación. Ante este panorama, el piso de inflación de 2022 se vuelve acercar a la zona de los 50%.

Precios Cuidados: Feletti habló con supermercados y mayoristas

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo en la tarde de este miércoles encuentros con representantes de supermercados y mayoristas, los que formalizaron las respectivas participaciones de estas bocas de venta en la renovación del programa +Precios Cuidados.

El acuerdo, que ya se encuentra en vigencia, cuenta con una lista de 1.321 productos de consumo masivo.

Durante ambos encuentros, el secretario pidió, tanto a los supermercados como a los mayoristas, la máxima colaboración en el cumplimiento del programa y dijo que desde la Secretaría se va a monitorear que se respete lo acordado. Además, el funcionario tiene en vista sumar pronto al acuerdo a los almacenes de barrio y supermercados "chinos".

Además, destacó que la etapa que concluyó el 7 de enero fue exitosa, tanto en abastecimiento como en precios, y fue apreciada por los consumidores y las consumidoras. También explicó que la idea del Gobierno es consolidar una canasta regulada que obre, por un lado, como un ancla para los precios de los productos que están fuera del programa y, por el otro, como una política que permita mejorar el poder adquisitivo de la población en lo relativo a la incidencia que tienen los consumos básicos sobre los ingresos.

En 2022, el programa +Precios Cuidados duplica el número de productos acordados, entre los que se encuentra una amplia y variada cantidad de artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros rubros y categorías.

En esta oportunidad, el programa se extiende por un año, con renovaciones trimestrales y aumentos de precios mensuales de alrededor del 2%.

Feletti permitirá ajustes de precios mensuales de hasta el 2% en la nueva versión de Precios Cuidados.

Con este acuerdo, queda asentado que todos los productos de +Precios Cuidados se pueden encontrar en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas a lo largo y ancho del país, y sucursales de la Cooperativa Obrera.

Por el sector privado participaron de manera virtual y presencial: Juan Vasco Martínez, de Asociación Supermercados Unidos (ASU); Ricardo Zorzon, Victor Palpacelli y Pedro Oroz de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA); Fernando Heredia de la Cooperativa Obrera; Ignacio Beltramo de La Anónima; Juan Pablo Quiroga de Changomas; María Soledad Herrero, de Coto; y Cintia Casse, de Cencosud.

También fueron de la partida Martín Álvarez Espíndola, de Día; Néstor Sist, de Carrefour; Gustavo Marcantonio, de Micropack; Tomás Annoni y Matías Montalván, de Vital; Andrés Fera, de Maxiconsumo; Lionel Muñoz, de Parodi; Gabriel Rega, de Diarco; Martín González Rendo, de Nini; y Juan Manuel Zappacosta, de Makro, informó está tarde la Secretaría de Comercio Interior.

Feletti anticipó que habrá controles de precios

La Secretaría de Comercio Interior puso este miércoles formalmente en marcha el nuevo programa Precios Cuidados y advirtió que que realizará controles durante el fin de semana para garantizar el cumplimiento de abastecimiento y valores fijados en las góndolas.

"Hoy tenemos la canasta instalada y yo estoy muy conforme, las empresas han trabajado, no sin tensiones porque son 155 empresas; tenemos grandes conglomerados que son las que ofertan el grueso de la canasta pero logramos alcanzar esta canasta de 1.321 productos, que es el doble de lo que originalmente tenía Precios Cuidados", dijo Feletti en diálogo con radio El Destape.

"Estoy muy conforme, realmente fueron meses arduos y esto no es para lo que fue la negociación ni para las empresas pero sí para los que decían los medios hegemónicos: en estos tres meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida Rodrigazo, ni estallido de precios, eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos", afirmó.

El Gobierno advirtió que saldrá a controlar el cumplimiento de Precios Cuidados.

+Precios Cuidados: los detalles del programa

El martes por la noche, el Gobierno nacional oficializó la lista que incluye 1.321 productos que integran el programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente.

El programa de estabilización de precios tiene vigencia anual con revisión trimestral. Esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril.

La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

De la renovada lista se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.

Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.