Plan Mi Pieza: el 14 de febrero se realizará el sorteo, ¿cuáles son los requisitos para cobrar hasta $240.000?

El Gobierno de la Nación confirmó el Plan Mi Pieza. Para participar del sorteo, es necesario inscribirse en la página web del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Cuándo se realizará el sorteo

El tercer sorteo del programa de la Anses se realizará el lunes 14 de febrero de 2022 y participarán todas las mujeres inscriptas hasta el 23 de enero de 2022, que hayan pasado las validaciones correspondientes.

Los ganadores se conocerán dentro de las 72 horas posteriores a la finalización del mismo.

El objetivo del programa es brindar una ayuda extra para realizar obras de:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas

División de interiores

Refacción menor de plomería y/o electricidad

Ampliación de vivienda

Requisitos

Ser mujer

Tener más de 18 años

Ser argentina o tener residencia permanente

Ser residente de un Barrio Popular del RENABAP

Contar con Certificado de Vivienda Familiar

Una vez culminado el sorteo, las beneficiarias cobrarán 240.000 pesos. En primer lugar, recibirán la mitad del total y luego el 50% restante, tras validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Aquellas mujeres que no completen el avance de obra, quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica, informó la página oficial del Gobierno.

De qué se trata el Plan Mi Pieza

El Ministerio de Desarrollo Social lanzó el Plan Mi Pieza que tiene por objetivo dar asistencia económica para el mejoramiento y ampliación de viviendas de mujeres que residen barrios populares.

Se podrán realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de viviendas.

El programa Mi Pieza se financia por medio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se compone con el 15% del Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas y el 9% del impuesto PAIS.

Este programa representa "una rueda virtuosa entre el derecho a la vivienda y el hábitat y el derecho al trabajo, porque enciende el consumo en los corralones de materiales y hay más albañilas y albañiles trabajando en los barrios", explicaron desde el Gobierno.

El programa forma parte del plan de urbanización de barrios populares. "Este programa viene a complementar los proyectos de integración socio urbana. Es para la casa, para las familias, para dividir una habitación, para cambiar un techo, para poder solucionar temas de humedad, poner pisos, cambiar la ventana, poner la puerta, las conexiones eléctricas", especificaron desde la Secretaría de Integración Socio Urbana.

El programa Mi Pieza consiste en una asistencia económica para "mejorar viviendas, para proyectos que han quedado truncados muchas veces por la situación económica, y más en este tiempo de pandemia, y con la imposibilidad de muchas de las mujeres de los barrios populares de acceder a créditos. Por eso este programa va dirigido a ellas".

La asistencia es entre 100 y 240 mil pesos

A quiénes está dirigido el plan Mi Pieza

La iniciativa está orientada a mujeres, mayores de 18 años, argentinas o con residencia permanente y residentes en barrios populares que figuren en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).

De cuánto es el monto y cómo se cobra

La asistencia para el el plan Mi Pieza, que es entre 100 y 240 mil pesos, es para realizar mejoramiento de techo, pared, piso, aberturas división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de vivienda.

El cobro de la asistencia será a través de Anses en dos cuotas del 50%. La segunda luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación en el celular.

Se podrán realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas y división de interiores, entre otras

Requisitos para acceder al plan Mi Pieza

Para acceder al programa las mujeres deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y es compatible con cualquier otra prestación social, pero si no se verifica el avance de obra "quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica".

El sistema de inscripción al plan Mi Pieza es ingresando al sitio web pero si hay más de 25 mil inscriptas, la selección se realizará mediante sorteo.

También está a disposición la app Mi Pieza para realizar la inscripción al programa. Se puede descargar en PlayStore.

El Certificado de Vivienda Familiar es un documento expedido por la Anses, que permite a quienes residan en Barrios Populares acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública. De esta manera, pueden solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte.

Cómo accedo al Certificado de Vivienda Familiar

Para solicitar el certificado hay que realizar un trámite gratuito y semipresencial. Para realizarlo se necesita:

Haber sido encuestado previamente en tu vivienda.

Una persona mayor de edad por grupo familiar.

Contar con CUIL.

El certificado puede pedirse a través de Mi Anses, ingesando con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Plan Mi Pieza: preguntas frecuentes sobre este programa

En la web oficial del Estado argentino se han publicado una serie de preguntas frecuentes acerca de este plan, al igual que sucede con otros programas de beneficios estatales. El objetivo es difundir la información necesaria y básica sobre el Plan Mi Pieza, de modo que todas las personas que quieran acceder a él puedan hacerlo de manera transparente y sin dudas.

¿Cómo puedo acceder al subsidio del Plan Mi Pieza?

Según indica la información oficial, para poder acceder al Plan Mi Pieza es necesario cumplir con los requisitos, completar el formulario y salir sorteada.

Plan Mi Pieza: estas son las preguntas frecuentes en relación a este beneficio

¿El subsidio del Plan Mi Pieza es sólo para mujeres?

Sí. El programa está destinado a mujeres, cis o trans, que habiten en barrios populares del RENABAP y sean mayores de 18 años.

¿Qué es el Certificado de Vivienda Familiar?

Se trata de un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP. Este documento permite solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración socio urbana enmarcadas en la Ley 27.453.

¿Cómo sé si tengo el Certificado de Vivienda Familiar?

Es posible verificarlo ingresando a Mi ANSES, en la pestaña "Programas y Beneficios". Si al ingresar al Certificado de Vivienda Familiar un cartel indica: "la persona no se encuentra empadronada", significa que no está disponible para esa usuaria. Además, el formulario web de inscripción de "Mi Pieza" va a indicar si el documento está disponible o no.

¿Qué hago si no tengo el Certificado de Vivienda Familiar?

Es posible solicitarlo a través de Mi ANSES. Luego de realizar la solicitud, si la persona vive en un barrio popular del RENABAP, un relevador irá a la vivienda y realizará una encuesta para que la familia ingrese al registro y tenga la posibilidad de acceder al Plan Mi Pieza.

¿Cómo sé si mi barrio está en el RENABAP?

Para saber si la persona o familia vive o no en un barrio RENABAP, es posible consultar el Mapa de Barrios Populares. Los barrios del RENABAP están marcados con color celeste en dicho sitio.

¿Puedo participar en el plan Mi Pieza si vivo en un barrio que no está en el RENABAP?

No. La convocatoria apunta únicamente a aquellos habitantes de los barrios populares registrados en el RENABAP al momento del lanzamiento de la inscripción.

¿Qué hago si mi familia está relevada pero yo no figuro en el certificado?

En este caso, es necesario actualizar la información del certificado en Mi ANSES, modificando los datos del grupo familiar. Cabe mencionar que existe un instructivo que se puede consultar al momento de hacer este trámite, de modo que sea más fácil realizar la modificación.

¿Necesito figurar como Responsable de Hogar en el Certificado para inscribirme?

No, ser responsable de la vivienda no es condición para poder anotarse en el programa y tener la posiblidad de acceder al Plan Mi Pieza. No obstante, es necesario mencionar que lo que sí es condición es figurar en el certificado como integrante del grupo familiar.

Plan Mi Pieza: estos son los requisitos para acceder a este beneficio estatal

¿El plan Mi Pieza es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, el Plan Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el Potenciar Trabajo.

¿Qué hago si mi identidad de género no coincide con la registrada en el DNI?

En este caso, es necesario enviar una consulta a través del formulario de contacto seleccionando la opción "soy una mujer trans y no me puedo anotar".

¿La asistencia económica requiere devolución?

No requiere devolución, pero sí tiene requisitos y controles que se deben cumplir. Una vez sorteada, la beneficiaria deberá gastar el 40% del dinero en materiales de construcción mediante débito. Además se debe validar el avance de obra. Caso contrario, la persona no cobrará el segundo desembolso y quedará inhabilitada para su presentación a futuros proyectos. A su vez, por cualquier incumplimiento de las bases y condiciones la persona será penada y perderá la condición de participante.

¿Por qué el formulario de inscripción dice que ya hay alguien de mi Certificado inscripto?

El formulario de inscripción muestra ese mensaje cuando alguien del grupo familiar declarado en su Certificado de Vivienda Familiar ya se inscribió. Por cada Certificado se puede registrar una única postulación a la Línea Mi Pieza. Si la usuaria quiere saber quién forma parte de su certificado podrá verlo en Mi ANSES. En caso de querer cambiar información del mismo, tiene la posibilidad de hacer la solicitud desde la plataforma.

¿Qué hago si mi DNI es viejo y no tengo número de trámite?

Si el DNI no tiene número de trámite es necesario enviar una consulta a través del formulario de contacto seleccionando la opción correspondiente.

¿Cómo hago para saber si estoy inscripta en el plan Mi Pieza?

Si la persona hizo la inscripción correctamente, tendrá la posibildad de loguearse en la App "Mi Pieza Argentina" luego de las 72 hs. Además, si intenta llenar nuevamente el formulario de inscripción le va a indicar que su Certificado de Vivienda Familiar ya está inscripto.

¿Qué hago después de inscribirme?

Una vez que la persona se haya inscripto deberá descargar la aplicación "Mi Pieza Argentina" buscándola desde el Playstore de su celular. Desde ahí tendrá la posiblidad de mantenerse informada sobre la fecha de sorteo, y cómo continuar con la ejecución de la obra.

Es importante que tenga en cuenta que desde que realizó la inscripción demora 72 hs hasta que se habilita el ingreso a la aplicación. Los datos para ingresar son el número de DNI como usuario y como contraseña el número de trámite que figura en el DNI (colocando sólo los 11 primeros números).

¿Cómo hago para denunciar si alguien se inscribió por mi?

Es posible enviar una consulta a través del formulario de contacto seleccionando la opción "Me dicen que mi certificado está inscripto pero yo no me anoté" y desde la oficina correspondiente se pondrán en contacto. Es importante que desde Argentina.gob.ar advierten: "No te preocupes. Nadie va a cobrar la asistencia económica en tu lugar, ya que existen muchas instancias de validación de identidad y la cuenta bancaria tiene que estar a nombre tuyo".

¿Qué pasa si mi dirección actual no coincide con la del certificado?

Si la persona vive en el mismo barrio que figura en el certificado, deberá que cambiar la dirección desde Mi ANSES, en la opción "modificar domicilio".

¿Puedo acceder si tengo trabajo registrado?

Sí, es posible acceder, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Plan Mi Pieza, a saber: ser mujer, mayor de 18 años y tener Certificado de Vivienda Familiar.

¿Puedo acceder al plan Mi Pieza si soy inquilina?

Sí, es posible acceder, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Plan Mi Pieza.

¿Qué pasa si no tengo cuenta bancaria?

No es un impedimento para que la persona pueda inscribirse. En caso de que no disponga de cuenta bancaria, Mi Pieza gestionará en forma gratuita en un banco público la apertura de una cuenta bancaria a su nombre. En caso de que la persona ya tenga cuenta bancaria, podrá declararla para que se hagan los depósitos ahí, siempre y cuando ella sea la titular de dicha cuenta.