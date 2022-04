A cuánto asciende la inflación de abril que ya preocupa al Gobierno

El Gobierno nacional insiste en su lucha por bajar la inflación, aunque por el momento no lo ha podido lograr. La suba de precios alcanzó un 6,7% durante marzo 2022. Aún considerando el programa de Precios Cuidados y el control de precios, los especialistas proyectan que durante abril 2022 se registrará más de seis por ciento de inflación.

Sin embargo, desde Casa Rosada siguen buscando medidas que frene el constante aumento de precios. En efecto, el Gobieno nacional decidió crear un bono para aquellos que tienen trabajo informal, son monotributistas categoría A y B y trabajadores domésticos. A eso se le suma el congelamiento de precios.

Inflación de abril: pronóstico de los especialistas

El especialista Damián Di Pace sostuvo que las primeras dos semanas de abril hubo una inflación del 6,6%. En 15 días el incremento en los precios fue similar al del mes anterior. Di Pace señaló en LN+ que es necesario que se empiece a amesetar los próximos días ya que podría ser igual o más alta que la última que dio a conocer el INDEC.

Durante abril, los alimentos y bebidas aumentaron un 2,1%. Sin embargo en el lapso de un mes, subieron 6,5%. Este número se tomó entre la segunda semana de marzo y abril. Los alimentos que más subieron a nivel mensual fueron los huevos con un 19,7%, la harina de trigo 15 7% y los fideos 14,8%. En el interanual lo que más aumentó fue el café, pan y los condimentos.

El día jueves se dio a conocer, por el INDEC, cuánto cuesta la canasta básica para no ser indigente y no ser pobre. Teniendo como parámetro una familia compuesta por cuatro personas, se necesitó $89.690 para no caer en la pobreza mientras que $39.862 para no estar debajo de la indigencia.

La inflación golpea la canasta alimentaria

La canasta básica alimentaria (CBA), que se usa como parámetro para medir el nivel de indigencia, situación que afecta a los sectores más vulnerables de la población, se encareció en febrero 9% respecto al mes previo, y la variación interanual alcanzó a 52,2%.

El dato sobre el costo que alcanzó la canasta alimentaria en marzo será difundido este jueves 21 de abril por el INDEC. Pero la suba de 7,2% que registraron los precios de alimentos en marzo, anticipa una cifra también alta de la CBA.

Al respecto, un sondeo de Focus Market arrojó que la canasta alimentaria para una familia tipo (un matrimonio con dos hijos) alcanzó en marzo un costo de $42.111, lo que implica una suba de 5,61% mensual y un aumento de 51,24 % en la comparación interanual.

De acuerdo con el Índice de Precios Canasta Básica Alimentaria Consumo Masivo (IPCACOMA) que mide a la consultora, los productos que registraron los mayores incrementos de precios en marzo respecto al mes anterior, fueron los huevos, con un alza de 19,7%; la harina de trigo, con un aumento de 15,7%; y los fideos, con un repunte de 14,6%.

Si se mira la comparación interanual, los incrementos más significativos se observaron en el valor del café, que trepó 86%; pan, con una suba 84%; y condimentos, con un 82%.