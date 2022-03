¿Puede el precio del dólar blue caer por debajo de los $200?: la visión de los expertos

El futuro del precio del dólar blue, en un contexto de alta inflación, es uno de los grandes interrogantes y centro de debate entre los expertos.

"Finalmente hay acuerdo con FMII y es ley. Mientras Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación, sabemos que el Gobierno es un gran causante del fenómeno. Aún más al comprometerse a no atrasar el dólar, subir tarifas, entre otros. Negar que eso no genera inflación es insólito", remarcó Mariano Otálora, conductor del programa Qué Hacemos con los Pesos de A24.

"La inflación va a ser el tema del año. Más allá de lo que pasa o no con el FMI, la inflación inestabiliza la política y sobre todo a las gestión de los ministros de economía. Entre el acuerdo con el FMI y la aparición de la guerra, tenemos una mochila mayor. Hay que tratar de estabilizar la inestabilidad, para que no se haga un espiral y empeore", indicó el economista Pablo Goldin.

Pero dentro de todo lo que preocupa respecto de la situación económica, entra muy en juego el shock externo que se está generando, que impacta sobre todo en los precios internacionales y como consecuencia, sobre el superávit comercial, los subsidios y la inflación.

¿Puede el dólar blue valer menos de $200?

El economista considera que $200 por dólar blue es un valor de economía inestable. Pero no es un valor de crisis terminal.

"Es complicado que el dólar blue perfore esos números. Es el valor que nos merecemos para esta situación económica y política, y de ahí para arriba", indicó.

"Por el lado del dólar oficial, no se espera un salto devaluatorio importante. El BCRA va a tener que hacer malabares para que el dólar no se atrase y es muy difícil que siga estos niveles de inflación. Que se siga atrasando, no es bueno. Lo ideal sería es que todo vaya acompañando para estabilizar la inestabilidad. Por unos meses seguramente seguirá retrasada la cotización oficial", resaltó en Qué Hacemos con los Pesos.

¿Qué pasa con la soja, el petróleo y los cereales?

"La soja es ganancia pura para Argentina, porque es todo exportación y localmente no se consume. Por este lado ingresan dólares. Por otra parte, el petróleo y el gas importado, sube mucho de valor. Acá la erogación de dólares va a ser mayor. El trigo y el maíz, no sólo se exporta, sino que también se consume internamente. Y ese es un gran tema recurrente para Argentina. Internamente no se pueden manejar los precios internacionales, hay que ver cómo van a resolver la situación", analizaron en el programa.

En el siguiente gráfico se reflejan los precios de la soja en los distintos períodos y cuáles son los ingresos que llegan.

"Tener la combinación del precio internacional alto, el dólar bastante bien, aún con una retención del 33%, incentiva a vender la cosecha", resaltó Goldin.

La presión tributaria

Se espera que las condiciones del acuerdo con el FMI generen una injerencia directa e indirecta sobre ciertos impuestos. "La suba de la tasa de interés, impacta en los precios. El aumento por cuatro de las valuaciones fiscales de los inmuebles, afecta a Bienes Personales. Además del aumento de las tarifas hasta el 200%. El problema energético también hay que pagarlo. Y la inflación internacional, impacta en forma importante ya que el 70% de los insumos industriales son importados", enumeró Guillermo Pérez, Ceo del Grupo GNP.

"Asimismo, por dos años nos subieron el Impuesto a los Bienes Personales y se está hablando de que el FMI no ve con malos ojos gravar nuevamente lo que se llama el Impuesto a la Riqueza, con una concepción diferente a lo que se aplica acá pero es un gravamen que no le es antipático presentar a este Gobierno".

"El tema es que este tipo de cosas genera un éxodo sobre quienes tienen capacidad de decisión sobre temas productivos y de consumo. Esa gente está pensando como diversificar el capital en la región y tratar de salvarse del problema", concluyó el especialista entrevistado en el programa de A24.