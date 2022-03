Fertilizantes, un bien escaso hoy en Argentina: precios aumentan por guerra Rusia-Ucrania y ya advierten problemas

El escenario de guerra en el Mar Negro impone una fuerte suba en el precio de los fertilizantes, vitales para encarar la próxima siembra de soja y maíz en la Argentina.

Los valores de la urea, el fósforo o el potasio se incrementaron más de un 20%. Los faltantes de agroquímicos le suman dramatismo al panorama futuro de siembra.

Hoy los pocos fertilizantes importados que se logran comprar, se pagan entre 1.100 a 1.400 dólares la tonelada. La incertidumbre reina en el mercado de venta de nutrientes para los suelos agrícolas. Aún a estos precios muchos vendedores debieron suspender las ventas.

En lo que respecta a los agroquímicos y fertilizantes, estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Venimos de un proceso ya desde el 2021, donde los precios de estos insumos subieron mucho, en parte por el proceso de la pandemia y post pandemia.

Fertilizantes, un bien escaso hoy en Argentina: los precios subieron y ya advierten los problemas

Fertilizantes, un bien escaso hoy en Argentina, por múltiples factores

Por problemas de logística mundial, cierre de plantas productoras de fertilizantes y también dificultades para contar con contenedores. Todos esos factores posibilitaron que aumentara mucho los precios de estos productos.

Tras las subas registradas en el 2021, ahora por la invasión de Rusia a Ucrania, se disparó de manera fenomenal los valores de los fertilizantes y agroquímicos. "Hay muchísima incertidumbre sobre los principales lugares de producción de fertilizantes", comentó a iProfesional Rodrigo Armas Pfirter, director de ALZ Agro, una plataforma en la web que facilita el acceso a productores a la compra de insumos.

Según comentó Amras Pfitter, en los últimos días "se dispararon los precios. Antes del conflicto, los fertilizantes contaban con valores de 850 a 1.000 dólares, y hoy ya se habla de precios entre los 1.100 a 1.300 dólares por tonelada de urea, por ejemplo. Es decir, tras estallar el conflicto, se constató una suba del 20% en los precios de estos insumos", que resultan vitales en la Argentina para encarar la próxima siembra de granos finos.

Agregó que para el cortísimo plazo, los precios "no vemos subiendo tanto pero muchísima incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de los productos que haya en la Argentina: pero si se termina el conflicto y hay un arreglo entre las partes, quizás esto se normaliza aunque no vamos a volver a los valores pre pandemia, no lo creemos".

¿Por qué hoy los fertilizantes son un bien escaso en Argentina?

El precio del petróleo arrastra el valor de los fertilizantes

Esta alza en los valores de estos insumos, se logran ya constatar en los listados de las principales empresas proveedoras de insumos, fundamentalmente importados, pero no observa solo en el caso de la urea, sino también en otros productos como fósforo, los MAP, que aportan nitrógeno y fósforo a la hora de la siembra o transplante, o los DAP, que son compuestos con Fosfatos de Amonio.

Esto tiene también como base el aumento que está exhibiendo el precio del petróleo en el mundo. Este commodity trepó a 111,8 dólares para el caso del Brent y también de 108,8 dólares para el WTI de Texas.

La suba que presentó el petróleo en los últimos días llevó a que YPF también incrementará sus precios en los surtidores entre un 9 y 11,5% en las últimas horas.

Por ello, el impacto que tiene la escalada del petróleo impacta de lleno en los agroquímicos, ya que el combustible debe ser empleado para producción de urea, fósforo o nutrientes nitrogenados que se producen en países como Rusia (destacado generador de urea y fosfatos), Ucrania (principal productor de amoníaco y nitrógeno), Egipto y Medio Oriente.

Enrique Baya Casal, empresario vinculado a la provisión de semillas forrajeras y fertilizantes, comentó que la provisión de estos últimos insumos plantea una "complicación" para el mercado de compr, ya que "en el 2021, como estaba tan alto (el precio) de la urea y el fósforo, quedó poco ‘carry’ (o compras al contado), y se arrancó la campaña con poco stock. Y tras estallar la guerra, cuesta mucho poder comprar fertilizantes".

"Se está pudiendo comprar algo en el exterior. Pero también están las trabas del gobierno argentino para importar, las cuales resultan inentendibles, ya que son productos tales como agroquímicos como fertilizantes que permitirá generar todo el grano argentino, que traerán más divisas", agregó.

Los agroquímicos y fertilizantes permitien generar todo el grano argentino, que traerán más divisas

Fertilizantes, con venta en cuotas para no agotar stock

Baya Casal consignó que "hoy se vende en cuotas los fertilizantes, ya que la demanda es muy alta. Si largamos un lote de 1.000 toneladas, se vende en media hora. Por ello, a medida que podemos importar o comprar en la Argentina, vamos vendiendo: están todas las empresas proveedoras haciendo lo mismo. Ya está en 1.400 dólares el fósforo y la urea, que es la más volátil, está en 1.200 a 1.300 dólares por tonelada".

Para los importadores, la situación para adquirir fertilizantes en el exterior no es fácil. Sobre las búsquedas que realizan y pedidos que hacen a sus proveedores habituales, solo consiguen cerrar operaciones por 1/3 de lo que demandan originalmente, y atentos a que los valores suben diariamente entre 50 a 70 dólares por tonelada por la sobre demanda y faltantes de oferta en el mercado mundial. En el exterior, hoy los fertilizantes valen entre un 30 y 50% más que lo que se pagó en el 2021.

El listado de países que más pueden verse afectados por el encarecimiento de estos insumos son China, Estados Unidos e India, que tienen un consumo anual de casi 55 millones, 20 millones y poco más de 18 millones de toneladas en cada caso.

En el caso de Brasil, el consumo de fertilizantes ronda los 6 millones de toneladas anuales, mientras que la Argentina requiere casi 5,5 millones, de los cuales poco más de 4 millones corresponden a material importado, principalmente del Norte de África y Medio Oriente.

¿Cuánto fertilizante consume Argentina?

La Argentina consume casi 5,5 millones de toneladas de fertilizantes cada año, de los cuales, poco más de la mitad corresponden a productos nitrogenados, como son la urea o nitrato de amonio calcáreo.

La Argentina consume casi 5,5 millones de toneladas de fertilizantes cada año

Casi otro 40% corresponde a fertilizantes fosforados, como son los DAP y MAP. También se debe agregar a esta lista el aporte que se le hace a los suelos argentinos de nutrientes como el potasio y azúfre.

En el país, los principales productores de estos insumos son Profertil, con una producción de 1,2 millón de toneladas de urea y casi 800 mil toneladas de amoníaco; seguido de Bunge, con 180 mil tn de fosfato y 140 mil tn de tiosulfato; también Mosaic, con otras 240 mil toneladas de superfosfato simple en puerto San Martín.

Estas empresas son proveedoras del mercado argentino que es altamente demandante de fertilizantes tales como urea para la fina, fósforo y nitrógeno para hacerle aporte a los suelos destinados a generar maíz.

La problemática que hace crecer la incertidumbre de los productores agrícolas, e incluso de los dedicados a la ganadería, tiene que ver con la super escalada que presentaron los granos en la última semana. En pocos días vieron aumentar en pizarras como las de Chicago un 60% el precio del trigo, y un 15% el valor del maíz.

Los principales productores de estos insumos son Profertil, Bunge y Mosaic

Todo esto llevó a que la semana comience con valores destacados, que producen más de un dolor de cabeza en los productores que necesitan granos disponibles en sus establecimientos ganaderos: hoy se debe desembolsar más de 54 mil pesos por la tonelada de soja entregada en los acopios, mientras que la tonelada de maíz, se paga a razón de unos 33.400 pesos en acopio.

Te puede interesar Atención materos: por qué conviene acopiar yerba a partir de ahora

Sabiendo la dificultad que tienen los importadores de hacerse de nuevos lotes de urea, potasio o fósforo que lleguen desde el exterior por los problemas de logística que se puedan generar en este tiempo de guerra, las plantas locales ya dispusieron estirar sus existencias adoptando mecanismos de producción que permitan "estirar las mezclas" de fertilizantes, para que cuenten con nutrientes como nitrógeno, fósforo o zinc para encarar de manera urgente la próxima siembra de trigo, cebada o alfalfa