Informe KPMG: ¿cuáles son las provincias con mayor carga fiscal y cómo impacta en la operación de las empresas?

El peso de los impuestos afectó los planes de 9 de cada 10 compañías, no obstante la mayoría de las compañías no planea desinvertir en 2022

El impuesto sobre los Ingresos Brutos fue el que más impactó en los precios de productos y servicios. Buenos Aires es la provincia con mayor carga fiscal, seguida por CABA. Tres de cada 10 empresas decidieron restringir sus operaciones en algunas provincias. Y, mientras, se espera una mayor presión fiscal con un esquema impositivo que no ayuda a reducir la informalidad de la economía y con un extendido escepticismo en cuanto a que puedan reanudarse las moratorias.

Pero hay una buena: la mayoría de las empresas prevén mantener sus inversiones en el país, aunque siguen siendo muy pocas las que piensan incrementarlas.

Esos son, a grandes rasgos, los principales resultados de la versión 2022 de la encuesta anual de "Impuestos en la Argentina" que KPMG realiza entre gerentes financieros (CFO) y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de primera línea de todo el país, cuyas decisiones de inversión suelen resultar significativas en el crecimiento, empleo y formalización económica. La muestra se hizo en enero y fue respondida por 70 ejecutivos.

"De las respuestas que surgen año a año se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal que haga foco en la productividad y en el desarrollo sustentable sin apuntar a una readecuación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales", señaló Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

Resultados punto por punto

-Ingresos Brutos: 65,67% dijo que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el que más impactó el año pasado en los precios de los productos y/o servicios de las empresas. El porcentaje se mantiene inalterable con respecto a la encuesta de 2020.

-Inversiones: 92,54% de los que respondieron la encuesta afirmaron que el marco impositivo afectó sus planes de inversión, ya sea porque directamente los llevó a desinvertir (46,27%) o a no encarar nuevas decisiones de inversión (46,27%). Apenas un 7,46% de la muestra manifestó haber desarrollado en 2021 algún plan de expansión en términos de inversión.

-Carga fiscal de las Provincias: la Provincia de Buenos Aires fue señalada como la provincia de más alta carga fiscal, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Misiones.

-Empresas que evitan vender en determinadas jurisdicciones: si bien 7 de cada 10 expertos afirmaron no haber restringido operaciones de ventas de bienes/prestaciones en ninguna provincia, un significativo 30% reconoció que haber tomado esa decisión por la alta presión fiscal de algunas jurisdicciones. Tucumán, Misiones y Salta encabezan el ranking de provincias cuya presión fiscal termina incidiendo en una oferta más restringida de bienes y servicios.

-Moratoria: 52% consideró que no serían exitosas en materia de recaudación la aplicación de amplias moratorias impositivas en el ámbito nacional. Un 50,75% sostuvo que sí lo serían a nivel provincial en aquellas prevean beneficios de quitas, intereses y multas.

La mayoría de las empresas prevén mantener sus inversiones en el país

-Saldos: 83,58% dijo tener saldos a favor de impuestos provinciales por entre $ 10 millones y $ 50 millones. La generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es normalmente muy perjudicial. La multiplicidad de regímenes de recaudación provinciales sobre transacciones, exacerbados por los regímenes que recaudan sobre acreditaciones bancarias constituye una de las principales problemáticas del régimen tributario argentino.

-Incentivos: 77,61% afirmó que las medidas impositivas de incentivo nacionales y provinciales no son efectivas ni suficientes para el desarrollo de la actividad industrial; el 85,07%, que no lo son para la inclusión financiera, y el 73,13%, que no lo son para la actividad exportadora. Sí fue mayormente positiva (56,72%) la mirada sobre los incentivos para Industria del Conocimiento.

Perspectivas para 2022

-Presión fiscal: 81% prevé una mayor presión fiscal en 2022. El agravamiento que se prevé en materia de presión tributaria para 2022 sumado al elevado porcentaje de encuestados que señalaron que ya en 2021 la presión fiscal los había llevado a una situación desinversión es, para los expertos de KPMG, una señal de alerta para las autoridades económicas.

-Inversiones: 75,24% ratificó su intención de mantener la inversión en el país (habían sido 56,45% el año pasado). Quienes manifiestan disminuir su inversión en el país para el año entrante se redujo de un 32,26% en 2021 a un 18,18% este año. Pero, como contracara, sigue siendo muy baja la proporción de quienes manifiestan su decisión de aumentar la inversión en la Argentina.

-Informalidad: 93,94% evaluó que el actual sistema impositivo no ayuda a bajar la informalidad de la economía, lo que sigue la línea de lo que mostraban las encuestas anteriores.

-Inversiones en provincia: 98,49% no cree que las provincias tengan mayor interés en atraer inversiones productivas a sus territorios con incentivos impositivos. Quienes advierten algún esfuerzo señalan a Córdoba como la jurisdicción que ofrece algún incentivo

-Rebaja Fiscal: 80,30% cree que en 2022 no se van a reanudar los compromisos de rebaja fiscal provincial previstos en el Consenso Fiscal firmado a fines del 2017.