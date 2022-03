¿Hacer todas las reformas legales y económicas en los primeros 100 días?: el referéndum uruguayo y el impacto en Argentina

El presidente neoliberal de Uruguay, Luis Lacalle Pou, lanzó todas las reformas que consideró necesarias para revertir 23 años de influencia socialista ni bien asumió, en una sola norma de 476 artículos. Y en Argentina, dirigentes de Juntos por el Cambio y politólogos debaten si un eventual gobierno de esa alianza en 2023 debe realizar las reformas más urgentes en sus primeros 100 días o más gradualmente.

Las reformas que introdujo la Ley de Consideración Urgente (LUC) van desde la prohibición de los piquetes, la suba de penas a los menores de edad y la regulación del derecho de huelga, hasta la limitación de la influencia sindical en la educación, la reforma del sistema previsional y un sistema ejecutivo para el desalojo en los alquileres.

Una parte de la LUC, que incluyó 135 artículos, fue cuestionada, por lo que Lacalle Pou lanzó un referéndum, y logró que el No a la derogación se impusiera el domingo pasado.

El resultado del referéndum uruguayo y las reformas legales y económicas

El No al recorte de la LUC sólo alcanzó 51%. Esto provocó diversas lecturas sobre el resultado, que para unos es nítido y para otros, no. Aunque el propio presidente uruguayo se manifestó convalidado para seguir las reformas.

Para Laspina, la reforma económica se impuso por los votos en el referéndum de Uruguay

El diputado Luciano Laspina, quien se convertido en un referente económico clave del ex presidente Mauricio Macri, leyó que "el resultado del plesbicito es un gran triunfo, para nada una victoria pírrica, de Lacalle Pou y a favor de las reformas".

Laspina insistió en que "el resultado del referéndum uruguayo fue positivo porque los gobiernos en general pierden, y máxime cuando se tocan intereses sectoriales que pueden restar votos, lo que no pasa en una elección".

"El referéndum ratifica el apoyo a todas las reformas impulsadas por Lacalle Pou, y quedarán revalidadas cuando demuestren que realmente funcionan", reconoció.

El apoyo popular a las reformas económicas que se espera

"La gente votó considerando que las reformas son buenas para la economía, a pesar de los costos de corto plazo que sufre", se entusiasmó Laspina.

Y Hernán Reyes, diputado porteño por la Coalición Cívica, consideró que "el No representó un sí en Uruguay. Un sí a un cambio en la política que reafirma el apoyo al gobierno de Lacalle Pou y obliga al Frente Amplio a repensarse".

"Necesitamos ir hacia adelante, animarnos a las reformas incómodas para poder avanzar. Argentina no está exenta de ese cambio en la mirada de la sociedad", subrayó.

"Cuando el presidente Alberto Fernández nos dice que no va a hacer reformas estructurales, siento que le da la espalda a todos los argentinos que nos merecemos vivir mejor. Tenemos que ver con atención al Uruguay y seguir ese sendero de reforma permanente", remarcó.

Reyes, de la Coalición Cívica, consideró que hay que mirar a Uruguay para hacer "reformas incómodas"

Un referéndum para avalar muchos temas y la cautela

Martín Tetaz, diputado radical y otro fuerte referente económico de Juntos por el Cambio, opinó: "me sorprende el resultado a favor de Lacalle Pou. Esperaba que saliera en contra porque puso en contra a muchos sectores en contra: derechos humanos, sindicatos y muchos con intereses particulares".

"Es un alivio que haya sido a favor de Lacalle Pou, pero no sorprende que haya ganado por poco. Cada uno de los temas plebiscitado por separado podría haber obtenido más del 60%, pero todos juntos es más difícil. Si se multiplican los efectos de todos los que están en contra de algún punto, es difícil. Por eso me parece notable el resultado".

"Imaginate en Argentina. Una reforma laboral o una que limite los piquetes o una de tolerancia cero de algunos delitos a menores, cada una por separado probablemente se ganarían 60% a 40%, pero todas juntas, se complica", agregó.

"El esquema nuestro es más favorable porque las discusiones de las reformas ya las estamos dando, así que en Argentina va a haber más licencia social. Por eso no es mala idea hacer una consulta popular de un tema, como la reforma laboral", sostuvo.

La izquierda que había perdido logra un nuevo liderazgo

El analista político Sergio Berensztein indicó que "el resultado en Uruguay tiene varias lecturas, si bien ratifica el resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Es un buen o mal resultado depende como se mire".

"Lacalle Pou no perdió, pero el referéndum provocó que la coalición de izquierda que hoy está en la oposición vuelva a encontrar un nuevo liderazgo para una agenda refractaria a una política pro mercado", afirmó.

Para Berensztein, la reforma monetaria y fiscal en Argentina es un problema espectacular

Para mirar a Argentina desde ese ángulo, Berensztein explicó que "en el país las cosas que hay que hacer son más compleja y más básicas, la reforma monetaria, fiscal, de precios relativos. El problema es espectacular".

"Y por ahora no se sabe si gana una opción a favor de las reformas y si gana con un mandato de cambios tan nítido, cuántos votos obtendrá la derecha de Milei", enumeró.

El politólogo Marco Novaro añadió que "el resultado de Uruguay es importante para Argentina porque también en el país el No a las reformas es intenso, más allá de la crisis del peronismo y de que en el mismo peronismo la adhesión al statu quo esté en en declive".

"Pero también para la oposición en Argentina es un buen dato, porque Lacalle Pou sigue con su agenda, sigue con su proyecto neoliberal, pero al mismo tiempo debe advertir ese peso de la opinión conservadora a la que tiene que convencer que no sólo hay costo sino también beneficios", explicó.

Y, mirando a Argentina, sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri tuvo y Juntos por el Cambio siguen teniendo ese "problema de pedagogía", para hacer entender los beneficios de la reforma de la economía.

Las reformas profundas podrían sostenerse en Argentina

Berensztein recordó que, "en Argentina, cuando se hicieron reformas, fueron electoralmente exitosas, cuando bajaron la inflación y lograron que vinieran inversiones, el gobierno ganó elecciones como el menemismo en 1991, 1993 y 1995. También pasó en Brasil, con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. La idea de que las reformas son buen negocio todavía es válida".

Al ser consultado si en el gobierno de Mauricio Macri lo que falló fue la comunicación, aseguró que el ex presidente de Juntos por el Cambio "no vino con agenda de reformas clara, sino con la idea de no hacer demasiado. Dejo los cambios para después de las elecciones, no las hizo y el mercado se lo llevó puesto".

Por no hacer reformas, al gobierno de Macri se lo llevó puesto el mercado

"Lacalle Pou llegó al gobierno con un enfoque nítido que busco diferenciarse de la centroizquierda, en cambio Macri hizo un híbrido, con 2 años en los que no hizo ahorro fiscal, sino que gastó más", remarcó.

El politólogo Lucas Romero añadió que "en la Argentina se agotó el neokeynesianismo de gobiernos populares en la región, y abrió la puerta a algunas ideas fuerza de un neoliberalismo. Estamos saliendo de la etapa de "el estado te salva" a una etapa donde se pone bajo tela de juicio el rol del Estado".

"Uruguay puede ser un síntoma de ello, y una referencia simbólica a la cual apelar para reformar ese cambio. Pero todavía todo está en curso y es dificil anticipar hasta dónde llegaremos en ese tránsito", aclaró.

Las reformas neoliberales y los candidatos de Cambiemos

"Macri hoy salió del closet y quiere hacer todo lo que se viene a la cabeza sin el coching que lo limitaba", advirtió Berensztein.

El único radical que tiene una agenda más tradicionalmente socialdemócrata y, en principio, uno no lo ve comprometido con reformista, es Gerardo Morales, para el politólogo.

En cambio, en el caso de los precandidatos del PRO, Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, las únicas diferencias serían de velocidad de los cambios y comunicación. Estarían más en el cómo que en el qué hay que reformar, aunque advirtió que aún no hay programas específicos sobre la mesa para poder comparar.

Y en cuanto a otros radicales, como Facundo Manes o Martín Lousteau, estarían muy comprometidos con la reforma de la económica también.

En esta materia, para Berensztein, "lo que hay que ver es la demanda del electorado, y las encuestan marcan que la gente está dispuesta a tolerar sacrificios".

El analista sugirió que "se necesita un liderazgo fuerte que realice los cambios necesarios rápido. En las encuestas, más del 50% está de acuerdo en que todo esté sobre la mesa en los primeros 100 días".

Sobre la posibilidad de convalidar algunas de las reformas mediante una consulta popular, recordó que después del Brexit, se impuso en el mundo mucha prudencia con estas medidas.

"Si los candidatos plantean los cambios en los programas, mostrando una centroderecha moderada pero reformista, la sociedad definirá el candidato. Y con un buen candidato con cambios bien planificados, la posibilidad de hacer las reformas está", concluyó.