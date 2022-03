Proyecto contra el secreto fiscal: ¿Cristina Kirchner arma un gobierno paralelo en el Senado?

Los analistas políticos opinan que el "proyecto de ley de fondos para pagar al FMI y de secretos fiscales" del kirchnerismo es un intento de Cristina Kirchner de unificar al oficialismo en el Senado como polo de un gobierno paralelo, que va más allá del gobierno bicéfalo que se conocía hasta ahora.

Hoy se presentó en el Senado una "versión preliminar" sujeta a cambios, firmada por Oscar Parrilli, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana di Tullio y Claudio Doñate. La estrategia es ver a quiénes puede nuclear en el peronismo, y tiene su clave en la creación del "colaborador" que se puede quedar con un porcentaje del dinero en el exterior que se recupere.

Ese colaborador puede ser un banco o un agente de bolsa, por ejemplo, y en ningún caso podrá oponerse a su labor de delación el secreto bancario, bursátil o fiscal. Y, por otra parte, toda esa información llegaría a una comisión bicameral del Congreso. Un auténtico ventilador.

Proyecto contra el secreto fiscal: ¿Qué busca el kirchnerismo?

El politólogo Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, indicó que "hay proyectos que tienen sentido legislativo, incorporar una norma nueva o modificar una vieja, y otros, que tienen una finalidad política, que es lo que ocurre con este blanqueo para pagar el FMI. Tiene una finalidad argumentativa".

"Es una jugada destinada a congraciarse con Cristina y el resto del oficialismo que seguramente también la va a acompañar", opinó el diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz.

CFK busca unificar el oficialismo en el Senado como un gobierno paralelo

"En vez de tener un plan serio, responsable y previsible, están empecinados en alimentar el relato, no hacerse cargo de la realidad, quieren sólo congraciarse con el núcleo duro K", sostuvo Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.

"El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos", afirmó el diputado radical Mario Negri.

"El kirchnerismo busca armar una teoría sobre el origen de la deuda contemporánea, quiere demostrar que la deuda se tomó para pagar la fuga de esos capitales en negro, y que eso ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri. O sea que la deuda es de Macri. Hoy es muy importante determinar de quién es la culpa", advirtió Julio Burdman, del Observatorio Electoral.

¿Qué papel juega Cristina Kirchner en bambalina?

Detrás del escenario kirchnerista, "Cristina está pujando para que el Senado se convierta en el centro del oficialismo, y posicionarse ella como garante de que ese oficialismo se dinamiza, tiene más temas y una unidad", opinó Novaro.

"La cuestión es instalar los temas, la Corte, los ricos, no le importa que se aprueben los proyectos, con que voten los oficialistas juntos y los opositores queden claramente en la otra vereda", aseguró.

Se instala que los ricos que fugan dólares son peores delincuentes que los corruptos

"Para el CFK es importante instalar que los ricos son peores de los corruptos, porque ellos se llevaron la plata con pala, fueron miles de millones, mientras que las denuncias que hoy están en la Justicia son por unos pocos miles", explicó.

"Busca temas que unifican al oficialismo y plantean la oposición que les conviene al kirchnerismo. Los ricos tienen quienes los defiendan: los opositores, y la Corte es la cara jurídica de la oposición", remarcó, y aseveró que esto "va a unificar a los oficialistas, independientemente de que a muchos legisladores peronistas lo del secreto les parece una sobreactuación".

Tras proyecto contra secreto fiscal: Cristina Kirchner, con agenda propia

"Este proyecto y el del Consejo de la Magistratura también son síntomas de que es muy difícil que veamos que se produzca un divorcio. Ni Cristina ni Alberto Fernández tienen incentivos para impulsar un divorcio, nadie quiere quedar frente a sus hijos como el culpable. Pero si van a escalar las peleas", ejemplificó Romero.

"Hoy ya hay en el país dos gobiernos distintos con programas distintos, y cada uno apuesta a herramientas para ir detrás de ese programa. No se trata más de un gobierno bicéfalo sino de gobiernos distintos con herramientas distintas", insistió.

"En ese sentido, el acuerdo con el FMI no se decidió, sino que se va a decidir en la implementación. Cristina va a buscar que no haya ajuste y ver cómo muestra alternativas a la gestión de Alberto", alertó.

Este proyecto de blanqueo y delación muestra la "relación conflictiva con el Fondo, que es primer destinatario. El 10 de diciembre de 2021, Cristina con Lula le pidió al Presidente que fuera a buscar los dólares para pagar al FMI. Ahora está mostrando cuáles eran las alternativas de cara a todo el peronismo", subrayó.

La cuestión del FMI no está resuelta y CFK planteará que tiene otras herramientas

Las críticas al proyecto de blanqueo y contra el secreto

"La única novedad de este proyecto del oficialismo es que invita a la delación", criticó Negri.

"¿Van a empezar con Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime? Hoy la AFIP tiene herramientas para combatir la evasión, ya sea afuera o dentro del país, hasta que no reformemos la locura que es el actual sistema tributario argentino vamos a seguir teniendo evasión", dijo Ferraro.

Y Tetaz describió que "esencialmente es un blanqueo forzoso. Insólito, porque si la AFIP detecta la evasión, cobra 35% y aplica la ley penal tributaria. Pero, por el blanqueo, si te detecto, te cobro 20%".

El abogado tributarista Marcos Gutman contó que los tres secretos que se levantan tienen alcance distinto.

El secreto fiscal sólo se levanta hoy por pedido del fiscal en causas penales o el juez en una causa por alimentos, y tiene que ser comunicado antes al afectado.

El secreto bancario es mucho más débil y también se levanta en juicios civiles o comerciales.

"El secreto bancario o fiscal no tienen rango constitucional, no tiene nada que ver con el derecho de propiedad, sino que se resguarda en defensa de la seguridad de la persona, para que no la secuestren o extorsionen en función de su patrimonio", aclaró.

De todos modos, Gutman concidió en que "hay que ver qué busca el proyecto, si es para poner en la mesa la evasión y el lavado de dinero, o si es político, en este caso no opino, pero técnicamente no es viable. La evasión no es mensurable, sólo lo es lo que se encuentra no declarado.