Martín Guzmán: una preocupación y la única condición para seguir en economía

Martín Guzmán nunca dudó de su continuidad al frente del Palacio de Hacienda. Eso sí, le planteó al Presidente una sola inquietud que supone clave para mantenerse en su cargo y, también, para poder cumplir con el acuerdo que él mismo firmó con el FMI.

La condición es que pueda manejar el área de Energía. Se trata de un área clave del Ministerio, que Guzmán no termina de administrar. Los funcionarios clave, los que toman las decisiones para el sector, son todos kirchneristas.

El ministro sigue conviviendo con el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, con quien hace un año mantuvo un duro contrapunto.

Subsidios y las tarifas

Los entes reguladores del sector energético -el ENRE y el Enargas- también son dirigidos por funcionarios cercanos al kirchnerismo, que rechazan el programa de ajuste tarifario que Guzmán firmó con el Fondo Monetario.

El tema de los subsidios y las tarifas son clave en el acuerdo con el organismo. Ahí se estableció que para la mayoría de los hogares, los aumentos en luz y gas deberían equivaler al 80% de la suba de los salarios ocurrida el año pasado. En torno al 42% para todo el año. Claramente por debajo de la inflación prevista para todo 2022.

No es todo. El mes pasado hubo un duro contrapunto entre Darío Martínez, secretario de Energía, con Guzmán por los fondos que el ministro remite para hacer frente a las compras de combustibles.

La convivencia entre los funcionarios luce imposible; y ahora Guzmán parece avanzar para concentrar el poder. ¿Podrá?

El "otro" dato de la inflación

Guzmán ya adelantó que la inflación de marzo sobrepasó el 6%, lo que convertirá a ese mes en el peor desde abril de 2002, después de la explosión de la convertibilidad.

El dato que observa el ministro, y que estará bajo la lupa del ala política del Gobierno, refiere a la escalada de precios de los alimentos en el conurbano bonaerense.

El mes anterior, ante un IPC del 4,7%, la inflación de alimentos en el GBA escaló al 8,6%. Casi cuatro puntos más. Una realidad difícil de sobrellevar para el kirchnerismo, que tiene a su base electoral en esa jurisdicción.

Axel Kicillof fue tajante al respecto: "En el conurbano y el interior no da más la situación social", advirtió el gobernador. "No puede haber más ajuste. Esto, los muchachos del Fondo Monetario Internacional no sé si el español lo dominan, pero el la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y venimos de una pandemia, recuperándonos de una situación muy grave", apuntó.

Este escenario de escalada de las materias primas a nivel internacional, que beneficia a la Argentina por el valor de sus exportaciones, termina perjudicando por el impacto del precio de los alimentos en el mercado interno.

No es un fenómeno distinto al que sufren otros países, que también conviven con una inflación irregularmente elevada. En la Argentina, todo empeora por la propia dinámica inflacionaria, que se mantiene en los dos dígitos desde el lejano año 2006.