Anses | Cuánto es la jubilación mínima en Argentina 2022

Los jubilados recibieron una suba del 12,28 por ciento en marzo, por lo que el valor de la jubilación mínima ascendió a 32.630,40 pesos mensuales en el inicio del 2022.

No se descarta que la jubilación mínima reciba más subas en el año, ya que la inflación -de acuerdo a datos oficiales- ascendió al 16,1 por ciento en los primeros tres meses del año en promedio a nivel nacional.

Esto implica que, pese a los varios beneficios planificados para este grupo desde el gobierno nacional, los jubilados con la mínima no pudieron ganarle a la inflación en el primer trimestre del año.

En el siguiente artículo te contamos cuál es la situación actual de la jubilación mínima en la Argentina y qué beneficios tienen quienes pertenecen a este grupo.

Jubilación mínima: cuánto es y qué aumentos hubo en marzo 2022

En marzo se concretó el incremento anunciado por el propio presidente Alberto Fernández para jubilados y pensionados, que fue del 12,28 por ciento, instrumentado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Como el alza no solo fue para jubilados y pensionados con la jubilación mínima, sino que además abarcó a los beneficiarios de las distintas prestaciones sociales, la suba terminó beneficiando a alrededor de 16 millones de personas que residen en la Argentina.

De acuerdo a la normativa oficial, la suba se determinó por una fórmula de movilidad que combina la variación de los salarios según la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables que elabora Seguridad Social (RIPTE) y el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tomándose de ambos el mayor, y la recaudación previsional.

Con la suba previsional del 12,28% anunciada por Anses, la jubilación mínima pasó a ser de 32.630,40 pesos mensuales, anunció el Gobierno. En tanto, la jubilación máxima pasó a ser de 219.103 pesos mensuales.

Cuándo habrá un nuevo aumento para la jubilación mínima

Cuando se decidió la suba del 12,28% para las jubilaciones y pensiones, se anunció también que esa cifra se mantendría en el primer trimestre de 2022 y que se planificaba un nuevo aumento para junio.

En ese caso, el alza sería nuevamente para quienes cobran la jubilación mínima o la pensión mínima, como para quienes perciben los ingresos más altos de esas categorías.

Desde el cambio de la Ley de Movilidad, aprobado a comienzos del 2021, los haberes se actualizan en forma trimestral de acuerdo a la evolución de los salarios formales y de la recaudación de la ANSES.

A lo largo del año pasado las subas fueron de 8,07% en marzo; 12,12% en junio, 12,39% en septiembre y 12,11% para completar los cuatro incrementos del 2021. Durante el año pasado, el acumulado de los cuatro aumentos establecidos alcanzó el 52,7%.

Jubilación mínima: bono de abril 2022

Por el desfasaje entre el aumento que recibió la jubilación mínima y la pensión mínima y la suba de precios a nivel país registrada en el primer trimestre, el gobierno nacional decidió además darle a este segmento de los trabajadores retirados un bono extra en abril.

Fue la ANSES la que activó desde este lunes 18 de abril el pago de un bono de hasta 6.000 pesos para jubilados y pensionados, con haberes inferiores a 38.630,40 pesos mensuales. Es decir, este beneficio corresponde también a quienes cobran la jubilación y pensión mínima.

La media fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 26/2022 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Es más: de esta manera las y los beneficiarios que cobren la jubilación mínima de 32.630,40 pesos mensuales, recibirán el 100% del bono de 6.000 pesos complementario, para alcanzar así el tope máximo de 38.630,40 pesos mensuales.

Jubilación mínima: quiénes cobran el bono de 6.000 pesos

Según consta en el anuncio de la Anses, los que cobrarán el extra de 6.000 pesos en abril son los que reciben la jubilación mínima o la pensión mínima.

Estrictamente, la normativa establece que las siguientes personas cobrarán el bono:

a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias; b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

(PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias; c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

Jubilación mínima: cuándo se cobra el bono de 6.000 pesos

Cómo pagará ANSES el bono de 6.000 pesos para quienes reciben la jubilación mínima

De acuerdo al calendario de pagos de la ANSES, el bono de 6.000 pesos para jubilados y pensionados, incluyendo los que cobran la jubilación mínima, se pagará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 18 de abril

DNI terminados en 1: martes 19 de abril

DNI terminados en 2: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 3: jueves 21 de abril

DNI terminados en 4: viernes 22 de abril

DNI terminados en 5: lunes 25 de abril

DNI terminados en 6: martes 26 de abril

DNI terminados en 7: miércoles 27 de abril

DNI terminados en 8: jueves 28 de abril

DNI terminados en 9: viernes 29 de abril

Jubilación mínima y bonos

Como una jubilación mínima ni una pensión mínima alcanzan en la Argentina hoy para acceder a un nivel de vida aceptable y no caer en la pobreza, el gobierno nacional suele implementar esta política de bonos por única vez para palear ese desfazaje.

Los bonos extra por única vez no suelen ser para todos los jubilados y pensionados en general sino para los que perciben la jubilación mínima y el piso de las pensiones.

Por caso, en 2021 también se otorgaron tres bonos para complementar los aumentos asignados por movilidad a los beneficiados con la jubilación mínima.

En los meses de abril y mayo se dieron refuerzos de 1.500 pesos a quienes percibían la jubilación mínima y en agosto se pagó un bono por $5.000 a quienes recibieron hasta 46.129,40 pesos mensuales (dos jubilaciones mínimas).

Jubilación mínima: cómo acceder al reintegro del 15% por débito

Además de los beneficios antes mencionados, en la Argentina quienes perciben una jubilación mínima también acceden al reintegro del 15% del valor de las compras que realicen pagando con tarjeta de débito dentro del país.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre de 2019, permite a los titulares de una jubilación mínima o una pensión mínima un reintegro del 15% del monto total de todas las compras que realicen con las tarjetas de débito que estén vinculadas con la cuenta en la que reciben sus haberes, en comercios minoristas o mayoristas de todo el país.

El mecanismo contempla una suma de hasta 1.200 pesos mensuales por beneficiario, monto que asciende hasta los 2.400 pesos mensuales para aquellas personas que perciban hasta una pensión por fallecimiento, siempre que no exceda el haber mínimo garantizado.

También pueden acceder al beneficio del reintegro los titulares de la Asignación Universales por Hijo (AUH), las titulares Asignaciones por embarazo para protección social, las personas que perciben una pensión por fallecimiento que no exceda la mínima y las personas que perciben pensiones no contributivas nacionales que no excedan la mínima.

Qué se puede comprar con el reintegro de 15%

El reintegro para quienes tienen una jubilación mínima alcanza a todos los productos de alimentos que se comercialicen en locales de venta por menor y/o mayor en mini, super e hipermercados, kioscos y almacenes que se encuentren inscriptos ante la AFIP, así como los productos de farmacia, siempre que se trate de venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería, productos cosméticos, de tocador y de perfumería.

El reintegro se realiza cuando las compras son abonadas con la tarjeta de débito donde la persona percibe la asignación, pensión o jubilación, pero también se incluyen cuando los pagos se hacen a través de códigos QR.

El monto a reintegrar se acreditará dentro de las 24 y 48 horas hábiles posteriores a efectuada la compra en la cuenta donde la persona percibe la asignación, pensión o jubilación mínima, según el horario en que se haya realizado, con la tarjeta de débito donde la persona cobra la asignación, pensión o jubilación.

De esta forma, las compras por hasta 8.000 pesos al mes en cualquiera de estos rubros recibirán un reintegro de 1.200 pesos, mientras que las compras por hasta 16.000 pesos al mes recibirán un reintegro de 2.400 pesos para los casos de jubilados que reciban hasta una pensión mínima.

Los reintegros correspondientes a los consumos alcanzados por el beneficio figuran en el resumen de cuenta de la tarjeta de débito con la leyenda "Reintegro Solidaridad Ley N° 27.541".

Para consultar si una persona es beneficiaria del reintegro debe ingresar con su CUIL en la siguiente página web de la AFIP.

Fe de vida: cómo hacer el trámite con jubilación mínima

Desde el 1 de marzo pasado, la acreditación de fe de vida (supervivencia) volvió a ser necesaria para para que los jubilados y pensionados puedan cobrar sus haberes en la Argentina. La obligatoriedad del trámite se había suspendido debido a la pandemia de COVID-19 y a la imposibilidad de salir, circular, acudir sin turno al banco, etc.

Pero ahora nuevamente, el trámite de fe de vida o supervivencia es de carácter obligatorio y se debe realizar de manera periódica ante la entidad bancaria correspondiente u otro centro de pago.

Los bancos deberán ofrece a jubilados y pensionados alternativas no presenciales para que no tengan que concurrir a las sucursales para hacer el trámite.

El trámite de fe de vida es un requerimiento para jubilados y pensionados que perciben regularmente sus haberes.

Deben poseer tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria donde se depositan los haberes o haber registrado la huella digital en los diferentes tótems de los bancos o de las oficinas de Anses.

El trámite de supervivencia puede realizarse a través de las siguientes modalidades:

Cobrando la jubilación o pensión por ventanilla en el banco.

en el banco. Realizando una compra con la tarjeta de débito o crédito del banco donde te depositan los haberes.

de débito o crédito del banco donde te depositan los haberes. Poniendo tu huella digital en los diferentes tótems de los bancos o de las oficinas de ANSES.

en los diferentes tótems de los bancos o de las oficinas de ANSES. Si tu entidad de pago es el Banco Nación: a través de la app BNA+. Otra entidades también permiten realizarlo mediante sus apps. Tal es el caso del Supervielle, con su App Jubilados.

El costo del realizar el trámite es, en todos los casos, gratuito.

Jubilarse el día del cumpleaños

A partir de mayo de 2022, el día que las mujeres cumplen 60 años y los varones 65 años, sin turno van a ser atendidos en las Unidades de Atención Integral (UDAI) o delegaciones de ANSES de todo el país para tener el trámite jubilatorio resuelto, si se verifica que cumplen con todos los requisitos.

Se estima que 1.000 personas por día cumplen con la edad jubilatoria. El asesoramiento que brindará la ANSES incluye si esas personas están alcanzadas por las moratorias vigentes y por "tareas de cuidado".

El programa, que se llama "Ahora, jubilarse es más fácil", consta de dos tipos etapas de atención. Se comunicarán a través de un mensaje SMS con las personas que cumplirán en los próximos meses 60 o 65 años, quienes serán invitadas a concurrir a la UDAI más cercana a sus domicilios donde se organizarán semanalmente, los días viernes, encuentros de asesoramiento sobre los requisitos necesarios para poder jubilarse.

En estos encuentros las personas podrán despejar sus dudas, se les explicará cómo consultar la historia laboral en MI ANSES, donde constan los aportes ingresados al sistema, se invitará a actualizar desde esa plataforma los datos en el sistema de registro, incluido la carga de los hijos e hijas para las mujeres madres que puedan reconocer años de servicios a través del Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

Además de la edad, otro requisito es contar con 30 años o más de aportes. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, si hay aportes no ingresados a la ANSES, se pueden presentar pruebas, como recibos de sueldo, certificados de servicios y remuneraciones o libreta de trabajo.