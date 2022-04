Se disparan cuotas de créditos hipotecarios UVA: proponen renegociar los contratos ajustados por inflación

El impacto de la creciente inflación en los créditos es un tema que asfixia a más de 105.000 deudores hipotecarios UVA, por esa razón, la oposición en el Congreso Nacional presentó, una vez más, un proyecto de ley que busca renegociar los contratos UVA.

Quienes tomaron créditos UVA para la adquisición de viviendas reclaman a la dirigencia -desde hace bastante tiempo- respuestas y soluciones urgentes ante la imposibilidad de afrontar los altísimos índices de aumento en los montos a pagar. Sin embargo, y a pesar que desde 2019 han ingresado al menos cinco proyectos al Congreso Nacional sobre este tema, ninguno ha tenido éxito.

En esta oportunidad, fue el diputado nacional Julio Cobos (UCR), quien volvió a presentar un nuevo proyecto de ley que busca aliviar a los hipotecarios UVA. Cuando era senador, e incluso en la gestión de Mauricio Macri, Cobos también presentó propuestas similares, pero ninguna sin tratamiento a la fecha.

El proyecto de ley denominado "Base para la renegociación de Contratos para Créditos Hipotecarios UVA", propone, entre otras cuestiones, que estos sean actualizados tomando como tope el Coeficiente de Variación salarial (CVS). De hecho, este criterio se adoptó con los créditos Procrear.

En diálogo con iProfesional, el diputado Julio Cobos explicó que presentó el proyecto de ley "preocupado por los datos de la altísima inflación... Por eso volvemos a plantear alternativas, para resolver la problemática de los tomadores de créditos UVA".

Créditos UVA: un problema cada vez más grande

"En un contrato a largo plazo lo que debe reinar es la equidad contractual, es decir, mantener la misma relación desde el momento que se firma hasta el momento de pagar la última cuota. En este caso, ese equilibrio se rompió, y es por eso que estoy volviendo a insistir", explicó Cobos a este medio, reiterando que es la tercera vez que presenta una presentación en el Congreso de este tipo.

"La única respuesta concreta que ha dado el Gobierno, en la gestión anterior como en esta, es solucionar la situación de los créditos Procrear, que representan un porcentaje muy bajo, solo el 5% de toda la cartera hipotecaria", detalló el diputado nacional.

Sin embargo, aclaró que respecto a los créditos UVA, si se suman las soluciones que dio la gestión de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, se registran solo cinco congelamientos, respuesta que a juicio de Julio Cobos es insuficiente, y en ese sentido, opinó: "A pesar de los congelamientos, el problema se agravó, porque se han acumulado igualmente la actualización de capitales y los intereses".

A su vez, consideró que "es hora" de que en el Congreso "abramos el abanico a muchos problemas que tiene la ciudadanía", admitiendo que actualmente toda la tarea legislativa está condensada en temas como el acuerdo con el FMI, la ley de Alquileres o la reforma del Consejo de la Magistratura.

Qué propone el proyecto de ley sobre los contratos UVA

Según detalló el diputado Julio Cobos, el proyecto de ley define las condiciones para préstamos hipotecarios futuros y establece pautas para los deudores hipotecarios UVA actuales, con los siguientes criterios:

● Renegociación de contratos para los préstamos hipotecarios de vivienda única otorgados en UVA por única vez.

● Los bancos deberán presentar a los deudores hipotecarios el nuevo convenio, en el cual se podrá optar UVA o UVI como método de actualización.

● Establece un marco normativo dentro de la Ley 27.271 "Casa Ahorro" para la UVA, que se aplicará a los préstamos hipotecarios con los requisitos establecidos para la UVI.

● Límite del 5% como máximo, a la aplicación de intereses para los préstamos hipotecarios para vivienda única cuando se tomen en UVA o UVI.

● Los desembolsos pactados serán realizados en pesos, actualizados con la variación que experimente el valor de la UVA o UVI según corresponda, desde el otorgamiento del crédito a la fecha del desembolso.

● Crea un seguro para que, en el caso en que la evolución de la unidad tomada sea mayor al CVS, existan fondos que cubran esa diferencia. Esto mediante la cobertura de un seguro para las cuotas que superan el 10% del desfasaje que se produce cuando el incremento de la cuota supera la evolución del CVS.

● Actualiza la deducción de impuesto a las ganancias para los préstamos hipotecarios.

● Suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en U.V.A. para vivienda única familiar por el término de un año.

● Modifica la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia pública, para incorporar en la evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA a toda entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiere contraído, hipotecario UVA; créditos prendarios UVA, préstamos personales UVA.

Cobos contó que también se acercó al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa

Créditos UVA: buscan adhesiones de legisladores del FdT

Por otro lado, y en relación al nuevo proyecto de ley que presentó hace unos días en el Congreso Nacional para beneficiar a los deudores UVA, Julio Cobos contó que antes de ingresar el proyecto a ambas Cámaras, le remitió copias a algunos legisladores del Frente de Todos en busca de adhesiones, con la idea de que finalmente este tema se debata en el recinto.

"Le remití el proyecto a dos personas del oficialismo que tienen trayectoria bancaria, uno en el tema sindical y el otro a nivel de conducción", es decir, a los diputados nacionales Sergio Palazzo y Carlos Heller, este último, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Además, el legislador también busca el apoyo del diputado nacional y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo: "Él me manifestó que también estaba trabajando en una solución para este tema", señaló.

Asimismo, Cobos contó a este medio que también se acercó al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa: "He hecho despertar el interés a Massa como uno de los temas que se debería incluir en la agenda parlamentaria".

"La verdad es que lo que uno pretende es que se inicie el debate, y si la solución que uno propone no es la adecuada, que se exprese, pero una solución tenemos que encontrar", reflexionó el legislador.

Y añadió: "No sólo daríamos solución a más de 100 mil adjudicatarios, sino que también proyectaremos un nuevo sistema, ya que lamentablemente tenemos que aprender a convivir con la inflación y si no estimulamos el crédito poniéndole cinturones de seguridad, no vamos a poder construir viviendas, ya que actualmente no se satisface tampoco la demanda en materia habitacional".

Por qué no prosperan los proyectos sobre los créditos UVA

Consultado por iProfesional sobre la poca efectividad y respuesta que ha tenido el Congreso de la Nación para atacar esta problemática, el diputado nacional de Juntos por el Cambio se sinceró: "Siempre la respuesta que hemos encontrado cuando hemos insistido en este tema, tanto en la gestión anterior como en la actual, es que la gente termina pagando, no hay morosidad".

En esa línea, lamentó que parte de la dirigencia no entienda que a pesar de estar solventes, los hipotecados UVA realizan esfuerzos extremos, al punto de despojarse de otros bienes o "comer menos" para estar al día.

"Lo que nosotros pretendemos que algunos entiendan es que lo último que deja de pagar un hipotecado es la cuota de la casa propia, porque es la única propiedad que tienen y la van a cuidar. Entonces, si tienen que vender un auto lo van a vender, si tienen que disminuir los gastos en comida o escolaridad lo van a hacer, sencillamente porque el techo es lo último que se abandona en cuanto a las necesidades y la prioridades", explicó Cobos.

No obstante, alertó: "Es cierto que la propiedad se valoriza, pero no al valor del mercado. Entonces terminan vendiendo su propiedad, pero no terminan pagando el valor del crédito y se quedan sin la casa y con la deuda".

A continuación, el proyecto completo: