Se viene suba de sueldo para empleadas domésticas: aumento del 45% y revisión en septiembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó para este jueves, a las 11, a una reunión plenaria donde se terminará de definir la paritaria 2021. El aumento será de aproximadamente 45% y habrá revisión en septiembre. El sueldo básico del comúnmente llamado "personal doméstico" llegaría a unos $55.000 promedio a fin de año.

La reunión ya estaba pactada en el último acuerdo como cláusula de revisión. El año pasado, el sector logró una mejora apenas arriba del 50% con lo que quedan pendientes un par de puntos, según el discurso del Gobierno de que los salarios le ganen a la inflación.

En la agenda no figura la negociación de 2022, pero las partes coinciden en la posibilidad de cerrar un aumento, que rondaría el 45% con revisión en septiembre/octubre, según explicaron las fuentes consultadas.

Voceros gremiales aclararon que el encuentro del jueves, encabezado por el ministerio de Trabajo y la participación de la cartera de Desarrollo Social, organizaciones representantes de los empleadores y de los empleados domésticos, discutirán los alcances del aumento de la paritaria del 2021 y la inflación del primer trimestre del año que "golpea fuertemente en el poder adquisitivo de un sector con salarios bajos", según apuntaron desde los sindicatos.

La paritaria de las trabajadoras de Casas Particulares está ligada al aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que recientemente fue pactado con una suba del 45% en cuotas, llegando a $ 47.850 en diciembre con revisión en agosto para evaluar el impacto inflacionario.

El año pasado, el sector logró una mejora apenas arriba del 50% con lo que quedan pendientes un par de puntos

De seguir con esta línea, a fin de año, el básico del comúnmente llamado "personal doméstico" llegaría a unos $55.000 promedio.

Para el ministerio de Trabajo, el encuentro de este jueves sería una oportunidad de ir cerrando paritarias según la hora de ruta de comienzos del año. Es decir, aumentos que ronden entre el 40 al 45% para todo el 2022 con cláusula de revisión en septiembre y salir de la pretensión de gremios "fuertes" que van por negociaciones trimestrales, como ya tienen Mecánicos (SMATA) y aspiran Comercio (SEC) y Construcción (UOCRA).

Empleada doméstica: polémica por la precarización

Desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPAC) advirtieron que "primero debemos resolver la paritaria del 2021 y el atraso que sufrimos en enero, febrero y marzo" y agregaron: "Hay que entender que somos uno de los sectores que más sufrimos por la cuarentena; primero porque se cortó el trabajo, en la mayoría de los casos no se continuó con el pago de los salarios a pesar de una clara relación de dependencia; segundo, porque somos una actividad altamente precarizada que necesita no solo políticas del Estado, sino un reconocimiento de los empleadores".

Los gremios estiman que entre la recuperación salarial del 2021 más la inflación del primer trimestre del año, el porcentaje a discutir debe ser entre un 12 y un 15%. Para la cartera laboral, no sería lo ideal. Una de las formas de dejar a las partes conformes sería abrir la paritaria 2022 y establecer las mejoras para todo 2022.

La convocatoria a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares será "mediante plataforma virtual conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social", a partir de las 11 hs, presidido por el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni.

En cuanto a los aumentos pendientes, en abril se pagará el último tramo con aumento del 12% correspondiente al sueldo devengado de marzo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 4 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Además, se estableció un adicional por zona desfavorable, equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías, respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

A fin de año, el básico del comúnmente llamado "personal doméstico" llegaría a unos $55.000 promedio

Blanqueo de personal doméstico y controles

Pasada la cuarentena y con la intención de avanzar en la recuperación de puestos de trabajo, el Gobierno implementó el "Programa Registradas", con la intención de promover el acceso y la permanencia del empleo dentro del sector de las trabajadoras de casas particulares. Se estima que, desde que se lanzó el plan, ya se blanquearon cerca de 50.000 empleadas. La asistencia consiste en cubrir entre el 30% y 50% del salario durante seis meses y la novedad del último tiempo es que se confirmó que las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el próximo 30 de junio.

Te puede interesar Gasoducto de Vaca Muerta: una licitación que genera ruido y dudas por la millonaria financiación comprometida

Sin embargo, desde las organizaciones gremiales sostienen que "fue un plan inicial muy bueno pero hoy insuficiente". Asimismo, advierten que "el control que puede hacer el Estado es mínimo, porque no se pueden hacer operativos en edificios o un domicilio particular". El Gobierno de Alex Kicillof a través del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que conduce Mara Ruíz Malec, viene realizando periódicas inspecciones en barrios privados y countries donde, en promedio, se detecta más de un 50% de empleadas no registradas.