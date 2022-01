José Luis Espert: "Si no le pagamos al FMI, nos vamos a tener que ir a vivir a Marte"

"El dólar y la inflación se van a disparar y mucho si no hay un acuerdo con el FMI y Argentina entra en default", advirtió el economista

El diputado liberal José Luis Espert le reclamó al Gobierno que acuerde con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque de no hacerlo "nos vamos a tener que ir a vivir a otro planeta que se llama Marte, pero donde no hay oxígeno".

El economista uguró un pronóstico económico apocalíptico si no hay un acuerdo con el FMI y adelantó que se podría ver pronto.

"El dólar y la inflación se van a disparar y mucho si no hay un acuerdo con el FMI y Argentina entra en default. Eso un poco se va a empezar a ver el viernes de la semana que viene, que vencen cerca de 800 millones de dólares con el Fondo. Ahí vamos a empezar a ver si el Gobierno quiere pagarle o no y las consecuencias", señaló Espert en diálogo radial.

"Lo que estamos viendo en estos días de aceleración de la tasa de inflación, caída de los bonos, suba del dólar paralelo lo vamos a seguir viendo y más. Acá necesitás un acuerdo con el Fondo sí o sí, pero por una cuestión elemental: las deudas se pagan", agregó

El FMI no es un banco

El economista uguró un pronóstico económico apocalíptico si no hay un acuerdo con el FMI

"¿Qué es esto de que alegremente Argentina se endeuda y anda llorando por medio mundo cuando necesita plata y cuando tiene que pagar siempre encuentra una excusa? No podés vivir cagando al mundo, ya sea al acreedor privado que te prestó o al FMI. El FMI tiene una gravedad adicional, no es un banco, es el nombre que se le pone a la cooperativa de países que se juntan para ayudar a los que tienen problemas", advirtió el diputado de Avanza Libertad.

"No pagarle al FMI es enemistarte con la comunidad internacional de países. Nos vamos a tener que ir a vivir a otro planeta que se llama Marte, pero donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir. Si le defaulteás al Fondo te transformás en un paria", agregó.

Y dejó una crítica al ministro de Economía, Martín Guzmán: "El esfuerzo del Gobierno debería estar en todos los días ver cómo le encuentra la vuelta al acuerdo con el Fondo. Sin embargo lo veo a Guzmán buscando excusas para tirarle tierra al Fondo".

Reclamo del campo por retenciones

"Necesitás un acuerdo con el Fondo sí o sí, pero por una cuestión elemental: las deudas se pagan", dijo Espert

Frente al reclamo del campo de una baja en las retenciones, José Luis Espert trazo su análisis económico: "Estamos en un déficit fiscal precrisis, entonces nadie en su sano juicio va a pretender bajar impuestos sin pensar en cómo financiar esa baja de impuestos para que no haya más déficit, que es el que provoca crisis que demuele empresas, productores y explota la pobreza".

"Esto de cómo financiar la eliminación de retenciones, gradual de un período presidencial, hay que involucrar a las provincias que son las grandes beneficiarias de este dispendio público que hay que significa la coparticipación de impuestos", concluyó.