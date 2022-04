Tarjeta Alimentar: quiénes cobrarán con el aumento 18.000 pesos en mayo

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar cobrarán con un aumento del 50% a partir de mayo, según anunciaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar

De esta manera, los montos se actualizarán según la cantidad de hijos o hijas y la prestación que perciba el beneficiario.

Las madres con tres hijos cobrarán hasta 18.000 pesos de la Tarjeta Alimentar a partir de mayo

"Queremos anunciar que la Tarjeta Alimentar a partir de abril va a tener un 50% de aumento. Las mamás que tienen un hijo que cobran 6000 pesos van a cobrar 9000 pesos, las que tienen dos hijos que hoy cobran 9000 pesos van a cobrar 13.500 pesos, y con tres hijos o más, que cobran 12.000 pesos van a cobrar 18.000 pesos", detalló Zabaleta en el anuncio.

¿Cuándo comenzarán a pagarse esos montos? El cobro de la Tarjeta Alimentar para AUH ANSES está acoplado al calendario de pago mensual. De esta forma los saldos con aumento del 50% comenzarán a acreditarse desde el 9 de mayo, según la terminación del DNI.

Tarjeta Alimentar Anses: requisitos para recibirla

La Tarjeta Alimentar se trata de una prestación que surgió como parte del plan "Argentina contra el Hambre", y que se abona junto a las prestaciones establecidas para, de esta manera, aumentar el monto que perciben las familias y que puedan destinarlo a una mejor alimentación.

Quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar de ANSES

En ese marco, las personas que podrán solicitar la Tarjeta Alimentar deberán estar incluidas en alguno de estos grupos:

Titulares de la AUH con hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que reciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) para Protección Social.

Personas con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.

Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Tarjeta Alimentar: ¿tengo que hacer un trámite para obtenerla?

La respuesta es no. Es importante tener en cuenta que para recibir la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, dado que desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a ANSES no han dispuesto una instancia de inscripción para poder acceder a dicho beneficio, por lo que la implementación es automática.

ANSES ha habilitado una línea para los reclamos de los titulares de la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios podrán llamar al 0800-222-3294 del Ministerio de Desarrollo Social y de esta manera podrán consultar sus dudas, desde pagos realizados a consultar su saldo.

Hay muchas maneras de saber el saldo de tu Tarjeta Alimentar

¿Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar por teléfono?

Los beneficiarios pueden saber el saldo de la Tarjeta Alimentar llamando a la entidad bancaria que figura en la tarjeta:

Banelco: 011-4320500 (opción 2).

Red Link: 0800-222-7373

Mastercard: 0800-555-0507

VISA: 0810-666-3400

También se puede saber el saldo de manera gratuita enviando un mensaje de texto al número que figura en la Tarjeta Alimentar. Además, el adherente puede ingresar la tarjeta en los cajeros Link o Banelco y seleccionar la opción "consultar saldo".

Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar

¿Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar por Internet?

Para saber el saldo por internet el usuario tiene que ingresar al sitio oficial del banco emisor de la tarjeta e ingresar los datos de esta.