El Gobierno avanza con impuesto a materias primas: qué adelantó Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló en las últimas horas de la "renta inesperada". El Gobierno trabaja en un proyecto para los sectores agrícolas, minero e hidrocarburífico.

En efecto,el Gobierno trabaja en un proyecto para gravar la "renta inesperada" de sectores como el agrícola, minero y de producción de hidrocarburos, en medio de una aceleración de los precios producto de la guerra de Rusia a Ucrania.

Nuevo impuesto: qué adelantó Martín Guzmán

Precisamente, el Indec dará a conocer este miércoles el dato de inflación de marzo que, según confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, se ubicará por encima del 6 por ciento.

Analistas consideran que, con el pico de inflación en marzo y arriba de 5% en abril, los precios minoristas llegarán a un alza de 60% en 2022, lo que sería la mayor cifra desde 1991.

Ante esta realidad, el Gobierno avanzará con un nuevo impuesto que luego planea redistribuir entre los trabajadores de la economía informal.

Nuevo impuesto: las claves

La idea de este proyecto fue esbozada días atrás por Guzmán, que habló de "ganancias inesperadas, que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo, sino de un shock que no tienen que ver con la acción humana y que, si no se hace nada, es regresivo".

"Estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación", había dicho el ministro en una entrevista televisiva.

AFIP SIRADIG: vence el plazo

Este miércoles 13 de abril vence el plazo para presentar el formulario web en el que se vuelcan las deducciones para pagar menos Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, y la obligación vence el próximo 13 de abril.

Puntualmente, el organismo de recaudación anunció que extiende hasta el 13 de abril el plazo para que los contribuyentes ingresen sus deducciones del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2021. De esta forma, el organismo da más tiempo para facilitar las tareas de cumplimiento, ya que el vencimiento original operaba el 31 de marzo.

Los conceptos ingresados como pagos a cuenta deberán ser informados a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG) mediante la presentación del Formulario web F572. Para utilizar este servicio online, los contribuyentes deben utilizar una clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior.

AFIP SIRADIG Ganancias: claves del sistema

El servicio web "SIRADIG Trabajador" permite ingresar a los empleados en relación de dependencia las deducciones y cargas de familia, dijo la contadora Romina Batista, aunque recordó que existen gastos y deducciones que se pueden ir cargando mensualmente.

Las cargas mensuales deben ser tenidas en cuenta por los empleadores en las liquidaciones de haberes de cada mes.

Los empleadores deberán comunicar a sus empleados el día del mes hasta el cual las novedades informadas por dichos beneficiarios a través del SIRADIG serán tenidas en cuenta en las liquidaciones de haberes del mismo mes, aclaró.

Tanto para el caso que hayan quedado valores de las deducciones mensuales no informadas o informadas en forma errónea, el empleado podrá usar la liquidación anual para practicar las correcciones que considere necesarias, e informar aquellos conceptos que deben ser incluidos solo en la declaración anual, informó la contadora Sonia Becherman.