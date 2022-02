¿Qué efectos puede tener la crisis Rusia vs Ucrania en el aumento del precio del petróleo en América Latina?

La creciente tensión entre Rusia y Ucrania ya está teniendo consecuencias económicas a nivel mundial. El martes, el precio del petróleo alcanzó su valor máximo en siete años por temor a que la crisis interrumpa el suministro global y el barril del Brent, un referente internacional, llegó a los 99,38 dólares.

El alza se debe, entre otros motivos, a las sanciones que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le están imponiendo a Rusia y que podría afectar el suministro de crudo proveniente de este país.

Rusia es un actor clave en la producción de petróleo: es el segundo mayor exportador después de Arabia Saudita. "Rusia distribuye 1 de cada 10 barriles de petróleo consumidos a nivel mundial (...). Realmente puede perjudicar a los consumidores en las gasolineras", explicó Maike Currie, directora de inversiones de Fidelity International a la BBC.

La crisis entre Rusia y Ucrania afecta a todo el mundo.

Las sanciones se están intensificando luego de que este lunes el presidente ruso, Vladimir Putin, decidiera reconocer a dos zonas rebeldes del este de Ucrania -Donetsk y Luhansk- como "repúblicas independientes". Las potencias occidentales temen que esta declaración abra el camino a que las tropas rusas entren oficialmente en el este de Ucrania, país rodeado desde hace semanas por unos 190.000 soldados y artillería pesada de Rusia.

Efecto de la suba del crudo en América Latina

Entre las posibles medidas, Occidente también podría prohibir que países y empresas compren petróleo a grandes gigantes energéticos rusos como Gazprom o Rosneft. Si eso sucediera, diversos expertos anticipan que el precio del barril podría superar fácilmente los u$s100 en los próximos días.

El incremento del precio del petróleo amenaza con aumentar aún más el "frenazo económico" que se está viviendo en buena parte del mundo tras la pandemia. Y América Latina no es la excepción: varios países de la región ya están viendo serios impactos en sus perspectivas de crecimiento y un aumento de la inflación.

Las decisiones de Putín, claves para todo el mundo en medio de la guerra.

"Un mayor precio en el petróleo va a tener implicancias tanto del lado de la oferta como de la demanda. Existen envíos muy limitados de crudo ruso a la región latinoamericana, pero evidentemente cualquier disrupción en la oferta global tiene impacto en el resto de los crudos",dijo Ixchel Castro, gerente para Latinoamérica de Petróleos y Mercados de Refinación de la consultora Wood-Mackenzie.

En el caso de los países que son productores de petróleo, que el precio suba, no es necesariamente una buena noticia para América Latina. Brasil y México son los principales productores en el continente, mientras Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina también producen, aunque en menor medida. "Para ellos, es bueno que el precio suba pero en realidad no lo es tanto porque aunque no es positivo tener un precio muy bajo, cuando asciende por arriba de los u$s80 el barril es un problema muy grande por la inflación de precios para el consumidor", dijo Fernando Valle, analista senior de petróleo y gas de Bloomberg Intelligence en Nueva York.

Productores e importadores

Frente a lo anterior, es importante tener en cuenta que muchos países productores necesitan igualmente importar combustibles. Es el caso de México, que se ve obligado a importar desde Estados Unidos porque no tiene la capacidad de refinación necesaria para abastecer su demanda interna.

"La región sigue teniendo la materia prima pero no la capacidad de refinería que necesita para suministrar su demanda doméstica. Y, por lo tanto, sigue importando", explica Castro. Así, la subida del barril puede tener efectos mixtos.

La crisis Rusia-Ucrania impacta en el precio del petróleo.

Pero, mirando al futuro, Ixchel Castro cree que el hecho de que hoy haya precios cercanos a los u$s100 por barril es un reconocimiento de que al mundo le sigue haciendo falta crudo. "Y ahí la gran ventaja es que, si vemos las áreas de crecimiento de la oferta de crudo a nivel global, América Latina está posicionada como una de las regiones más importantes en las siguientes dos décadas", dice.

Así, cualquier transición energética debería ir acompañada de descubrimientos de nuevos yacimientos y de producción. Y en eso, América Latina podría verse beneficiada.

¿Y qué pasa con los países importadores?

Como contraparte, el alza en precio del barril es un fenómeno negativo para los países que son importadores únicamente, como es el caso de Chile o Perú.

"Es un problema porque todo es más caro", dice Fernando Valle. La energía es la base para todo entonces cuando elevas ese precio también se eleva el precio de las exportaciones.

Los precios del petróleo suben y hay crisis global.

Según advirtió hace unos días la consultora inglesa Capital Economics, esto podría generar un mayor endurecimiento de la política monetaria de estos países y conducir a una importante inflación.

"Buena parte de nuestros países de la región siguen siendo importadores de crudo y van a ver un impacto de precios más altos para sus consumidores", dice Ixchel Castro.

Un impacto sostenido en estos precios, sin ningún tipo de intervención gubernamental, puede impactar no solo el precio del combustible sino toda la cadena de valor, que son los alimentos, materias primas, etc. Esto puede retrasar la recuperación de la economía post pandemia y el regreso al funcionamiento de las cadenas productivas que se han visto afectadas en los últimos dos años.