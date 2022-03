¿Habrá un billete de 20.000 pesos?: los proyectos que buscan emitir papeles de mayor denominación

La Argentina registró en 2021 una inflación del 50,9%, un problema que parece no tener fin y que impacta en el bolsillo de los ciudadanos. Con ese argumento, parte de la dirigencia política pone las fichas en la emisión de nuevos billetes, que van desde los $2.000 hasta los 20.000 pesos.

En la última semana, en el Congreso de la Nación ingresaron dos proyectos de ley en los que la oposición pidió crear billetes de mayor denominación. Fueron dos las iniciativas presentadas -por separado- de legisladores de Juntos por el Cambio: una del diputado del PRO, Federico Angelini, y la otra Ricardo Buryaile, de la Unión Cívica Radical (UCR).

Por un lado, Angelini pidió emitir billetes desde $2.000 a $20.000, mientras que Buryaile solicitó crear y emitir billetes de $2.000, $5.000 y $10.000. Ambos legisladores coinciden en que, de aprobarse sus iniciativas, generará un ahorro para el Estado nacional de aproximadamente US$400 millones en costos de emisión, y, además, le facilitaría la vida a la gente respecto al manejo de efectivo.

En diálogo con iProfesional, Buryaile defendió el proyecto presentado y dijo que, entre otras cosas, la "galopante inflación" es uno de los temas centrales por el que solicita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitir nuevos billetes y de mayor valor.

"Es potestad del Congreso de la Nación emitir billetes, cosa que también se la hemos delegado al Banco Central", dijo. Y reflexionó también sobre el valor actual que tiene el billete de mayor valor, el de $1.000.

Para el diputado opositor, es lamentable y reflejo de la altísima inflación argentina, que un billete creado en diciembre de 2017 "tenga el valor de cinco dólares promedio", y a su vez, agregó que un detalle "no menor" sobre la emisión del billete del hornero es que "ese billete se quedó sin letras en el abecedario, y, por lo tanto, debe recurrir a la doble letra para no repetir las series de impresiones anteriores".

Billetes de mayor denominación: más agilidad financiera

A su vez, consideró que actualmente el manejo de efectivo "se complica", lo mismo que con el transporte del mismo, por lo que cree que en el Congreso de la Nación "debe primar la racionalidad" respecto al tratamiento y aprobación de proyectos de este tipo, idea que Juntos por el Cambio viene planteando, por lo menos, desde el 2021, con un proyecto de ley parecido que presentó el senador radical Pablo Blanco, en el que propuso la creación de dos billetes: uno de $5.000 y otro de 10.000 pesos.

"Si se imprimen billetes de mayor valor se dará mayor agilidad financiera a las personas humanas y jurídicas, esto no es un tema que estoy politizando, es una realidad que tiene que ser resuelta, el billete de 1.000 pesos ya quedó chico", sentenció.

Y agregó: "La verdad es que la Argentina tendría que ir hacia la creación de un billete electrónico, ese es el primer punto, pero como estamos lejos de eso tenemos que hablar de billetes físicos, y un billete físico tiene una razón económica: hacer un billete cuesta alrededor de 9 centavos de dólar por billete, el costo de impresión, diseño, papel y normas de seguridad... Es muy caro emitir un billete que sale casi lo mismo que el valor del dinero, lo cual termina impactando negativamente en el balance del BCRA".

Frente a los argumentos de la oposición respecto a la creación e impresión de nuevos billetes, el economista Martín Kalos dijo a iProfesional: "A primera vista no veo la necesidad de imprimir un billete de más de mil pesos. Creo que alcanza para las necesidades de uso de efectivo que puedan tenerse".

Y aclaró que para transacciones que sean "suficientemente grandes" como para requerir varios miles de pesos, y que esto impida o dificulte el traslado en billetes, "esas operaciones deberían ser bancarizadas, como además establece la ley".

A su vez, Khalos reiteró: "No veo la necesidad en lo inmediato de imprimir billetes de mayor denominación, a futuro habría que analizarlo, y a futuro, por supuesto, sería interesante que haya una pauta técnica por parte del BCRA respecto de estos temas".

Aún así, el diputado nacional de Juntos por el Cambio confía en su proyecto y, en este sentido, añadió: "Tengo confianza en que la Cámara va a tener la cordura y no la inmadurez, de decir que esto es politizar. Es solo analizar lo que está pasando en materia de finanzas".

En la misma línea, el economista consideró: "El tema de emitir billetes es algo que no debería ser utilizado políticamente, ni por el diseño de los billetes, ni por el hecho de si se necesita o no un billete superior al de mil pesos hoy".

Por su parte, Buryaile aseguró que su proyecto está enfocado en buscar una solución inmediata a la inflación y al manejo del efectivo, y aunque aclara que no considera que es un tema para politizar, no perdió la oportunidad para cuestionar la política económica del Gobierno: "Lamentablemente el Gobierno no tiene un plan económico y se maneja en la economía como se maneja en la política internacional: a los manotazos, sin saber hacia dónde va, un día dice una cosa y un día dice otra. Estamos a la deriva en materia política y en materia económica con un Presidente que ha perdido la autoridad, que no se le escucha, que no se le cree y, por ende, la Argentina económicamente no está bien ni yendo por el rumbo adecuado".

Billete de $20.000, ¿es viable?

"Hay varias aristas respecto de imprimir o no imprimir billetes de mayor denominación, pero generalmente se busca, en teoría, cierta eficiencia en el uso de billetes por parte de la población", explicó Martín Kalos a este medio y analizó si es viable o no el planteo de la oposición en el Congreso.

En ese sentido, explicó que, si bien la idea de imprimir billetes de mayor denominación es una iniciativa discutible, hay muchas variantes sobre si se aplica o no, entre ellas: la inflación, la bancarización, el BCRA, el Congreso Nacional, y de la mano, por supuesto, la voluntad política.

"Hay un pequeño incentivo -cuando el manejo de billetes se hace menos eficaz- a la bancarización. En general, para el BCRA o para las autoridades -de Gobierno-, siempre es conveniente que haya una mayor bancarización y desalentar el uso del dinero. No debería ocurrir a través de no contar con billetes suficientemente grandes, pero es cierto que en algún momento se planteó esto como un argumento para no emitir billetes más grandes", explicó.

A su vez, el experto explicó que otro argumento que ponen sobre la mesa a la hora de imprimir o no billetes de mayor denominación, es el de no convalidar en el imaginario colectivo la sensación de la inflación.

Un reconocimiento de la inflación

"Emitir billetes más grandes es un reconocimiento de que en el tiempo, el billete más chico perdió capacidad de compra, y si bien eso es absolutamente lógico y es algo que todos y todas sabemos, emitir billetes más grandes es reconocer eso, y el miedo es que eso desate algún tipo de aceleración de la inflación, o mejor dicho, que eso le deje a la gente la idea que la inflación sigue alta", explicó Khalos, aunque aclaró, que "eso -la inflación- no depende de si la gente tiene o no un billete más chico o más grande en las manos".

Y agregó: "insisto, el argumento de la bancarización, que es un argumento más válido para intentar reducir el uso de efectivo, no debería ir por el lado de no emitir billetes cómodos para el uso cotidiano. No emitir por esa razón sería negar que la inflación existe y sería negar que la inflación atenta contra las necesidades del uso de efectivo de la gente".

El costo de emitir un billete

Por último, el economista explicó que el BCRA debería explicar, por ejemplo, cuál es el costo de emisión actual de un billete. "Y si el billete es de menor denominación y deberían salir de uso, poder ser reemplazados por otras formas, por ejemplo, por monedas, como pasó con los billetes de uno y de dos".

Además, añadió el que Banco Central debe informar sobre si hay algún tipo de "pauta técnica" a la que los legisladores del Congreso de la Nación puedan acceder respecto a la creación de nuevos billetes y así no desconocer "las líneas y pautas" cuando tengan la intención de presentar una iniciativa de este tipo y que, en definitiva, pueda avanzar en el Parlamento.

En diciembre de 2019, cuando Miguel Pesce presidía el Banco Central, se dijo que estaban analizando la impresión de nuevos billetes de mayor denominación, específicamente de $2.000 y $5.000, y también una nueva familia de billetes que incluiría figuras del arte o la política, en lugar de los animales autóctonos actuales, pero hasta entonces la idea no se concretó.