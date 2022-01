Los precios tuvieron fuerte repunte en diciembre y la inflación de 2021 cerró en 50,9%: ¿qué esperan los economistas para este año?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este jueves el dato oficial de la inflación acumulada durante 2021. Los detalles

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio conocer este jueves el informe sobre el índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que indicó una suba del 3,8% en el mes. En tanto, la inflación anual de 2021 quedó en el 50,9%, levemente más baja que en 2019 que fue superior al 53%.

Inflación imparable: diciembre mostró un fuerte repunte de los precios.

En diciembre, la división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (5,9%), impulsada tanto por Restaurantes y comidas fuera del hogar como por los servicios de alojamiento. Bebidas alcohólicas y tabaco (5,4%) fue la segunda división de mayor incremento mensual, debido principalmente a la suba de cigarrillos.

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Lo que más aportó en la división fue la suba de Carnes y derivados y, en menor medida, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos. Estos incrementos estuvieron parcialmente compensados por la baja en todas las regiones de Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones de menor aumento en diciembre fueron Educación (1,0%) y Salud (0,5%).

La inflación núcleo fue de 4,4% mensual (vs. 3,3% en noviembre), mientras que los Estacionales subieron 3,7% mensual (vs. 0,5% en noviembre), con mayores subas de indumentaria y por aumentos estacionales relacionados con el turismo, pero aún con caída de Verduras y menores aumentos de Frutas.

Los precios regulados aumentaron 1,7% mensual (vs. 1,0% en noviembre) con subas en tabaco y TICS a nivel nacional, y electricidad y transporte público a nivel provincial.

Lo que viene: ¿qué pasará con la inflación en 2022?

Los precios no darán tregua este año. El diagnóstico de los economistas es que la inflación de entre 50% y 51% de 2021 "será un piso" para este año.

"El consenso es que la inflación trepará en 2022 a niveles no observados desde la antesala de la convertibilidad", destacaron analistas de PPI.

Es que en el marco de un acuerdo con el FMI, los analistas vislumbran una inflación un poco más alta porque prevén que el organismo exigirá una aceleración en el ajuste mensual del dólar oficial para frenar la sangría de las escasas reservas netas del Banco Central frente a los vencimientos que hay que afrontar, y por el descongelamiento de las tarifas.

El último REM difundido la semana pasada por el Banco Central arrojó una inflación estimada para este año de 54,8%, según el promedio, más de 20 puntos superior al 33% que estableció el ministro de Economía Martín Guzmán en el rechazado proyecto de ley de Presupuesto 2022.

Sin embargo, algunas consultoras proyectan que la inflación anual puede llegar a 60%.

La consultora LCG sostuvo que "en la medida que se avance sobre la corrección de algunos precios relativos, la inflación tenderá a acelerarse" por lo cual pronosticó "una inflación piso del 60% medida a diciembre 2022".

En EconViews proyectan para este año "una inflación de 58%" porque "faltan ajustar tarifas, tipo de cambio, y combustibles, entre otros precios relevantes".

Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, manifestó que para 2022 "vemos un piso de 50% pero si cuesta llegar al acuerdo, o se hace más tarde en marzo esperamos una inflación de 64,3%".

Un informe de Fundación Libertad y Progreso, remarcó que "el 2021 es el segundo año con mayor inflación desde que arrancó el siglo XXI" y que hay que tener en cuenta que ese nivel se "da en el marco de un congelamiento de tarifas de servicios públicos e intervención en el mercado cambiario que trasladaron la inflación hacia adelante".

Así, Aldo Abram, director de la Fundación, advirtió: "En el primer semestre de este año veremos reflejada parte de la inflación reprimida durante 2021, para llegar con variaciones más bajas a los comicios. Por ejemplo, se deberá ir a subas del dólar mayorista más altas que permitan reducir el retraso cambiario y eso arrastrará a los precios en las góndolas".

Además, el economista sostuvo que "se ajustarán los valores de las tarifas de servicios públicos, cuyo congelamiento incrementó fuerte el costo de los subsidios a los usuarios; lo cual no es sostenible fiscalmente".

"El primer semestre tendrá una mayor alza en el IPC que 2021 y, luego, el segundo no es esperable que sea menor al de igual período del año pasado. Así que es seguro que la inflación será mayor a la del 2021 y la pregunta es cuán cerca del 60% estará", enfatizó.

Por otra parte, un análisis de la Fundación Mediterránea alertó que "el riesgo de una escalada de inflación que aborte la tendencia de recuperación del nivel de actividad se acentúa por dos factores"

Por un lado, el informe planteó que "si bien el efecto de la emisión sobre la inflación suele darse con algún rezago, en el presente esos plazos parecen acortarse", y por otro, aseguró que "en forma convergente, los problemas de abastecimiento de insumos importados serían más intensos en estos primeros meses de 2022 versus lo ocurrido en el segundo trimestre de 2021, dada la falta de reservas en el Central, a lo que debe sumarse la actual ola dentro de la pandemia (omicron), que ha hecho disparar los índices de ausentismo en las empresas".

Economistas auguran una inflaciónr superior al 70% si no hay acuerdo con el FMI

Inflación: el peor escenario

Pero el escenario inflacionario será mucho peor en caso de que no se llegara a cerrar un acuerdo con el FMI.

Al respecto, la consultora Equlibra en su escenario base prevé "una economía con poco espacio para crecer y que producto de las correcciones de precios retrasados, la inflación se aceleraría -levemente- respecto a 2021"

"Proyectamos para este año un crecimiento del PBI de 1% con una inflación interanual a diciembre de 2022 de 58%. Este escenario presupone que el gobierno alcanzaría un acuerdo con el FMI, aunque no necesariamente antes de marzo, sino que incluso podría retrasarse algún tiempo más bajo el paraguas de un crédito puente que evitaría entrar en incumplimiento con el organismo".

En cambio, la consultora auguró que si no hay arreglo con el FMI "la crisis por no acordar derivaría en un salto del dólar oficial que proyectamos en torno al 35% hacia finales del tercer trimestre, y la inflación se aceleraría durante la primavera -llevándola a promediar 8% mensual- revirtiendo la recomposición real de las tarifas de servicios públicos de inicios de año y hundiendo el poder adquisitivo de los salarios"

Bajo esa coyuntura hipotética, Equilibra estimó que "a lo largo de 2022, el tipo de cambio oficial se duplicaría (cerrando por encima de los $200 , la inflación y las tarifas de servicios públicos treparían 85%, mientras que los salarios sólo aumentarían 75%".

Por su parte, bajo la conjetura de que no se lograra cerrar un acuerdo con el FMI, Menescaldi dijo que en Eco Go "estimamos que la inflación en 2022 se eleve a 73,6%".

Natalia Motyl, analista de la Fundación Libertad y Progreso, especuló "si no hay acuerdo antes de marzo, lo cual dudo porque ambas partes están interesadas en que se celebre, vas a tener una aceleración de la inflación del 70%".

Precios Cuidados: Feletti habló con supermercados y mayoristas

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo en la tarde de este miércoles encuentros con representantes de supermercados y mayoristas, los que formalizaron las respectivas participaciones de estas bocas de venta en la renovación del programa +Precios Cuidados.

El acuerdo, que ya se encuentra en vigencia, cuenta con una lista de 1.321 productos de consumo masivo.

Durante ambos encuentros, el secretario pidió, tanto a los supermercados como a los mayoristas, la máxima colaboración en el cumplimiento del programa y dijo que desde la Secretaría se va a monitorear que se respete lo acordado. Además, el funcionario tiene en vista sumar pronto al acuerdo a los almacenes de barrio y supermercados "chinos".

Además, destacó que la etapa que concluyó el 7 de enero fue exitosa, tanto en abastecimiento como en precios, y fue apreciada por los consumidores y las consumidoras. También explicó que la idea del Gobierno es consolidar una canasta regulada que obre, por un lado, como un ancla para los precios de los productos que están fuera del programa y, por el otro, como una política que permita mejorar el poder adquisitivo de la población en lo relativo a la incidencia que tienen los consumos básicos sobre los ingresos.

En 2022, el programa +Precios Cuidados duplica el número de productos acordados, entre los que se encuentra una amplia y variada cantidad de artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros rubros y categorías.

En esta oportunidad, el programa se extiende por un año, con renovaciones trimestrales y aumentos de precios mensuales de alrededor del 2%.

Feletti permitirá ajustes de precios mensuales de hasta el 2% en la nueva versión de Precios Cuidados.

Con este acuerdo, queda asentado que todos los productos de +Precios Cuidados se pueden encontrar en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas a lo largo y ancho del país, y sucursales de la Cooperativa Obrera.

Por el sector privado participaron de manera virtual y presencial: Juan Vasco Martínez, de Asociación Supermercados Unidos (ASU); Ricardo Zorzon, Victor Palpacelli y Pedro Oroz de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA); Fernando Heredia de la Cooperativa Obrera; Ignacio Beltramo de La Anónima; Juan Pablo Quiroga de Changomas; María Soledad Herrero, de Coto; y Cintia Casse, de Cencosud.

También fueron de la partida Martín Álvarez Espíndola, de Día; Néstor Sist, de Carrefour; Gustavo Marcantonio, de Micropack; Tomás Annoni y Matías Montalván, de Vital; Andrés Fera, de Maxiconsumo; Lionel Muñoz, de Parodi; Gabriel Rega, de Diarco; Martín González Rendo, de Nini; y Juan Manuel Zappacosta, de Makro, informó está tarde la Secretaría de Comercio Interior.

Feletti anticipó que habrá controles de precios

La Secretaría de Comercio Interior puso este miércoles formalmente en marcha el nuevo programa Precios Cuidados y advirtió que que realizará controles durante el fin de semana para garantizar el cumplimiento de abastecimiento y valores fijados en las góndolas.

"Hoy tenemos la canasta instalada y yo estoy muy conforme, las empresas han trabajado, no sin tensiones porque son 155 empresas; tenemos grandes conglomerados que son las que ofertan el grueso de la canasta pero logramos alcanzar esta canasta de 1.321 productos, que es el doble de lo que originalmente tenía Precios Cuidados", dijo Feletti en diálogo con radio El Destape.

"Estoy muy conforme, realmente fueron meses arduos y esto no es para lo que fue la negociación ni para las empresas pero sí para los que decían los medios hegemónicos: en estos tres meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida Rodrigazo, ni estallido de precios, eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos", afirmó.

El Gobierno advirtió que saldrá a controlar el cumplimiento de Precios Cuidados.

+Precios Cuidados: los detalles del programa

El martes por la noche, el Gobierno nacional oficializó la lista que incluye 1.321 productos que integran el programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente.

El programa de estabilización de precios tiene vigencia anual con revisión trimestral. Esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril.

La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

De la renovada lista se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.

Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.