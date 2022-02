¿Cómo y por qué surge el conflicto entre Rusia y Ucrania?

Los lazos entre Ucrania y Rusia están entremezclados hace siglos, y el mismo Vladimir Putin lo enfatizó en su discurso donde reconocía como estados soberanos las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL):

Conflicto entre Rusia y Ucrania: la cronología de los hechos

A continuación, la cronología de los hechos que llevan a la crisis actual entre Rusia y Ucrania:

1997

Años después de la disolución de la URSS, en 1997, Moscú reconoció, con la firma del llamado "Gran Tratado", las fronteras de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa que habitaba la península de Crimea.

2008

En 2008, el entonces presidente estadounidense George Bush, intentó propiciar la integración de Ucrania y Georgia en la OTAN.

Moscú dejó claro en ese momento que no aceptaría la adhesión de ninguno de los dos países a la alianza. El caso de Georgia es una historia con tintes similares pero diferencias marcadas. USA por su parte se había comprometido a no anexar a la OTAN a más países de Europa del Este, lo que Vladimir Putin reclama hoy en día. Rusia no quiere que países de la ex-URSS se adhieran a la OTAN porque va en contra de sus intereses.

2013

El presidente de Ucrania, el prorruso Victor Yanukóvich, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista el 29 de noviembre, a causa de las presiones de Rusia, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello, como la reducción del precio de gas.

Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. El 24 de noviembre de ese año, decenas de miles de ucranios se manifestaron contra el gobierno en la plaza de la Independencia (Maidán) de Kiev.

2014

Este año fue clave porque se enmarca cuando Rusia tomó el control de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania. Los grupos rebeldes crearon repúblicas populares en Donetsk y Luhansk, que Vladimir Putin reconoció el lunes pasado.

El conflicto se ha cobrado hasta ahora unas 14.000 vidas según la BBC. En marzo de 2014, se celebra un referéndum en Crimea en el que vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. Dos días después, Putin firmó la incorporación de la península ucrania a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce.

El conflicto armado comenzó cuando un misil Buk de fabricación rusa derribó el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mató a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk.

2015

Se firman los Acuerdos de Minsk entre Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Como recuerda EOM, el primer acuerdo, conocido como Protocolo de Minsk, pretendía detener la contienda de forma inmediata, mientras que el Minsk II surgió como respuesta a ese fracaso.

Este segundo pacto contó con la mediación de Francia y Alemania y la ratificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además del alto al fuego, el acuerdo promulgaba la concesión de un estatus especial a las regiones de Donetsk y Lugansk y la retirada de las tropas y del armamento ruso. Sin embargo, las discrepancias en las interpretaciones del acuerdo han dificultado su cumplimiento.

2016 - 2020

En 2016 se dio en Berlín una reunión del Cuarteto de Normandía, auspiciado por Francia y Alemania para resolver este conflicto, pero terminó sin avances. En diciembre de 2019, Putin y el nuevo presidente ucranio, Volodímir Zelenski, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. El 29 de diciembre, Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros.

2021

En 2021 Vladimir Putin recalcó que si Ucrania ingresaba a la OTAN se perjudicarían los intereses de Rusia y se vería obligado a actuar en consecuencia por lo que comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, definió el despliegue como "la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea".

La inteligencia de USA cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania "a principios de 2022″, de acuerdo con The Washington Post. Según Joe Biden y aliados, el despliegue de Rusia en las fronteras con ese país puede llegar a 175.000 soldados. Hacia fines del 2021 y comienzos del 2022 escaló el conflicto y luego con el anuncio de Vladimir Putin sobre el Donbás no hubo marcha atrás.