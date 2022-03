Por qué el acuerdo con el FMI fue un disparador del proyecto de impuesto a bienes no declarados

El anuncio realizado el lunes por el kirchnerismo de enviar al Congreso un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 20 % a los capitales de argentinos radicados en el exterior fue inesperado, en particular porque una de las promesas del oficialismo a la oposición en particular con Juntos por el Cambio en la negociación de la votación en el Congreso por la refinanciación de la deuda con el FMI había sido que no se crearían nuevos impuestos.

Para los dirigentes que responden a Cristina Kirchner y para los leales a Alberto Fernández no se trata de una idea nueva. Fue la vicepresidenta quien el 10 de diciembre del año pasado hizo pública su intención de impulsar un nuevo impuesto, durante un acto en Plaza de Mayo por el Día de los Derechos Humanos del que participaron los ex presidentes Luis "Lula" Da Silva y Jose "Pepe" Mujica.

El gobierno estaba en plena negociación con el FMI y, en un mensaje ese día, la vicepresidenta intentó condicionar las conversaciones con el organismo y, además, propuso la idea que ayer dio a conocer a través de un hilo en su cuenta de twitter.

"A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar los paraísos fiscales a dónde se han ido miles y millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la fugaron, de los se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el FMI", dijo en aquel entonces la vicepresidenta.

Fue también por iniciativa de CFK el pedido al ministro Martín Guzmán para que solicite a las autoridades del FMI que criticaran el préstamo otorgado por la administración de Donald Trump al gobierno de Mauricio Macri y también para que las autoridades del organismo hicieran una autocrítica de por esa acción. No hubo crítica a Macri ni tampoco autocrítica del FMI. El ministro también fue obligado a pedir una refinanciación de la deuda a 20 años y que no se cobren los sobrecargos a la Argentina por haber pedido un préstamo que excede en un 300 por ciento la cuota del préstamo. Finalmente el préstamo fue a 10 años, se empezará a pagar en el 2026 y Argentina deberá pagar los sobrecargos. La rendición que pedía CFK no llegó ni llegará.

El oficialismo cree que la deuda puede ser pagada con lo recaudado por el impuesto a bienes sin declarar

Por qué el acuerdo con el FMI "nace viejo"

Un reciente informe de la consultora Consultatio Plus explica que "el acuerdo aprobado por el directorio con el FMI nace viejo", por un doble efecto:

el cambio en las condiciones internacionales producto de la guerra, y;

el laberinto político en el que quedó el Gobierno para lograr su aprobación. Con estas limitaciones, la principal virtud esperada del acuerdo (estabilizar expectativas) prácticamente desaparece".

El informe además destaca que el nuevo escenario "Ni-Ni" (Ni acuerdo ni Ruptura) es más opaco que el anterior y se vuelve mucho más dependiente de la evolución de los fundamentales macro.

Los bonos soberanos no parecen tener mucho más para perder en este escenario.Pero en los tipos de cambio financieros, la situación es diferente y mantenemos nuestra visión alcista (en especial con el CCL dado el bajo nivel de canje). En las curvas de pesos, vemos la curva CER firme, aunque favorecemos una exposición con una duración que no se extienda más allá del TX23. Creemos que los dollar linked seguirán un paso por detrás de los CER, aunque la distancia entre los dos asset class será considerablemente menor a la de 2021".

Un informe de la consultora Consultatio Plus explica que "el acuerdo aprobado por el directorio con el FMI nace viejo"

El nuevo acuerdo con el FMI, el verdadero problema de Cristina Kirchner

Al parecer el nuevo acuerdo firmado con el FMI es el verdadero problema de CFK.

Desde La Cámpora sostienen que obligará a la Argentina a reducir el déficit fiscal primario, a aumentar las tarifas de luz y gas, a reducir los subsidios, a disminuir la emisión monetaria para financiar ese déficit y a reducir la inflación que, de acuerdo a lo manifestado por Alberto Fernández, es su principal problema más allá de las disparatadas explicaciones sobre su origen y de sus malos resultados que lleva hasta ahora con la llamada "Guerra contra la inflación" que lanzó hace dos semanas.

Con una alta inflación no se ganan elecciones y con más presión impositiva con nuevos impuestos es probable que tampoco.

El nuevo acuerdo con el FMI ha sido una especie de disparador del proyecto de nuevo impuesto o nuevo blanqueo impositivo porque desde La Cámpora lo piensan como otra una forma de recaudar dólares para pagarle al FMI.

Desde La Cámpora sostienen que el acuerdo obligará, entre otras cosas a aumentar las tarifas de luz y gas

Cuánto dinero sin declarar tienen los argentinos en el exterior, según el kirchnerismo

Los números de los economistas que responden a CFK, entre los cuales está el ex vicepresidente Amado Boudou, muestran que los argentinos tienen fondos sin declarar en el exterior por unos u$s 417.000 millones. Con un impuesto del 20 % calculan que se recaudaría unos u$s80.000 millones por año que alcanzan para pagar toda la deuda con el FMI que hoy llega a unos u$s 45.000 millones.

Ese número está muy por encima de los últimos números de la llamada fuga de capitales que informó el mes pasado el INDEC en su informe sobre Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional. El último informe del INDEC puntualizó que la formación de activos externos del sector privado no financiero, o,lo,que comúnmente se llama "fuga de capitales", alcanzó al cierre del año pasado unos u$s 360.082 millones, de los cuales, unos u$s 235.564 millones correspondió a billetes y depósitos fuera del sistema financiero local.

El informe detalla que los activos argentinos de residentes argentinos crecieron así unos uss 7.010 millones o 2% en el cuarto trimestre del año pasado respecto del primero.

Asimismo, terminaron el 2021 con un incremento de u$s 17.768 millones o un 5,5 por ciento.

Según economistas kirchnerstas, los argentinos tienen fondos sin declarar en el exterior por unos u$s 417.000 millones

Activos en el exterior: qué pasó en los dos años de presidencia de Alberto Fernández

En dos años de presidencia de Alberto Fernández, que coincidió con un estricto cepo cambiario o control de cambios, la formación de activos externos del sector privado no financiero trepó en unos u$s 24.705 millones o un 7,4 por ciento. En los dos años de vigencia del cepo cambiario de este gobierno la fuga de depósitos según esta contabilidad alcanzó los u$s 14.607 millones o un 6,6 por ciento.

El informe destaca que entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se redujeron en unos 2.200 millones, desde los 18.005 millones a los 15.756 millones de dólares. De acuerdo a estas cifras se puede estimar que los privados compraron en bancos unos 12.000 millones de dólares en dos años, pero el sistema no consiguió retenerlos.

Como dato hay que destacar que entre enero de 2020 y diciembre de 2021, con un cupo de uss 200, las "personas humanas" compraron un neto de uss 8.794 millones según el Balance Cambiario del Banco Central, sin contar la demanda de "Inversores institucionales y otros". No obstante, los billetes salieron "por ventanilla" y los depósitos privados decrecieron. Entre otros puntos, en reciente informe del INDEC destaca que la deuda externa bruta, que engloba tanto pasivos del sector público como privado- alcanzó al cuarto trimestre de 2021 los u$s 266.740 millones, un 0,1% por debajo de los u$s 268.969 millones registrados en el cierre del tercer trimestre del año pasado. La formación de activos externos del sector privado no financiero subió u$s 360.082 millones, de los cuales u$s 235.564 millones correspondió a billetes y monedas.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández la formación de activos externos del sector privado no financiero trepó o un 7,4%

Los números no coinciden con los del FMI

La cifra dada a conocer por el Gobierno no coincide con los números del FMI. De acuerdo a estimaciones citadas en el Staff Report dado a conocer por el equipo del FMI el viernes pasado tras la aprobación del acuerdo en el directorio del organismo, habría unos u$s 370.000 millones en activos de ciudadanos argentinos en el extranjero. Además, en ese informe dedicó algunos párrafos a la cuestión tributaria.

El pedido de colaboración de Cristina Kirchner a Estados Unidos suena voluntarista ya que el Internal Revenue Service (IRS) se ha negado a firmar un acuerdo de cooperación automática que involucre a inversores en ese país, aún en la etapa de buena relación política entre los gobiernos de Donald Trump y Mauricio Macri.

Con respecto al proyecto presentado por el Frente de Todos se propone que haya penas de prisión para quienes no cumplan con el pago del nuevo impuesto. "Quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente". Además agrega que "este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero".

El proyecto dispone también que: "quedarán alcanzados quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina" e incluye a la figura del "colaborador", que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. También explicita que "podrán colaborar tanto las personas físicas como los bancos, que serán liberados de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada", explicaron los senadores del oficialismo".

Lo extraño es que para crear la figura del "colaborador" se presentará otro proyecto de ley destinado a modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal.

El proyecto del Frente de Todos se propone que haya penas de prisión para quienes no cumplan con el pago del nuevo impuesto

Qué piensan los expertos del proyecto

El proyecto es llamado por los principales tributaristas como una especie de nuevo blanqueo colaboracionista. En tanto que el senador por la UCR Martin Lousteau lo ha llamado graciosamente el proyecto Daniel Muñoz. El senador aseguró que el proyecto beneficiará a personas como el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz que tenía "dinero mal habido" y no lo podía usar. Recordó que la AFIP y la UIF tienen herramientas para rastrear fondos no declarados en el exterior y no necesitan colaboradores para hacerlo.

En ese aspecto, el FMI considera que las tasas del sistema tributario ya son altas. "Dadas las tasas impositivas legales ya altas, los esfuerzos de movilización de ingresos se centrarán en mejorar la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento del sistema tributario", mencionó el organismo. "Será necesario evitar las amnistías fiscales y la intensificación de formas distorsionantes de tributación, como el impuesto a las transacciones financieras, ya que socavan el cumplimiento y la eficiencia general del sistema", explicó el staff técnico.

El proyecto de ley presentado por los senadores del oficialismo ya provocó críticas de la oposición y un pedido de colaboración de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Embajada de los Estados Unidos. Además, el Gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a no llevar adelante este tipo de iniciativas en el flamante acuerdo que convalidó el viernes pasado el directorio del organismo en Washington.

El proyecto es llamado por los principales tributaristas como una especie de nuevo blanqueo colaboracionista

La mayoría de los expertos tributarios consultados por iProfesional opinan que se trata de una iniciativa que es "inoportuna y probablemente , generará una especie de caza de brujas, inseguridad jurídica y poca recaudación. Hay que destacar que todavía la AFIP no ha podido avanzar demasiado en las determinaciones de oficio respecto de otra polémica iniciativa, el nuevo impuesto a la riqueza o aporte solidario, porque no resulta sencillo el cruce de información, pese a los mecanismos de "intercambio automático" con otros países y no con los EEUU.

Por último y como antecedente hay que destacar que el blanqueo de capitales no declarados, lanzado en 2016 en el gobierno de Mauricio Macri alcanzó un total de 116.800 millones de dólares según datos de la AFIP. La recaudación alcanzó los 148.600 millones de pesos. En el proceso de blanquear activos participaron más de 250.000 contribuyentes, que tuvieron que pagar multas. La mayoría de las inversiones no declaradas estaban en Estados Unidos, Suiza y las Islas Vírgenes. Mientras que las cuentas bancarias se concentraban en Estados Unidos, Suiza y Uruguay y los inmuebles en Uruguay, Estados Unidos y Brasil.

Te puede interesar Suba de sueldo récord: este gremio abrochó paritaria con mejora de casi 60% y evalúa pedir revisiones trimestrales

La nueva iniciativa, de alguna forma, parece una especie de nuevo blanqueo más duro que el anterior no solo por la alícuota del 20 por ciento sino porque exige la declaración de esos activos a cambio del pago de una multa. Esa vía elegida responde a las dificultades que tendría el Gobierno para formalizar esos fondos. El proyecto contempla el pago del impuesto en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los Agentes de recaudación a los Bancos Extranjeros.