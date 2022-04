Tras el shock inflacionario de marzo, consultoras ajustan sus números: qué suba de precios proyectan ahora

La negativa cifra de inflación de 6,7% de marzo, superior a todos los pronósticos privados y el peor registro en 20 años -desde abril de 2002, cuando fue de 10,4%- obligó a los economistas a agarrar la calculadora para rehacer proyecciones.

Así, las consultoras corrigieron sus cálculos y ahora estiman que la tasa inflacionaria este año podría ubicarse en torno al 65% o 66%, muy por encima del 50,9% que había registrado en 2021

Aunque las estimaciones sobre la cifra final que alcanzará el costo de vida este año varían entre las consultoras, en lo que coinciden los analistas es que el piso inflacionario es 60% para 2022.

Frente a este panorama, el Gobierno anunció este lunes nuevos bonos para reforzar el poder adquisitivo de los jubilados, trabajadores informales, y monotributistas de las categorías A y B.

De esta forma, la inflación de este año estará muy lejos del rango de entre 38% y 48% que figura en el acuerdo con el FMI.

Aunque no es una meta cuantitativa que condiciona los desembolsos previstos y que si se incumple obliga a pedir un perdón (waiver) al FMI, los analistas prevén que el parámetro inflacionario estipulado en el programa será recalibrado en mayo, cuando se realice la primera revisión trimestral del programa.

El Gobierno enfrenta cifras de inflación históricas y crece la preocupación.

La inflación golpea la canasta alimentaria

La canasta básica alimentaria (CBA), que se usa como parámetro para medir el nivel de indigencia, situación que afecta a los sectores más vulnerables de la población, se encareció en febrero 9% respecto al mes previo, y la variación interanual alcanzó a 52,2%.

El dato sobre el costo que alcanzó la canasta alimentaria en marzo será difundido este jueves 21 de abril por el INDEC. Pero la suba de 7,2% que registraron los precios de alimentos en marzo, anticipa una cifra también alta de la CBA.

Al respecto, un sondeo de Focus Market arrojó que la canasta alimentaria para una familia tipo (un matrimonio con dos hijos) alcanzó en marzo un costo de $42.111, lo que implica una suba de 5,61% mensual y un aumento de 51,24 % en la comparación interanual.

De acuerdo con el Índice de Precios Canasta Básica Alimentaria Consumo Masivo (IPCACOMA) que mide a la consultora, los productos que registraron los mayores incrementos de precios en marzo respecto al mes anterior, fueron los huevos, con un alza de 19,7%; la harina de trigo, con un aumento de 15,7%; y los fideos, con un repunte de 14,6%.

Si se mira la comparación interanual, los incrementos más significativos se observaron en el valor del café, que trepó 86%; pan, con una suba 84%; y condimentos, con un 82%.

El director de Focus Market, el economista Damián Di Pace, alertó que la canasta básica alimentaria presenta fuertes subas en el mes de marzo. "Si se considera un salario mínimo vital y móvil de $33.000, el mismo queda rezagado en $9.100. Es decir que está 24% por debajo de los ingresos necesarios para que una familia tipo pueda acceder a la misma", puntualizó.

"Recién en abril el salario mínimo vital y móvil pasa a incrementarse un 18%, quedando en $ 38.940. Es decir que aún queda retrasado en unos $3.160, sin tomar en cuenta la inflación y pérdida de poder adquisitivo que tendrá ese ingreso respecto de la variación de precios durante este mes", enfatizó.

Los precios de alimentos siguen trepando por encima de la inflación general.

Precios: ¿cómo viene la inflación en abril?

Di Pace sostuvo que "el dato de inflación de marzo ha sido demoledor sobre la variación de precios que componen la canasta básica alimentaria" y acotó que en abril la inflación de esa canasta "sigue en un nivel aún elevado".

Según un relevamiento de Eco Go, el valor de los alimentos en la primera semana de abril se encareció 0,9% con respecto a la semana previa, en tanto que la segunda semana de este mes ascendieron 0,4%, mientras que en la tercera semana treparon 0,9%.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, indicó a iProfesional que "con este dato, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en abril treparía a 6,5% mensual".

Asimismo, el economista proyectó que la inflación general de abril se ubicará en torno a 5,7%, 0,2 puntos porcentuales por encima de lo esperado la semana pasada "explicado principalmente por el fuerte arrastre que dejó marzo".

"A esto se le suman aumentos en expensas (cerca del 20%), prepagas (6%), empleadas domésticas (12%) y colegios en CABA (9%), y en Capital se suman también aumentos en cocheras (25%)", añadió.

Por su parte, Tomás Alvarez Kuhnle, economista de Analytica, comentó a iProfesional que "el dato de inflación de marzo elevó nuestra expectativa de inflación para abril, debido principalmente a la propia inercia de la inflación núcleo (+6,4% en marzo)". Y agregó: "En las primeras dos semanas de abril parece estar dándose algo más de paz respecto a la evolución de los precios. Sin embargo, el precedente de marzo sienta una base alta y esperamos que la inflación este mes se ubique en torno al 5%".

María Castiglioni, economista de C&T indicó que aunque en la primera quincena de abril el precio de los alimentos "se desaceleró, la inflación en abril nos sigue dando algo arriba de 4%".

En Delphos calcularon que la inflación de abril oscilará entre 5,2% y 5,3%, mientras Juan Luis Bour de FIEL estimó que estará en torno al 5%. En FMyA proyectaron que se ubicará en alrededor de 4,7%, y en EconViews prevén que ronde el 4,5%.

En abril, los precios siguen mostrando una fuerte tendencia al alza.

¿La inflación de marzo será la más alta del año, como dijo Guzmán?

En EconViews plantearon que la previsión de Guzmán, de que marzo registrará la inflación más alta de 2022, "luce probable, pero no es segura".

"El salto en el precio de algunos alimentos y el de la educación no se repetirán. Pero cuidado. Las tarifas tendrán tarde o temprano saltos discretos importantes. La aceleración del tipo de cambio que se encamina a superar cómodamente el 4% en abril no será inocua para la inflación", advirtieron. La consultora sostuvo que "lo más importante es el impacto en las expectativas. Tanto empresarios como sindicatos toman nota de la velocidad de los precios y todo se acelera".

"El gran problema es la falta de un ancla. Creemos que hay más subas de tasas en el camino. Y si bien la suba de tasas de 250 puntos es correcta para evitar que explote la brecha cambiaria y se restrinjan aún más las liquidaciones, no alcanza para bajar la inflación de manera significativa", fundamentaron.

En sintonía, un informe de Delphos destacó que "la depreciación del tipo de cambio oficial, que se aceleró sin prisa pero sin pausa hasta llegar al 58% anual (últimas 5 ruedas) es un factor inflacionario en sí mismo".

"La aceleración de la inflación en Argentina tiene condimentos particulares. Desde marzo la economía se enfrentó a un shock de precios externo sin anclas nominales y con creciente volatilidad en las expectativas inflacionarias, por la creciente discrepancia dentro de la coalición gobernante acerca de la política de control de precios y otras medidas 'antiinflacionarias'", evaluó.

Inflación: ¿los bonos para sectores vulnerables son efectivos?

Asimismo, Castiglioni juzgó que las medidas este lunes para reforzar los ingresos de jubilados, trabajadores informales, y monotributistas "no resuelven nada, son simplemente alicientes para los sectores más afectados por la aceleración de la inflación, con costo fiscal y el Gobierno anunció más impuestos para compensarlo, lo que no es para nada una buena señal". Y subrayó: "El gran problema de fondo es el altísimo gasto, y por ende, el déficit fiscal y su financiamiento monetario. Falta generar confianza, y estos anuncios no van en ese sentido".

Bour concordó que el bono para esos sectores vulnerables "es un paliativo de extremadamente corto plazo"

"Van a requerirse muchos bonos de estos de aquí hasta fines de 2023 para que en un escenario de alta inflación puedas compensar la caída de ingresos reales de la población informal, y es un bono que va a tener consecuencias de aumento del gasto público, es decir consecuencia inflacionarias, y de alejar el equilibrio fiscal, y va a ser mucho más difícil estabilizar la economía", auguró.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso también opinó que "los refuerzos en la asistencia social son solo paliativos de corto plazo que no cortan la tendencia al aumento de la pobreza".

"El problema de fondo es de productividad. Cada vez más trabajadores estén bajo la línea de la pobreza. Es síntoma de que el empleo es cada vez menos productivo. Esto es el reflejo de falta de inversión, que no es sino la consecuencia de una política económica que va deteriorando la moneda nacional y los incentivos a la producción", aseguró.

Los bonos del Gobierno, un "paliativo de corto plazo", según los expertos.

¿Cuál es el nuevo cálculo de inflación para todo el año?

Menescaldi proyectó que la inflación en 2022 alcanzará a 66,5%, frente al 62% que estimaba hace un mes atrás.

En Delphos analizaron que "en el corto plazo cobran todavía más importancia las expectativas inflacionarias reflejadas en acuerdos paritarios, la variación del tipo de cambio oficial y los futuros ajustes en las tarifas de servicios públicos y combustibles". En ese marco, la consultora remarcó que "hemos elevado nuevamente nuestras expectativas de inflación entre 65% y 66% anual".

Por su parte, Alvarez Kuhnle planteó que "para el resto del año la dinámica inflacionaria dependerá fuertemente de las expectativas y la capacidad que tenga el Gobierno de no generar mayores desórdenes de precios relativos y que el escenario internacional no empeore".

"Si esto se cumple, la inflación mensual de los próximos meses podría rondar en un promedio del 4% y cerrar el año con una variación interanual de diciembre de 65,3%", pronosticó.

En EconViews señalaron que "subimos la inflación esperada de 56% a 61%. Nuestra visión es que si nos equivocamos, seguramente será por prudentes y no por exagerados".

En igual línea, en FMyA esperan que la inflación anual sea 61 %, mientras que Castiglioni dijo que "después del dato de marzo revisamos algo al alza la proyección y ahora estamos en 60%".