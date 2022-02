Aceiteros firmó la paritaria de desmotadores: a cuánto se irá el sueldo inicial y qué bono adicional consiguieron

El gremio de Aceiteros acordó con empresarios la paritaria salarial desmotadora 2022, que llevará el sueldo inicial a casi $112 mil. Además, los trabajadores del sector cobrarán un bono a fin de año de $ 24 mil en dos tramos.

De esta forma, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina que lidera Daniel Yofra, alcanzó un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón, respectivamente.

En función del mismo, el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a $ 90.221,88 a partir del 1° de febrero de 2022, a $ 100.601,2 a partir del 1° de marzo de 2022 y a $ 111.778,52 para mayo de 2022.

Daniel Yofra, secretario general del gremio de los aceiteros

Aceiteros: un bono de fin de año

Asimismo se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $ 24.000 que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas que se liquidarán en noviembre y diciembre de 2022.

La asignación extraordinaria será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña, estén o no prestando tareas al momento del cobro; quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional. Además, en eptiembre de 2022 se efectuará una revisión.

El acuerdo paritario tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

En un comunicado remarcaron que «lo obtenido se logró fundamentalmente gracias a la fuerza de las compañeras y los compañeros desmotadores, ya demostrada en repetidas ocasiones, como en la gran Huelga Desmotadora del 22 de febrero de 2021, hace casi exactamente un año atrás.» Fuerza que estuvo dispuesta a nuevas medidas en caso de ser necesario. «Las patronales lo saben, así se alcanzó el objetivo.»

Paritarias: estos gremios negocian suba de sueldo de más del 50 %

Corren días agitados para las negociaciones paritarias; acaso una continuidad de lo que fue 2021 con revisiones salariales permanentes en un contexto en el que el sueldo viene siendo amenazado por una inflación sin freno.

En esa sinergia, en estos días copó la atención mediática el conflicto de seguridad operativa que se mezcló con la cuestión salarial que negocia la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) con la estatal EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea).

"El conflicto está compuesto por dos aristas; una como consecuencia de la otra: nosotros no queremos arreglar el 55% de suba salarial si no se incluye el tema de la seguridad operativa; una cosa está atada a la otra", describe el cuadro de situación Jonatan Doino, secretario general de ATEPSA, a iProfesional. Enumera lo que reclaman y denuncian: "Desde EANA me llevan a un lugar donde dicen que el problema es la plata y no es así. Hay falta de personal para poder sostener la alternancia de dotaciones en las torres de control; los radares siguen teniendo problemas porque se apagan y por momentos se navega a ciegas. Tampoco existen las suficientes frecuencias operativas con la que los controladores se comunican con los pilotos".

Repaso: ATEPSA había acordado en julio 2021 su acuerdo salarial hasta junio con un 45% de suba salarial que incluía una cláusula de revisión en diciembre y se acordó tras idas y vueltas un incremento del 10% que el sindicato quiere firmar, pero atado a que se atiendan sus reclamos salariales "para garantizar los vuelos".

Como vaso comunicante, pero estrictamente vinculado a lo salarial, puede que exista otro conflicto en el sector aeronáutico en los próximos días: la semana próxima el bloque aeronáutico debía juntarse con el ministerio de Transporte y Aerolíneas Argentinas para revisar salarios. "Por ahora se aplazó por el tema de ATEPSA para que no se mezclen las cosas", comentó Pablo Biró a Iprofesional. No adelantó cuánto pedirán. Vale mencionar que en el primer cuatrimestre, que va de octubre a enero, los salarios se actualizaron un 15% y ahora es momento de avanzar en el segundo tramo.

La semana próxima el bloque aeronáutico debía juntarse con el Ministerio de Trabajo y Aerolíneas Argentinas

También relacionado con este sector, los trabajadores de Interbaires que manejan los Duty Free están en proceso de discusión salarial: "Venimos de años complicados donde obviamente no se vendió un caramelo, pero pudimos sostener las fuentes de trabajo. Ahora es momento de recuperar salarios", anticipan desde un gremio del sector.

Paritarias: qué suba salarial pide gremio de los químicos

Otro sector que está gastando los pisos del ministerio de Trabajo son los químicos. Su paritaria va de mayo a abril y están cruzando números con los empresarios para actualizar el 43% alcanzado más el bono de $31.000. Alcanza a la principal rama de la actividad nucleada en el Convenio Colectivo de Trabajo 77 que afecta a unos 10.000 trabajadores.

Aunque rige el hermetismo desde la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQYP) hicieron saber que obviamente buscan "un número que supere la inflación" y que estaría en torno "al 15 o 20 por ciento".

Las discusiones sobre salarios que anticipan que el año 2022 será muy similar al 2021

Paritaria de alimentación: sueldo básico de $93.000

Otros que esperan cerrar y que ahora están en cuarto intermedio hasta el martes próximo son los dirigentes de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación.

La paritaria va de abril a mayo y están con la última revisión antes de discutir 2023. No hablan de porcentajes, sino de llevar el básico a una cifra de 93.000 pesos. "Es lo mínimo para sostener una canasta básica porque cada vez todo cuesta más". Dicen que hay apertura al diálogo.

Paritaria docente: fuerte puja salarial

El siempre complicado sector docente espera que la próxima semana se escuche una oferta para cerrar la paritaria. Sergio Romero, de Unión Docentes Argentinos (UDA) comentó a iProfesional en la previa: "El año pasado conseguimos un 52% de aumento luego de haberse firmado por un 35 por ciento que luego se fue ajustando".

El gremio docente espera una propuesta para cerrar la paritaria

"¿Y qué esperan para este año?", consultó iProfesional. La respuesta del gremio fue clara: "Te lo pongo en cifras. El salario inicial docente es de 41.250 pesos; es decir ningún docente puede cobrar menos que eso por cargo. Ayer se informó que la canasta básica es de 78.260 pesos. Con estos valores te estoy diciendo la dura batalla que estamos llevando adelante".

En Provincia de Buenos Aires el panorama es similar: aún esperan que el gobierno de Axel Kicillof ponga una cifra en la mesa. El frente docente tiene en la manga "el recupero del salario de 2021 porque cerramos tres puntos por encima de la inflación"; es decir por el 54%.

Paritaria: camioneros van por ajuste salarial del 15%

En el salpicado paritario de estos días también están jugando los camioneros: en junio pasado habían firmado su paritaria con un incremento del 20% en julio, y otros dos de 12,5% para noviembre y marzo 2022. Ese acuerdo incluía un compromiso de revisión de lo firmado en la segunda quincena de febrero de 2022; algo que está ocurriendo por estos momentos. Lo de siempre: buscan un aumento que vaya entre el 10 y el 15 por ciento para superar la inflación.

Los que sí cerraron con un 49% acumulado a marzo 2022, y como informó Iprofesional, fue la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos.