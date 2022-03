Juntos por el Cambio, ya en carrera por la Provincia: planes de la UCR y el PRO para "la madre de todas las batallas"

En Juntos por el Cambio empezó la carrera por posicionarse en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2023 y la UCR intenta mostrar músculo territorial y de organización para suplir la falta de un candidato frente a las varias figuras del PRO que ya se anotan y empiezan a caminar el distrito de mayor peso electoral del país.

En paralelo a la presentación del Foro Nacional de Intendentes Radicales en Parque Norte, la UCR bonaerense lanzó la "Fundación Poder", un think tank que apunta a diseñar proyectos "para nutrir de propuestas al próximo candidato a gobernador del radicalismo".

Así lo indicaron a iProfesional fuentes del radicalismo bonaerense que, sin embargo, reconocieron que no solo no tienen definido todavía a ese candidato, sino que ni siquiera nombres que asomen. "No hay apuro. La candidatura de Facundo Manes a diputado se definió 15 días antes de las PASO", señaló un operador del partido.

En este sentido, explican que el objetivo de la Fundación Poder, cuyo lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, la diputada provincial Alejandra Lorden y la senadora nacional Carolina Losada, es diseñar un "programa de gobierno" para la provincia más grande del país.

La UCR bonaerense quiere movilizar a su estructura para sacar un candidato competitivo contra el PRO

La idea es que esto prepare el terreno y que de ese proceso político surja un potencial candidato, según explicaron en el entorno de Abad a iProfesional. La voluntad de la UCR bonaerense es competir en las primarias con el PRO, que ya tiene a figuras como Diego Santilli, Cristian Ritondo y la propia presidenta del partido, Patricia Bullrich, recorriendo la Provincia.

El PRO ya recorre la Provincia

Tras su recorrida por todo el país para la campaña de las elecciones legislativas de 2021 en la que Juntos por el Cambio se impuso sobre el Frente de Todos, Bullrich volvió a salir a la ruta pero puso especial atención en el territorio bonaerense, que concentra casi al 40% del padrón nacional.

Durante las últimas semanas la presidenta del PRO estuvo en Tigre, Lobos, Ituzaingó, Cañuelas y Pilar, donde participó del lanzamiento de la agrupación La Provincial, que reúne a referentes municipales alineados con ella y apunta a darle territorialidad.

El despliegue de Bullrich generó especulaciones sobre una eventual candidatura a gobernadora -alentadas en parte por el ex presidente Mauricio Macri- pero ella lo descartó por el momento. En Pilar, aseguró que la Provincia "tiene que ser gobernada por alguien que la sienta como propia, para construir identidad bonaerense".

El PRO ya salió a la cancha con sus figuras y muestra varios dirigentes con aspiraciones de gobernar la Provincia.

De esta manera no solo exhortó a que empiecen a postularse dirigentes bonaerenses sino que aludió sutilmente a la construcción que intenta llevar a cabo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ya tiene a Santilli, su ex vice en la Ciudad y actual diputado por la Provincia, recorriendo el territorio.

El desembarco de un dirigente porteño en el ámbito bonaerense genera resquemores entre los intendentes del PRO desde el año pasado, cuando Larreta logró imponer a Santilli como candidato. Por ello, de a poco empezaron a anotarse también para la carrera intendentes como Néstor Grindetti de Lanús, máximo referente de la populosa Tercera Sección Electoral de la Provincia.

Unir fuerzas para candidatear después: el plan de la UCR

La lista de aspirantes del PRO continúa con el diputado Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad bonaerense de María Eugenia Vidal, que días atrás fue directamente al hueso: "Quiero y tengo la intención de gobernar la provincia de Buenos Aires".

La ausencia de un competidor por parte del radicalismo contra la maquinaria del PRO le da una desventaja inicial al partido centenario. El primer objetivo de la fuerza que lidera Abad es reducirla a través de acciones que unifiquen a toda la UCR bonaerense, aunque todavía no tengan un candidato.

Los radicales quieren reunificar a toda la tropa para que luego surja un candidato.

En este sentido, la Fundación Poder tendrá un consejo consultivo en el que estarán representados todos los sectores del radicalismo, incluido Evolución, el espacio que lidera el senador Martín Lousteau y que el año pasado apoyo al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en la interna contra Abad.

La intención es fortalecer la unidad del partido frente a un rival que tiene muchos candidatos y, por lo tanto, también pujas internas. En la UCR bonaerense afirman que no les preocupa no haber tirado a la cancha ningún nombre porque de todas formas el partido "está fortalecido".

"La fundación se llama Poder porque precisamente refleja el momento que está atravesando el radicalismo. El triunfo de Maxi en la interna consolidó a Facundo Manes para las PASO con Santilli y ahora todos vuelven a hablar de la UCR. Ganamos volumen político", evalúo una fuente del partido ante iProfesional.